Vụ bé gái 3 tuổi bị đóng đinh vào hộp sọ: 'Nhân tình' của mẹ ruột bị khởi tố, tạm giam 4 tháng

Cụ thể, theo Tuổi Trẻ, ngày 18/1, Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) cho biết đang điều tra nguyên nhân bé gái 3 tuổi nhập viện trong tình trạng có vật thể lạ giống đinh bị găm vào hộp sọ.

Những ngày qua, vụ việc bé gái 3 tuổi ở Hà Nội bị nhân tình của mẹ đóng 9 dị vật được cho là đinh vào hộp sọ đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận.

Theo ông Kiên, sau khi chụp X-quang nhận thấy trên hộp sọ cháu bé có những dị vật lạ giống đinh, tổng cộng 9 cái.

Cùng ngày, ông Vương Trung Kiên, giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất, cho biết bệnh viện tiếp nhận một bé gái 3 tuổi (trú tại xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất) nhập viện trong tình trạng hôn mê.

Do tình trạng bệnh nhi diễn tiến nặng và có những dấu hiệu bất thường nên Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất đã chuyển cháu bé lên Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

Cũng theo bác sĩ Kiên, qua xâu chuỗi lại lịch sử bệnh án của cháu bé cho thấy, khoảng 3 tháng trước, bệnh nhi này từng nhập viện trong tình trạng hôn mê vì bị ngộ độc thuốc trừ sâu. Vài tháng sau, bé gái này phải nhập viện vì có dị vật đường tiêu hóa...

9 dị vật được cho là đinh ghim sâu vào hộp sọ của bé - Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Cập nhật thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc trên, Doanh nghiệp và Tiếp thị đưa tin, ngày 20/1, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Trung Huyên (30 thổi, ở Thôn 5, xã Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội) về tội giết người; ra lệnh tạm giam trong thời gian 4 tháng.

Theo đó, cơ quan CSĐT Công an Thành phố Hà Nội xác định Huyên đã có hành vi "Giết người" theo Điều 123 - Bộ luật Hình sự.

Cùng ngày, quyết định tố tụng với Huyên được Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội phê chuẩn.

Đối tượng Huyên - Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo Thanh Niên đưa tin, tại cơ quan công an, Huyên khai có tình cảm và sống như vợ chồng với chị L. - Mẹ ruột cháu bé (27 tuổi, quê xã Canh Nậu, H.Thạch Thất) ở phòng trọ tại xã Cần Kiệm (H.Thạch Thất).

Quá trình sinh sống, Huyên khó chịu với bé N.A là con riêng của người yêu nên thường đánh đập, hành hạ cháu, khiến cháu nhiều lần phải nhập viện.

Cụ thể, khoảng tháng 10/2021, Huyên mua 2 gói thuốc diệt cỏ mang về phòng trọ pha với nước ngọt rồi cho bé N.A uống, khiến bé phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi T.Ư.

Tháng 11/2021, Huyên bực tức vì bé N.A hay xem điện thoại, đã bỏ 2 chiếc đinh vít vào miệng rồi đổ nước bắt cháu bé uống. Bé gái sau đó được mẹ đưa đến bệnh viện để lấy 2 dị vật ra.

Tiếp đó, tháng 12/2021, thấy bé N.A không ngủ, Huyên đã đánh gãy tay phải của cháu bé.

Lần gần nhất, khoảng 8h ngày 17/1, trong lúc người yêu vắng nhà, Huyên đã dùng tay tát nhiều lần vào mặt bé N.A. Thấy bé khóc, Huyên tiếp tục dùng 1 quả tạ loại 2 kg đóng 9 chiếc đinh dài khoảng 2,1 cm vào xung quanh đỉnh đầu cháu bé. Sau đó Huyên đưa nạn nhân đi gửi và quay về phòng trọ ngủ.

Hành vi của đối tượng Huyên khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.