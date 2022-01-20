Gia đình nhà nội bé gái 3 tuổi bị đinh ghim vào hộp sọ đặt nghi vấn LỚN về nguồn 'dị vật', tiết lộ gây SỐC liên quan đến 'người tình' của mẹ ruột cháu bé

Xã hội 20/01/2022 09:35

Liên quan đến vụ việc bé gái 3 tuổi bị "dị vật" được cho là đinh ghim vào sọ đang gây xôn xao dư luận những ngày gần đây, gia đình cháu bé mới đây đã đặt ra nghi vấn lớn về số "vật thể lạ" này.

Những ngày vừa qua, dư luận đang vô cùng bàng hoàng và phẫn nộ trước vụ việc bé gái 3 tuổi bị dị vật được cho là đinh ghim sâu vào hộp sọ.

Theo nguồn tin từ Tuổi Trẻ, ngày 18/1, Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) cho biết đang điều tra nguyên nhân bé gái 3 tuổi nhập viện trong tình trạng có vật thể lạ giống đinh bị găm vào hộp sọ.

Công an cũng đã triệu tập một số người liên quan để xác minh, làm rõ vụ việc.

Gia đình nhà nội bé gái 3 tuổi bị đinh ghim vào hộp sọ đặt nghi vấn LỚN về nguồn 'dị vật', tiết lộ gây SỐC liên quan đến 'người tình' của mẹ ruột cháu bé - Ảnh 1
Gia đình bên nội vô cùng xót xa và bàng hoàng khi hận tin cháu gái nhập viện - Ảnh: Internet

Cùng ngày, ông Vương Trung Kiên, giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất, cho biết vào chiều tối ngày 17/1, bệnh viện tiếp nhận một bé gái 3 tuổi (trú tại xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất) nhập viện trong tình trạng hôn mê.

Theo ông Kiên, sau khi chụp X-quang nhận thấy trên hộp sọ cháu bé có những dị vật lạ giống đinh, tổng cộng 9 cái.

Do tình trạng bệnh nhi diễn tiến nặng và có những dấu hiệu bất thường nên Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất đã chuyển cháu bé lên Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

Cũng theo bác sĩ Kiên, qua xâu chuỗi lại lịch sử bệnh án của cháu bé cho thấy, khoảng 3 tháng trước, bệnh nhi này từng nhập viện trong tình trạng hôn mê vì bị ngộ độc thuốc trừ sâu. Vài tháng sau, bé gái này phải nhập viện vì có dị vật đường tiêu hóa...

Gia đình nhà nội bé gái 3 tuổi bị đinh ghim vào hộp sọ đặt nghi vấn LỚN về nguồn 'dị vật', tiết lộ gây SỐC liên quan đến 'người tình' của mẹ ruột cháu bé - Ảnh 2
9 dị vật được cho là đinh ghim trong hộp sọ của bé gái - Ảnh: Người Lao Động

Liên quan đến vụ việc, tối ngày 19/1, Tiền Phong thông tin, chỉ huy Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội, cho biết đơn vị đã bàn giao người tình của N.T.L. (27 tuổi, mẹ bé Đ.N.A.) cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội để điều tra liên quan vụ bé A. nghi bị bạo hành. "Chi tiết vụ án sẽ sớm được Công an TP Hà Nội thông tin", vị lãnh đạo nói.

Theo ghi nhận của VietNamNet, một người chú họ của cháu A. đưa ra phán đoán “vật thể nghi đinh” ghim vào sọ cháu bé nhiều khả năng là loại đinh đóng gỗ, dùng súng bắn đinh để ghim. "Người đàn ông sống cùng mẹ cháu làm nghề thợ phun sơn, mẹ làm giấy nhám nên trong nhà có thể có loại súng bắn đinh này", người chú nói.

Gia đình nhà nội bé gái 3 tuổi bị đinh ghim vào hộp sọ đặt nghi vấn LỚN về nguồn 'dị vật', tiết lộ gây SỐC liên quan đến 'người tình' của mẹ ruột cháu bé - Ảnh 3
Nghi phạm lớn nhất trong vụ việc trên là người tình của mẹ cháu bé - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc

Cũng trong chiều ngày 19/1, trao đổi với nguồn tin trên, ông Đỗ Hữu Chức (68 tuổi, xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội), ông nội cháu A. kể, nhà trọ của mẹ cháu và nhân tình cách nhà nội khoảng 5-6km. Trước đó, thỉnh thoảng gia đình ông vẫn đón bé về, mỗi đợt ít nhất từ 3-4 ngày.

“Mấy đợt đó, cháu vẫn khỏe mạnh, nhanh nhẹn, hoạt bát và nói nhiều. Khi chúng tôi tắm cho cháu cũng không thấy vết bầm tím hay cào cấu gì”, ông Chức nói. Ông cũng cho biết chưa từng nghe cháu kể về việc bị ai đó đánh đập hay cuộc sống với mẹ có vấn đề gì.

Hiện, theo nguồn tin từ VTC News, vụ việc bé gái Đ.N.A (gần 4 tuổi) bị 9 dị vật giống đinh găm vào đầu đã được chuyển cho Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an TP.Hà Nội điều tra.

CHÍNH THỨC: Triệu tập mẹ ruột và 'nhân tình' trong vụ cháu bé 3 tuổi nghi bị đinh ghim vào hộp sọ

CHÍNH THỨC: Triệu tập mẹ ruột và 'nhân tình' trong vụ cháu bé 3 tuổi nghi bị đinh ghim vào hộp sọ

Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) cho biết đã tiến hành lấy lời khai với mẹ cháu bé 3 tuổi nghi bị đinh ghim ở đầu và những người liên quan.

Xem thêm
Từ khóa:   bé gái bị đinh đâm vào hộp sọ bé gái 3 tuổi nghi bị đinh ghim trong đầu dị vật bé gái bị dị vật ghim vào sọ

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 50 phút trước
Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Video 1 giờ 20 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Tâm sự Eva 1 giờ 47 phút trước
Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Video 2 giờ 20 phút trước
Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Đời sống 2 giờ 41 phút trước
Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước
Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 35 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 35 phút trước
Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đời sống 4 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số