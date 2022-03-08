Nguyên nhân bạn đầu của vụ 2 bố con vác dao chém người dã man ở Bắc Giang

Xã hội 08/03/2022 09:41

Theo thông tin ban đầu, vụ việc này có thể do mẫu thuẫn về mặt tình cảm, ghen tuông.

Theo báo Dân Việt đưa tin, Công an tỉnh Bắc Giang vừa thông tin nóng về việc bắt giữ 2 đối tượng liên quan đến vụ chém người dã man xảy ra trên địa bàn vào đêm 6/3. Theo đó, hai đối tượng gây án gồm Nguyễn Văn Hoàn (SN 1959) và Nguyễn Văn Hiệp (con trai của ông Hoàn, SN 1986) cùng trú tại số 218, đường Hoàng Văn Thụ, phường Hoàng Văn Thụ, TP. Bắc Giang.

Theo cơ quan điều tra, ban đầu xác định nguyên nhân xảy ra vụ chém người dã man này là do nảy sinh mâu thuẫn trước đó. Đến khoảng 21h20 ngày 6/3, Hoàn cùng Hiệp đến nơi ở của chị Nguyễn Thị Hậu (SN 1986, trú tại số 4, đường Xương Giang, phường Trần Phú, TP. Bắc Giang) để dằn mặt.

Tại đây, Hoàn và Hiệp xảy ra xô xát với chị Hậu và anh Lương Văn Quyền (bạn của Hậu). Sau đó, anh Quyền bị 2 bố con ông Hoàn dùng dao đâm, chém liên tiếp nhiều nhát làm bị thương nặng. Trong quá trình xô xát, Quyền cũng có dùng dao chống trả khiến Hiệp bị thương. Kết quả khám nghiệm hiện trường, công an đã thu giữ 3 con dao hung khí, 1 chiếc gậy bóng chày.

Nạn nhân ngay sau đó được đưa vào Bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nguyên nhân bạn đầu của vụ 2 bố con vác dao chém người dã man ở Bắc Giang - Ảnh 1
Hiện trường vụ chém người được camera an ninh ghi lại - Ảnh: báo Tiền Phong

Theo thông tin của Tiền Phong, đến 4 giờ ngày 7/3, công an đã vận động đối tượng Nguyễn Văn Hoàn đầu thú về hành vi "Giết người"; thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Hiệp về hành vi "Giết người".

Một lãnh đạo Công an thành phố Bắc Giang cho biết, thông tin ban đầu, vụ việc này có thể do mẫu thuẫn về mặt tình cảm, ghen tuông nên dẫn đến việc 2 bố con Hoàn và Hiệp chém anh Q. Chị H. là người ở địa phương khác đến làm việc và ở nhà thuê tại thành phố Bắc Giang.

Bắc Giang: Mâu thuẫn, hai bố con vác dao đi chém người trọng thương

Bắc Giang: Mâu thuẫn, hai bố con vác dao đi chém người trọng thương

Xảy ra mâu thuẫn, 2 bố con ông Nguyễn Văn Hoàn đã dùng dao đâm, chém liên tiếp gây thương tích nặng cho người đàn ông.

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