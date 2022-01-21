Vụ bé gái 3 tuổi bị đóng đinh vào hộp sọ: 'Nhân tình' của mẹ ruột bị khởi tố, tạm giam 4 tháng

Xã hội 21/01/2022 09:46

Ngày 20/1, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Trung Huyên (30 thổi, ở Thôn 5, xã Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội) về tội giết người; ra lệnh tạm giam trong thời gian 4 tháng.

Những ngày qua, vụ việc bé gái 3 tuổi ở Hà Nội bị nhân tình của mẹ đóng 9 dị vật được cho là đinh vào hộp sọ đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. 

Cụ thể, theo Tuổi Trẻ, ngày 18/1, Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) cho biết đang điều tra nguyên nhân bé gái 3 tuổi nhập viện trong tình trạng có vật thể lạ giống đinh bị găm vào hộp sọ.

Cùng ngày, ông Vương Trung Kiên, giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất, cho biết bệnh viện tiếp nhận một bé gái 3 tuổi (trú tại xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất) nhập viện trong tình trạng hôn mê.

Theo ông Kiên, sau khi chụp X-quang nhận thấy trên hộp sọ cháu bé có những dị vật lạ giống đinh, tổng cộng 9 cái.

Do tình trạng bệnh nhi diễn tiến nặng và có những dấu hiệu bất thường nên Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất đã chuyển cháu bé lên Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

Cũng theo bác sĩ Kiên, qua xâu chuỗi lại lịch sử bệnh án của cháu bé cho thấy, khoảng 3 tháng trước, bệnh nhi này từng nhập viện trong tình trạng hôn mê vì bị ngộ độc thuốc trừ sâu. Vài tháng sau, bé gái này phải nhập viện vì có dị vật đường tiêu hóa...

di vat 1
9 dị vật được cho là đinh ghim sâu vào hộp sọ của bé - Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Cập nhật thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc trên, Doanh nghiệp và Tiếp thị đưa tin, ngày 20/1, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Trung Huyên (30 thổi, ở Thôn 5, xã Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội) về tội giết người; ra lệnh tạm giam trong thời gian 4 tháng.

Theo đó, cơ quan CSĐT Công an Thành phố Hà Nội xác định Huyên đã có hành vi "Giết người" theo Điều 123 - Bộ luật Hình sự.

Cùng ngày, quyết định tố tụng với Huyên được Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội phê chuẩn.

di vat 2
Đối tượng Huyên - Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo Thanh Niên đưa tin, tại cơ quan công an, Huyên khai có tình cảm và sống như vợ chồng với chị L. - Mẹ ruột cháu bé (27 tuổi, quê xã Canh Nậu, H.Thạch Thất) ở phòng trọ tại xã Cần Kiệm (H.Thạch Thất).

Quá trình sinh sống, Huyên khó chịu với bé N.A là con riêng của người yêu nên thường đánh đập, hành hạ cháu, khiến cháu nhiều lần phải nhập viện.

Cụ thể, khoảng tháng 10/2021, Huyên mua 2 gói thuốc diệt cỏ mang về phòng trọ pha với nước ngọt rồi cho bé N.A uống, khiến bé phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi T.Ư.

Tháng 11/2021, Huyên bực tức vì bé N.A hay xem điện thoại, đã bỏ 2 chiếc đinh vít vào miệng rồi đổ nước bắt cháu bé uống. Bé gái sau đó được mẹ đưa đến bệnh viện để lấy 2 dị vật ra.

Tiếp đó, tháng 12/2021, thấy bé N.A không ngủ, Huyên đã đánh gãy tay phải của cháu bé.

Lần gần nhất, khoảng 8h ngày 17/1, trong lúc người yêu vắng nhà, Huyên đã dùng tay tát nhiều lần vào mặt bé N.A. Thấy bé khóc, Huyên tiếp tục dùng 1 quả tạ loại 2 kg đóng 9 chiếc đinh dài khoảng 2,1 cm vào xung quanh đỉnh đầu cháu bé. Sau đó Huyên đưa nạn nhân đi gửi và quay về phòng trọ ngủ.

Hành vi của đối tượng Huyên khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

Vụ bé 3 tuổi bị 'cha dượng hờ' đóng đinh vào đầu: 'Kể cả nạn nhân không tử vong, mức án tử hình cũng thỏa đáng!'

Vụ bé 3 tuổi bị 'cha dượng hờ' đóng đinh vào đầu: 'Kể cả nạn nhân không tử vong, mức án tử hình cũng thỏa đáng!'

Trung tá Đào Trung Hiếu (Bộ Công an) nhận định rằng đối tượng Nguyễn Trung Huyên có thể phải đối mặt với mức án tử hình, kể cả nạn nhân không tử vong.

Xem thêm
Từ khóa:   Vụ bé gái bị 9 đinh găm vào đầu bé gái có 9 dị vật trong hộp sọ lời khai vụ bé gái bị đóng đinh

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Tâm sự Eva 40 phút trước
Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Video 1 giờ 13 phút trước
Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Đời sống 1 giờ 34 phút trước
Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đời sống 3 giờ 37 phút trước
Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 43 phút trước
Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số