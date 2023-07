Khiếp đảm với chi tiết trong lời khai vụ bé 3 tuổi: Dùng quả tạ 2kg đóng 9 chiếc đinh vào đầu bé

Dẫn tin từ Thanh Niên, chiều 20/1, công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, ở huyện Thạch Thất, Hà Nội) để làm rõ hành vi "giết người" quy định tại điều 123 bộ luật Hình sự. Ngoài ra, công an tiếp tục làm rõ vai trò của Nguyễn Thị L. (27 tuổi, mẹ của bé A. và là người tình của Huyên) liên quan vụ án.

Nghi phạm Nguyễn Trung Huyên (Ảnh: Thanh Niên)

Theo lời khai ban đầu, Huyên cho biết có tình cảm và sống như vợ chồng với chị L. (27 tuổi, quê xã Canh Nậu, H.Thạch Thất) ở phòng trọ tại xã Cần Kiệm (H.Thạch Thất). Trong quá trình sinh sống, Huyên khó chịu với bé N.A - con riêng của chị L. nên thường ra tay bạo hành khiến cháu A. liên tục phải nhập viện.