Thông tin NÓNG vụ bé gái bán vé số dạo bị hành hạ ở Cà Mau: 'Cái kết' nào cho người cô ruột tàn nhẫn?

Xã hội 08/03/2022 19:48

Liên quan đến vụ bé gái bán vé số dạo bị người thân đánh đập, ngày 8/3, Công an huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) đã cập nhật thông tin mới nhất.

Theo nguồn tin từ VietNamNet, liên quan thông tin bé gái bán vé số dạo bị người thân đánh đập, ngày 8/3, Công an huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Hồng Lan (SN 1985, cô ruột bé gái bị đánh, ngụ khóm 10, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời) để điều tra hành vi hành hạ người khác.

Bà Lan bị cấm đi khỏi nơi cư trú vì đang mang thai và có con dưới 36 tháng tuổi.

Được biết, hiện vẫn chưa có kết quả giám định thương tật đối với cháu N.K.T (SN 2008, ngụ ấp 15, xã Khánh Thuận, huyện U Minh, Cà Mau), người bị bà Lan đánh đập, mắng chửi.

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Khu trọ xảy ra vụ việc - Ảnh: Dân Trí

Như đã đưa tin trước đó, MXH lan truyền một đoạn clip có nội dung âm thanh giống như một vụ bạo hành trẻ em khiến CĐM xôn xao. Cụ thể, nội dung đoạn clip thể hiện giọng một người phụ nữ vừa đánh, vừa mắng chửi bé gái. Kèm theo tiếng đánh đập là tiếng khóc thét của bé gái.

Liên quan đến vụ việc, theo nguồn tin từ Dân Trí, trong ngày 3/3, ông Trần Tấn Công - Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời - cũng thông tin đang triển khai xử lý khi tiếp nhận thông tin này.

Bà Nguyễn Thu Tư - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau - cho biết đã chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Trần Văn Thời phối hợp địa phương làm rõ.

Trao đổi với PV báo Pháp luật TP.HCM, anh T. - chủ nhân của clip tiết lộ, từ khoảng 2 tháng nay, anh thường xuyên nghe tiếng chửi mắng, đánh đập trẻ con từ khu nhà trọ phía sau nhà mình. Do có một bờ tường rào và những bụi rậm ngăn cách nên anh không biết rõ sự việc gì.

Anh T. cho biết từng báo Công an khóm 10 một lần khi nghe tiếng đánh đập trẻ con, nhưng do không có bằng chứng gì nên sự việc trôi đi.

“Vào khoảng 1 giờ sáng ngày 2/3, tôi đang ngủ trong phòng thì lại nghe tiếng đánh đập trẻ con dữ dội. Tôi ra ngoài càng nghe rõ và không kiềm chế được, nhưng không biết can thiệp bằng cách nào. Bởi khu có tiếng đánh đập nằm cách tôi một bờ tường dài, có nhiều bụi rậm. Tôi cố quay phim lại nhưng chỉ quay được âm thanh”- Anh T. kể.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Công an H.Trần Văn Thời (Cà Mau) cho biết trên tờ Thanh Niên"Chúng tôi đang khẩn trương điều tra, xác minh vụ việc, đồng thời đưa cháu T. đi giám định thương tật, để có hướng xử lý vụ việc".

"Bà L. đã thừa nhận, bà là đã chửi, đánh đập trẻ em trong clip do một người dân ở gần khu trọ quay lại. Nhưng bà L. cho rằng, mình đánh để dạy, vì cháu không trung thực", nguồn tin này thông tin thêm.

Cùng ngày, Sở LĐ-TB-XH tỉnh Cà Mau cũng đã ký văn bản can thiệp khẩn cấp theo Luật trẻ em. Sở LĐ-TB-XH đề nghị UBND H.Trần Văn Thời lập kế hoạch hỗ trợ khẩn cấp đối với cháu T. Cháu T. sẽ được bảo vệ khẩn cấp, đưa về Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau để nuôi dưỡng tạm thời.

Cũng theo thông tin từ lãnh đạo Công an H.Trần Văn Thời thì cháu T. mồ côi cha, mẹ bỏ đi từ nhỏ nên cháu T. được bà L. nuôi dưỡng.

"Cháu T. hằng ngày đi bán vé số, dù bán vé số không đạt nhưng về báo đạt. Như giao 100 tờ, cháu T. báo bán hết 100 tờ vé số nhưng kiểm tra lại thì bán được có 50 tờ. Cách đây 1 đêm, cháu T. đi bán vé số từ 16 giờ, đến 1 giờ sáng hôm sau mới về. Về nhà, bà L. hỏi đi đâu nhưng cháu T. không trả lời nên bà tức giận, có đánh cháu", lãnh đạo Công an H.Trần Văn Thời thông tin.

Toàn cảnh vụ bé gái bán vé số ở Cà Mau bị người thân hành hạ hơn 1 tiếng: Người 'giấu mặt' quay clip hé lộ sự thật gây phẫn nộ

Toàn cảnh vụ bé gái bán vé số ở Cà Mau bị người thân hành hạ hơn 1 tiếng: Người 'giấu mặt' quay clip hé lộ sự thật gây phẫn nộ

Mới đây, trên MXH xuất hiện một đoạn clip được cho là một vụ hành hạ trẻ em khiến nhiều người bức xúc. Trong clip, một người phụ nữ lớn tiếng mắng chửi, tra hỏi tại sao chỉ bán được ít như vậy, kèm theo đó là âm thanh tiếng đánh đập và tiếng khóc thét của bé gái.

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