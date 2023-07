Cơ quan điều tra nói gì về nghi phạm ra tay tàn nhẫn với bé gái 3 tuổi nghi bị có 9 đinh găm trên đầu?

Liên quan đến vụ bé gái 3 tuổi nghi bị đinh găm vào đầu ở Thạch Thất (Hà Nội) gây phẫn nộ dư luận những ngày qua, theo thông tin của An ninh thủ đô, một điều tra viên tham gia quá trình đấu tranh với nghi phạm của vụ án cho biết: “Nhiều tiếng đồng hồ sau khi bị CQĐT triệu tập, đối tượng Huyên ra sức quanh co, phủ nhận hành vi tàn nhẫn với con riêng 3 tuổi của bạn gái. Việc xác định, tìm ra nơi ở và triệu tập đối tượng về cơ quan Công an là cả quá trình gấp rút, liên hoàn, đặc biệt tập trung thu thập tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của đối tượng Huyên”.

Đối tượng Huyên bị dẫn giải đến những vị trí liên quan đến hành vi phạm tội man rợ - Ảnh: An ninh thủ đô

Trước đó, trưa 18/1, Công an huyện Thạch Thất nhận được tin báo từ Bệnh viện đa khoa Thạch Thất về việc tiếp nhận 1 ca cấp cứu (bệnh nhân là trẻ em, nữ) trong tình trạng nguy kịch. Những dấu vết thương tích được tìm thấy trên cơ thể, nhất là vùng đầu cháu bé khiến các trinh sát, điều tra viên linh cảm đây có thể là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng.