Khiếp đảm với chi tiết trong lời khai vụ bé 3 tuổi: Dùng quả tạ 2kg đóng 9 chiếc đinh vào đầu bé

Liên quan đến vụ việc bé 3 tuổi bị 9 đinh đóng vào đầu, bị can Nguyễn Trung Huyên khiến nhiều người phải khiếp đảm với lời khai tại cơ quan công an.

Dẫn tin từ Thanh Niên, chiều 20/1, công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, ở huyện Thạch Thất, Hà Nội) để làm rõ hành vi "giết người" quy định tại điều 123 bộ luật Hình sự. Ngoài ra, công an tiếp tục làm rõ vai trò của Nguyễn Thị L. (27 tuổi, mẹ của bé A. và là người tình của Huyên) liên quan vụ án. Nghi phạm Nguyễn Trung Huyên (Ảnh: Thanh Niên) Theo lời khai ban đầu, Huyên cho biết có tình cảm và sống như vợ chồng với chị L. (27 tuổi, quê xã Canh Nậu, H.Thạch Thất) ở phòng trọ tại xã Cần Kiệm (H.Thạch Thất). Trong quá trình sinh sống, Huyên khó chịu với bé N.A - con riêng của chị L. nên thường ra tay bạo hành khiến cháu A. liên tục phải nhập viện.

Nguyễn Trung Huyên tại cơ quan điều tra (Ảnh: Thanh Niên) Huyên khai nhận vào khoảng tháng 10/2021, nghi phạm đi mua 2 gói thuốc diệt cỏ mang về phòng trọ rồi pha với nước ngọt để bé N.A uống, khiến bé sau đó đã phải đi cấp cứu. Tiếp tục đến tháng 11/2021, bực tức vì bé A. coi điện thoại, Huyên bỏ 2 chiếc đinh vít vào miệng bé rồi đổ nước vào bắt cháu bé uống. Bé gái sau đó được mẹ đưa đến bệnh viện để lấy 2 dị vật ra. Chưa dừng lại, đến tháng 12/2021, Huyên đã đánh gãy tay phải của cháu A. chỉ vì cháu không ngủ.

Vào ngày xảy ra vụ việc đóng đinh vào đầu bé, Huyên khai nhận vào khoảng 8 giờ ngày 17/1, trong lúc chị L. vắng nhà, Huyên đã dùng tay tát nhiều lần vào mặt bé N.A. Thấy bé khóc, Huyên tiếp tục dùng 1 quả tạ loại 2 kg, đóng liên tục 9 chiếc đinh dài khoảng 2,1 cm vào xung quanh đỉnh đầu cháu bé. Nguyễn Trung Huyên nhận dạng những chiếc đinh đã đóng vào đầu bé N.A (Ảnh: Thanh Niên) Sau khi thực hiện hành vi tàn bạo, Huyên đưa bé A. đi gửi, rồi thản nhiên về phòng trọ ngủ. Đến chiều cùng ngày, sau khi đón con gái về, thấy con gái sức khỏe yếu, buồn nôn, không đứng vững, chị L. lúc này mới đưa con đến Bệnh viện đa khoa H.Thạch Thất thăm khám, sau đó bé được chuyển đến Bệnh viện Xanh Pôn điều trị. Qua chụp chiếu, bệnh viện xác định trong sọ bé gái có 9 vật thể cứng giống đinh. Hiện tại, cháu A. đang được điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức Cấp cứu Nhi - tuyến cao nhất về cấp cứu nhi tại BV Xanh Pôn trong tình trạng rất nặng, nguy cơ tử vong cao. Vụ việc hiện đang được công an TP Hà Nội (PC02) thụ lý, tiếp tục điều tra, làm rõ.

Lời khai của nghi phạm vụ bé 3 tuổi: Đóng đinh liên tục vào đầu bé vì hỏi không trả lời Theo lời khai ban đầu của nghi phạm Nguyễn Trung Huyên người này thừa nhận đã nhiều lần bạo hành bé Đ.N.A. Ngày xảy ra vụ việc, vì hỏi cháu không trả lời nên Huyên đã đóng đinh vào đầu bé.

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