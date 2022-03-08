Công an quận Ngô Quyền (Hải Phòng) đã xác định và tìm được người phụ nữ lạ mặt mang bé gái 2 tuổi đến bỏ dưới mương nước.
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Theo chia sẻ thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, công an phường Máy Tơ, công an quận Ngô Quyền (Hải Phòng) đã xác định và tìm được đối tượng chở bé gái 2 tuổi - Phạm T.P.L. (229 Hàng Kênh, phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng) rồi bỏ rơi dưới cống ngập nước vào ngày 1/3/2022.
Cụ thể, đối tượng được xác định là Trần Thị Thu H., sinh 1977, trú tại phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền. Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng cho biết bà Trần Thị Thu H. có biểu hiện tâm thần do di chứng từ 1 vụ TNGT năm 10 tuổi, đã có bệnh án điều trị tâm thần tại Bệnh viện tâm thần Hải Phòng và thường xuyên bỏ nhà lang thang.
Trước đó, Vietnamnet đưa tin, vào khoảng 16 giờ ngày 1/3, bé Phạm T.P. L được một người dân phát hiện và đưa lên khỏi cống nước tại khu vực Đông Khê, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền. Thời điểm tìm thấy, bé L đang bị nước dưới cống ngập ngang cổ. Sau đó, cháu L. đã được bàn giao cho gia đình, tình trạng tâm lý ổn định.
Ngay sau khi phát hiện sự việc, quần chúng nhân dân đã phối hợp với các cơ quan chức năng trích xuất camera quanh khu vực và khoanh vùng. Kết quả rà soát camera an ninh quanh khu vực cho thấy, một phụ nữ trung tuổi đi xe đạp, mặc áo khoác sáng màu, đội mũ chở bé gái đi vào khu vực cống nước. Sau đó khoảng 5 phút, người phụ nữ này đi ra một mình. Tuy nhiên, camera không ghi lại được quá trình cháu bé ở dưới cống nước.
Hiện, vụ việc đang tiếp tục được công an quận Ngô Quyền điều tra, làm rõ.