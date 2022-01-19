CHÍNH THỨC: Triệu tập mẹ ruột và 'nhân tình' trong vụ cháu bé 3 tuổi nghi bị đinh ghim vào hộp sọ

Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) cho biết đã tiến hành lấy lời khai với mẹ cháu bé 3 tuổi nghi bị đinh ghim ở đầu và những người liên quan.

Theo nguồn tin từ VOV, sáng ngày 19/1, một lãnh đạo Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) cho biết, đã tiến hành lấy lời khai với chị N.T.L (27 tuổi, mẹ cháu bé) và những người hàng xóm, người liên quan đến vụ việc cháu bé 3 tuổi nhập viện với tình trạng nghi bị đinh ghim ở đầu. Gia đình bên nội vô cùng xót xa và bàng hoàng khi hận tin cháu gái nhập viện - Ảnh: Internet "Đây là vụ việc nhạy cảm, quá trình điều tra phải tiến hành qua các bước. Chúng tôi đã lấy lời khai với mẹ cháu bé và hàng xóm, những người có liên quan. Thông tin sáng 19/1 lực lượng chức năng đã tạm giữ mẹ cháu bé là không chính xác. Hiện, vụ việc này chúng tôi đã có báo cáo lên Ban Giám đốc (Công an TP Hà Nội) và có sự hỗ trợ của Phòng Hình sự Công an TP Hà Nội trong quá trình điều tra vụ việc. Tính đến nay, lực lượng chức năng về cơ bản đã nắm được các thông tin. Khi nào có kết quả điều tra, chúng tôi sẽ thông tin chính thức cho báo chí" - Vị lãnh đạo Công an huyện Thạch Thất chia sẻ với VOV.

Liên quan tới vụ việc nói trêm, Doanh nghiệp và Tiếp thị đưa tin thêm, chiều cùng ngày, Công an huyện Thạch Thất cùng Công an TP.Hà Nội đã triệu tập "nhân tình" của mẹ bé gái đến làm việc. Hiện 2 người này vẫn đang làm việc tại công an.

Bé hiện đang điều trị tích cực tại bệnh viện Xanh Pôn - Ảnh: Internet Trước đó, theo Tuổi Trẻ, ngày 18/1, Công an huyện Thạch Thất cho biết đang điều tra nguyên nhân bé gái 3 tuổi nhập viện trong tình trạng có vật thể lạ giống đinh bị găm vào hộp sọ. Ông Vương Trung Kiên, giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất, cho biết vào chiều tối 17/1, bệnh viện tiếp nhận một bé gái 3 tuổi (trú tại xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất) nhập viện trong tình trạng hôn mê. Theo ông Kiên, sau khi chụp X-quang nhận thấy trên hộp sọ cháu bé có những dị vật lạ giống đinh, tổng cộng 9 cái. Do tình trạng bệnh nhi diễn tiến nặng và có những dấu hiệu bất thường nên Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất đã chuyển cháu bé lên Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Cũng theo bác sĩ Kiên, qua xâu chuỗi lại lịch sử bệnh án của cháu bé cho thấy, khoảng 3 tháng trước, bệnh nhi này từng nhập viện trong tình trạng hôn mê vì bị ngộ độc thuốc trừ sâu. Vài tháng sau, bé gái này phải nhập viện vì có dị vật đường tiêu hóa...

Vụ bé gái bị đinh ghim vào sọ, nghi do bạo hành: Bố mẹ cháu đến với nhau nhờ mai mối, mẹ ruột sắp sinh con cho 'tình mới', gia đình từng mong cả 2 hàn gắn nhưng không thành Liên quan đến vụ bé gái 3 tuổi bị đinh ghim vào hộp sọ, gia đình bên nội tiết lộ từng tha thiết mong muốn vợ chồng hàn gắn để nuôi các con nhưng L. không chịu, bởi "đã tìm được người khác tốt hơn chồng". Hiện, L. đang mang thai và sắp sinh con của nhân tình.

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