Bác sĩ tiết lộ 2 khả năng nếu tiến hành phẫu thuật cho bé gái bị đinh ghim vào đầu: Bệnh nhân chỉ sống thực vật hoặc tử vong

Xã hội 17/02/2022 14:54

Liên quan đến vụ bé gái 3 tuổi bị đinh ghim vào đầu, một vị bác sĩ chuyên khoa ngoại cho biết, đối với trường hợp của bé có phẫu thuật rút đinh, các bác sĩ sẽ phải đánh giá được chức năng sống có còn khả năng hồi phục hay không.

Liên quan đến vụ việc bé gái 3 tuổi bị người tình của mẹ ghim 9 cây đinh trong đầu, trưa 17/2, trao đổi với Doanh nghiệp và Tiếp thị, bà Trần Liên Hương, Phó giám đốc Bệnh viện Xanh Pôn, bà cho biết: "Tình trạng của bé A vẫn đang nằm ở khoa hồi sức tích cực y của bệnh viện. Các bác sĩ vẫn đang tiếp tục "còn nước, còn tát". Hiện nay, tình trạng của bé A đáp ứng kém với điều trị, tiếp tục hôn mê sâu và phải thở máy, còn mất phản xạ.

Tình trạng sức khoẻ bệnh nhi đang rất nặng, không đáp ứng điều trị, tiên lượng xấu nên bệnh viện chưa có kế hoạch phẫu thuật cho cháu. Nếu bệnh viện phẫu thuật rút đinh cho cháu chắc chắn sẽ có thông tin tới các cơ quan báo chí".

Bác sĩ tiết lộ 2 khả năng nếu tiến hành phẫu thuật cho bé gái bị đinh ghim vào đầu: Bệnh nhân chỉ sống thực vật hoặc tử vong - Ảnh 1
Nhiều dị vật được xác định là đinh trong hộp sọ bé gái 3 tuổi - Ảnh: Người Lao Động

Liên quan tới việc phẫu thuật rút đinh cho bé A, một vị bác sĩ chuyên khoa ngoại cho biết, đối với trường hợp của bé A có phẫu thuật rút đinh hay không các bác sĩ sẽ phải đánh giá được chức năng sống có còn khả năng hồi phục hay không.

Đối với các trường hợp có tổn thương não không thể phục hồi nếu tiến hành mổ sẽ xảy ra 2 khả năng: bệnh nhân chỉ sống thực vật hoặc tử vong.

Với trường hợp của bệnh nhân A, điểm Glasgow phải được từ 8-9 trở lên (có phản xạ của não trở lại) bác sĩ mới tiến hành mổ", vị bác sĩ ngoại khoa phân tích.

 

Theo vị bác sĩ này, với tình trạng của bé A thì vẫn cần phải hồi sức tích cực chức năng não phục hồi trở lại thì bác sĩ mới tiến hành mổ.

"Bé A là trường hợp có tổn thương não được đưa vào viện trong tình trạng co giật, hôn mê sâu (chức năng thở kém) bệnh nhi đã phải đặt nội khí quản. Đối với trường hợp như trên thì tổn thương não sẽ rất nặng. Do phản xạ thở là phản xạ tự nhiên của cơ thể, bệnh nhi mất khả năng thở có nghĩ là rất nặng", vị bác sĩ ngoại khoa phân tích.

Bác sĩ tiết lộ 2 khả năng nếu tiến hành phẫu thuật cho bé gái bị đinh ghim vào đầu: Bệnh nhân chỉ sống thực vật hoặc tử vong - Ảnh 2
Đối tượng Huyên thừa nhận là người 'bạo hành' bé A - Ảnh: báo Lao Động

Như đã đưa tin trước đó, báo Lao động thông tin, chiều 17/1, Bệnh viện Thạch Thất tiếp nhận bệnh nhi nhập viện trong tình trạng hôn mê, co giật. Thấy dấu hiệu bất thường, nghi bé bị bạo hành nên phía bệnh viện đã báo Công an huyện Thạch Thất.

Các bác sĩ chẩn đoán sơ bộ bệnh nhi nghi viêm màng não nên sau khi bệnh nhi nhập viện khoảng 1 giờ, bé đã chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Xanh Pôn. Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bac sĩ tiến hành đặt ống, chụp phim thì phát hiện 9 chiếc đinh trên phim chụp có hình ảnh cản quang trên hộp sọ.

Bác sĩ tiết lộ 2 khả năng nếu tiến hành phẫu thuật cho bé gái bị đinh ghim vào đầu: Bệnh nhân chỉ sống thực vật hoặc tử vong - Ảnh 3
Khu nhà trọ nơi bé gái 3 tuổi ở cùng mẹ ruột và nhân tình - Ảnh: Thanh Niên

Theo thông tin của Tuổi Trẻ, chiều 20/1, Công an TP. Hà Nội cho biết, đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt giam 4 tháng với Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, trú H.Thạch Thất, Hà Nội) để làm rõ hành vi "giết người" quy định tại điều 123 bộ luật Hình sự.

Huyên được xác định là nghi phạm chính trong vụ việc và tại cơ quan công an, Huyên thừa nhận đóng đinh vào đầu bé A.

Vụ bé gái 3 tuổi bị đóng đinh vào hộp sọ: 'Nhân tình' của mẹ ruột bị khởi tố, tạm giam 4 tháng

Vụ bé gái 3 tuổi bị đóng đinh vào hộp sọ: 'Nhân tình' của mẹ ruột bị khởi tố, tạm giam 4 tháng

Ngày 20/1, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Trung Huyên (30 thổi, ở Thôn 5, xã Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội) về tội giết người; ra lệnh tạm giam trong thời gian 4 tháng.

Xem thêm
Từ khóa:   bé gái bị đinh đâm vào hộp sọ bé 3 tuổi nghi bị đóng đinh trong đầu Vụ bé gái bị 9 đinh găm vào đầu

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 3 giờ 33 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 48 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 33 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số