UBND Hà Nội hỏa tốc chỉ đạo xử lý nghiêm vụ cháu bé 3 tuổi nghi bị đóng đinh vào đầu

UBND TP. Hà Nội vừa có văn bản hoả tốc gửi Công an TP. Hà Nội và UBND H. Thạch Thất yêu cầu khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vụ cháu bé 3 tuổi bị bạo hành, đóng đinh vào đầu.

Theo báo Thanh Niên đưa tin, UBND TP. Hà Nội vừa có văn bản hoả tốc gửi Công an TP. Hà Nội và UBND H. Thạch Thất yêu cầu khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vụ cháu bé 3 tuổi bị bạo hành, đóng đinh vào đầu.

Theo đó, ngày 19/1, UBND TP. Hà Nội nhận được báo cáo của Sở LĐ-TB-XH về vụ việc trẻ nghi bị bạo hành tại H. Thạch Thất. Ông Chử Xuân Dũng - Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã giao Công an Hà Nội chủ trì, phối hợp UBND H.Thạch Thất, các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, xác minh, xử lý nghiêm theo quy định.

Bé gái đang được theo dõi sức khoẻ tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn - Ảnh: Internet

Trước đó, chiều 18/1, Công an H. Thạch Thất đã tiếp nhận tin báo về việc bé Đ.N.A nhập viện trong tình trạng hôn mê, co giật. Qua thăm khám và xem kết quả chụp chiếu, bệnh viện xác định trong sọ bé gái có 9 vật thể cứng giống đinh nên đã gọi mẹ của bé và một số người liên quan lên làm việc, lấy lời khai phục vụ điều tra.

Ông Nguyễn Trung Chi - Chủ tịch UBND xã Canh Nậu cho biết, bố mẹ bé N.A đã ly hôn từ tháng 6/2021, sau đó, N.A ở cùng mẹ và nhân tình của mẹ tại xã Cần Kiệm (H.Thạch Thất). Qua điều tra, công an xác định Nguyễn Trung Huyên là nghi phạm đã đóng đinh vào đầu bé N.A.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Nguyễn Trung Huyên để điều tra về hành vi giết người.

Khiếp đảm với chi tiết trong lời khai vụ bé 3 tuổi: Dùng quả tạ 2kg đóng 9 chiếc đinh vào đầu bé Liên quan đến vụ việc bé 3 tuổi bị 9 đinh đóng vào đầu, bị can Nguyễn Trung Huyên khiến nhiều người phải khiếp đảm với lời khai tại cơ quan công an.

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