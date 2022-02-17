Liên quan đến vụ bé gái 3 tuổi bị đinh ghim vào đầu, một vị bác sĩ chuyên khoa ngoại cho biết, đối với trường hợp của bé có phẫu thuật rút đinh, các bác sĩ sẽ phải đánh giá được chức năng sống có còn khả năng hồi phục hay không.

Liên quan đến vụ việc bé gái 3 tuổi bị người tình của mẹ ghim 9 cây đinh trong đầu, trưa 17/2, trao đổi với Doanh nghiệp và Tiếp thị, bà Trần Liên Hương, Phó giám đốc Bệnh viện Xanh Pôn, bà cho biết: "Tình trạng của bé A vẫn đang nằm ở khoa hồi sức tích cực y của bệnh viện. Các bác sĩ vẫn đang tiếp tục "còn nước, còn tát". Hiện nay, tình trạng của bé A đáp ứng kém với điều trị, tiếp tục hôn mê sâu và phải thở máy, còn mất phản xạ. Tình trạng sức khoẻ bệnh nhi đang rất nặng, không đáp ứng điều trị, tiên lượng xấu nên bệnh viện chưa có kế hoạch phẫu thuật cho cháu. Nếu bệnh viện phẫu thuật rút đinh cho cháu chắc chắn sẽ có thông tin tới các cơ quan báo chí".

Nhiều dị vật được xác định là đinh trong hộp sọ bé gái 3 tuổi - Ảnh: Người Lao Động Liên quan tới việc phẫu thuật rút đinh cho bé A, một vị bác sĩ chuyên khoa ngoại cho biết, đối với trường hợp của bé A có phẫu thuật rút đinh hay không các bác sĩ sẽ phải đánh giá được chức năng sống có còn khả năng hồi phục hay không. Đối với các trường hợp có tổn thương não không thể phục hồi nếu tiến hành mổ sẽ xảy ra 2 khả năng: bệnh nhân chỉ sống thực vật hoặc tử vong.

Với trường hợp của bệnh nhân A, điểm Glasgow phải được từ 8-9 trở lên (có phản xạ của não trở lại) bác sĩ mới tiến hành mổ", vị bác sĩ ngoại khoa phân tích. Theo vị bác sĩ này, với tình trạng của bé A thì vẫn cần phải hồi sức tích cực chức năng não phục hồi trở lại thì bác sĩ mới tiến hành mổ. "Bé A là trường hợp có tổn thương não được đưa vào viện trong tình trạng co giật, hôn mê sâu (chức năng thở kém) bệnh nhi đã phải đặt nội khí quản. Đối với trường hợp như trên thì tổn thương não sẽ rất nặng. Do phản xạ thở là phản xạ tự nhiên của cơ thể, bệnh nhi mất khả năng thở có nghĩ là rất nặng", vị bác sĩ ngoại khoa phân tích. Đối tượng Huyên thừa nhận là người 'bạo hành' bé A - Ảnh: báo Lao Động Như đã đưa tin trước đó, báo Lao động thông tin, chiều 17/1, Bệnh viện Thạch Thất tiếp nhận bệnh nhi nhập viện trong tình trạng hôn mê, co giật. Thấy dấu hiệu bất thường, nghi bé bị bạo hành nên phía bệnh viện đã báo Công an huyện Thạch Thất. Các bác sĩ chẩn đoán sơ bộ bệnh nhi nghi viêm màng não nên sau khi bệnh nhi nhập viện khoảng 1 giờ, bé đã chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Xanh Pôn. Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bac sĩ tiến hành đặt ống, chụp phim thì phát hiện 9 chiếc đinh trên phim chụp có hình ảnh cản quang trên hộp sọ. Khu nhà trọ nơi bé gái 3 tuổi ở cùng mẹ ruột và nhân tình - Ảnh: Thanh Niên Theo thông tin của Tuổi Trẻ, chiều 20/1, Công an TP. Hà Nội cho biết, đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt giam 4 tháng với Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, trú H.Thạch Thất, Hà Nội) để làm rõ hành vi "giết người" quy định tại điều 123 bộ luật Hình sự. Huyên được xác định là nghi phạm chính trong vụ việc và tại cơ quan công an, Huyên thừa nhận đóng đinh vào đầu bé A.

Vụ bé gái 3 tuổi bị đóng đinh vào hộp sọ: 'Nhân tình' của mẹ ruột bị khởi tố, tạm giam 4 tháng Ngày 20/1, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Trung Huyên (30 thổi, ở Thôn 5, xã Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội) về tội giết người; ra lệnh tạm giam trong thời gian 4 tháng.

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