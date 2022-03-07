Xảy ra mâu thuẫn, 2 bố con ông Nguyễn Văn Hoàn đã dùng dao đâm, chém liên tiếp gây thương tích nặng cho người đàn ông.

Theo báo Người Lao động đưa tin, ngày 7/3, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ Nguyễn Văn Hoàn (SN 1959) và Nguyễn Văn Hiệp (con trai Hoàn, SN 1986, cùng trú tại phường Hoàng Văn Thụ, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) về hành vi "Giết người".

Theo điều tra của cơ quan chức năng, do nảy sinh mâu thuẫn nên khoảng 21 giờ 20 phút ngày 6/3, 2 bố con ông Hoàn đến tìm đến nơi ở của chị Ng.Th.H. (SN 1986, trú tại phường Trần Phú, TP. Bắc Giang). Tại đây, 2 bố con xảy ra xô xát với chị H. và anh L.V.Q. (là bạn chị H.). Sau đó, 2 bố con Hoàn đã dùng dao đâm, chém liên tiếp nhiều nhát vào người anh Q. gây thương tích nặng. Trong quá trình xảy ra xô xát, anh Q. dùng dao chống trả khiến Hiệp cũng bị thương.

Vụ việc được camera an ninh ghi lại toàn bộ - Ảnh: Cắt từ clip

Nhận được tin báo, Cơ quan Công an đã có mặt tại hiện trường đưa người bị thương đi cấp cứu. Đồng thời, tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra xác minh làm rõ vụ việc. Cảnh sát thu giữ 3 con dao hung khí, 1 chiếc gậy bóng chày.

Trong quá trình điều tra, sáng 7/3, Cơ quan điều tra đã vận động Nguyễn Văn Hoàn ra đầu thú, đồng thời bắt giữ khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Hiệp.

3 người lớn cùng 1 trẻ em bị người đàn ông đâm chém dã man Hậu điều khiển xe máy từ nhà đến thôn An Lạc 1 rồi dùng hung khí đâm, chém nhiều người khiến 3 người lớn, 1 trẻ em bị thương nặng.

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