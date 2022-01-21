Cơ quan điều tra nói gì về nghi phạm ra tay tàn nhẫn với bé gái 3 tuổi nghi bị có 9 đinh găm trên đầu?

Khi cán bộ điều tra hỏi về những lần bé A. từng phải đi bệnh viện cấp cứu, Huyên đều đổ lỗi rằng chính do cô bé nghịch nên ngã và tự nuốt dị vật.

Liên quan đến vụ bé gái 3 tuổi nghi bị đinh găm vào đầu ở Thạch Thất (Hà Nội) gây phẫn nộ dư luận những ngày qua, theo thông tin của An ninh thủ đô, một điều tra viên tham gia quá trình đấu tranh với nghi phạm của vụ án cho biết: “Nhiều tiếng đồng hồ sau khi bị CQĐT triệu tập, đối tượng Huyên ra sức quanh co, phủ nhận hành vi tàn nhẫn với con riêng 3 tuổi của bạn gái. Việc xác định, tìm ra nơi ở và triệu tập đối tượng về cơ quan Công an là cả quá trình gấp rút, liên hoàn, đặc biệt tập trung thu thập tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của đối tượng Huyên”. Đối tượng Huyên bị dẫn giải đến những vị trí liên quan đến hành vi phạm tội man rợ - Ảnh: An ninh thủ đô Trước đó, trưa 18/1, Công an huyện Thạch Thất nhận được tin báo từ Bệnh viện đa khoa Thạch Thất về việc tiếp nhận 1 ca cấp cứu (bệnh nhân là trẻ em, nữ) trong tình trạng nguy kịch. Những dấu vết thương tích được tìm thấy trên cơ thể, nhất là vùng đầu cháu bé khiến các trinh sát, điều tra viên linh cảm đây có thể là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng.

Theo đó, CAH Thạch Thất lập tức báo cáo Ban Giám đốc CATP và nhận được chỉ đạo khẩn trương phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự, Viện Kiểm sát để tiến hành điều tra. Ngay trong chiều cùng ngày, 2 đối tượng đã bị CQĐT triệu tập, trong đó có Nguyễn Trung Huyên, nghi can số 1 gây nên những thương tích bàng hoàng trên cơ thể cháu A. (3 tuổi). Bé gái 3 tuổi đang được điều trị tích cực tại bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn - Ảnh: Internet “Cho đến bây giờ, nhiều người vẫn đặt câu hỏi, đối tượng Huyên có bệnh lý tâm thần? Hay “ngáo đá”? Hoàn toàn không! Gia đình đối tượng thuộc diện căn bản. Tên này chưa có tiền án, tiền sự. Gã sống độc lập từ khá lâu, thuê nhà trọ nhiều nơi, trước khi cặp kè với mẹ cháu A. Một đặc điểm trong tính cách, là gã khá lỳ lợm” - điều tra viên kể.

Khi cán bộ điều tra hỏi về những lần bé A. từng phải đi bệnh viện cấp cứu do thương tích bên ngoài hay nuốt phải dị vật, Huyên đều đổ lỗi rằng chính do cô bé nghịch nên ngã và tự nuốt dị vật. Tuy nhiên, kết quả phân tích những nguyên lý, cơ chế dẫn đến thương tích trên cơ thể bé A. và cộng với tài liệu điều tra dày công thu thập của CAH Thạch Thất, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự CATP Hà Nội và Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an…đã buộc Nguyễn Trung Huyên phải khai nhận hành vi tàn ác. Chiều 20/1, CQĐT CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng Nguyễn Trung Huyên (SN 1992; HKTT xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất; nghề nghiệp: thợ mộc) về tội giết người.

Đề nghị làm rõ vai trò của người mẹ trong vụ bé gái 3 tuổi bị găm 9 vật giống đinh vào đầu, gã nhân tình có thể bị khởi tố nhiều tội danh khác Liên quan đến vụ việc bé gái 3 tuổi bị nhân tình của mẹ găm dị vật nghi là đinh vào đầu, dưới góc độ pháp luật, TS. Luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp, đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho rằng cần làm rõ vai trò của người mẹ.

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