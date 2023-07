Gia đình nhà nội bé gái 3 tuổi bị đinh ghim vào hộp sọ đặt nghi vấn LỚN về nguồn 'dị vật', tiết lộ gây SỐC liên quan đến 'người tình' của mẹ ruột cháu bé

Theo nguồn tin từ Tuổi Trẻ, ngày 18/1, Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) cho biết đang điều tra nguyên nhân bé gái 3 tuổi nhập viện trong tình trạng có vật thể lạ giống đinh bị găm vào hộp sọ.

Công an cũng đã triệu tập một số người liên quan để xác minh, làm rõ vụ việc.

Theo ông Kiên, sau khi chụp X-quang nhận thấy trên hộp sọ cháu bé có những dị vật lạ giống đinh, tổng cộng 9 cái.

Do tình trạng bệnh nhi diễn tiến nặng và có những dấu hiệu bất thường nên Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất đã chuyển cháu bé lên Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

Cũng theo bác sĩ Kiên, qua xâu chuỗi lại lịch sử bệnh án của cháu bé cho thấy, khoảng 3 tháng trước, bệnh nhi này từng nhập viện trong tình trạng hôn mê vì bị ngộ độc thuốc trừ sâu. Vài tháng sau, bé gái này phải nhập viện vì có dị vật đường tiêu hóa...

9 dị vật được cho là đinh ghim trong hộp sọ của bé gái - Ảnh: Người Lao Động

Liên quan đến vụ việc, tối ngày 19/1, Tiền Phong thông tin, chỉ huy Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội, cho biết đơn vị đã bàn giao người tình của N.T.L. (27 tuổi, mẹ bé Đ.N.A.) cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội để điều tra liên quan vụ bé A. nghi bị bạo hành. "Chi tiết vụ án sẽ sớm được Công an TP Hà Nội thông tin", vị lãnh đạo nói.

Theo ghi nhận của VietNamNet, một người chú họ của cháu A. đưa ra phán đoán “vật thể nghi đinh” ghim vào sọ cháu bé nhiều khả năng là loại đinh đóng gỗ, dùng súng bắn đinh để ghim. "Người đàn ông sống cùng mẹ cháu làm nghề thợ phun sơn, mẹ làm giấy nhám nên trong nhà có thể có loại súng bắn đinh này", người chú nói.

Nghi phạm lớn nhất trong vụ việc trên là người tình của mẹ cháu bé - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc

Cũng trong chiều ngày 19/1, trao đổi với nguồn tin trên, ông Đỗ Hữu Chức (68 tuổi, xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội), ông nội cháu A. kể, nhà trọ của mẹ cháu và nhân tình cách nhà nội khoảng 5-6km. Trước đó, thỉnh thoảng gia đình ông vẫn đón bé về, mỗi đợt ít nhất từ 3-4 ngày.

“Mấy đợt đó, cháu vẫn khỏe mạnh, nhanh nhẹn, hoạt bát và nói nhiều. Khi chúng tôi tắm cho cháu cũng không thấy vết bầm tím hay cào cấu gì”, ông Chức nói. Ông cũng cho biết chưa từng nghe cháu kể về việc bị ai đó đánh đập hay cuộc sống với mẹ có vấn đề gì.

Hiện, theo nguồn tin từ VTC News, vụ việc bé gái Đ.N.A (gần 4 tuổi) bị 9 dị vật giống đinh găm vào đầu đã được chuyển cho Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an TP.Hà Nội điều tra.