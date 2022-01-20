Lời khai của nghi phạm vụ bé 3 tuổi: Đóng đinh liên tục vào đầu bé vì hỏi không trả lời

Xã hội 20/01/2022 15:16

Theo lời khai ban đầu của nghi phạm Nguyễn Trung Huyên người này thừa nhận đã nhiều lần bạo hành bé Đ.N.A. Ngày xảy ra vụ việc, vì hỏi cháu không trả lời nên Huyên đã đóng đinh vào đầu bé.

Dẫn tin từ Tuổi Trẻ, liên quan đến vụ việc cháu Đ.N.A (3 tuổi) bị 9 dị vật nghi là đinh găm trong sọ não, ngày 20/1, Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, ở huyện Thạch Thất, Hà Nội) về hành vi giết người.

Huyên chính là người được xác định bạo hành bé Đ.N.A. (3 tuổi, trú tại xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất). Ngoài ra, công an tiếp tục làm rõ vai trò của Nguyễn Thị L. (27 tuổi, mẹ của bé A. và là người tình của Huyên) liên quan vụ án. 

Lời khai của nghi phạm vụ bé 3 tuổi: Đóng đinh liên tục vào đầu bé vì hỏi không trả lời - Ảnh 1
Nghi phạm Nguyễn Trung Huyên (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Theo lời khai ban đầu tại cơ quan công an, Huyên khai nhận trong quá trình sinh sống, do bức xúc việc cháu A. là con riêng của người tình nên Huyên nảy sinh ý định hành hạ, đánh đập và giết cháu bé để không phải nuôi dưỡng và không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của Huyên và mẹ bé.

Từ tháng 9/2021 đến nay, Huyên đã 4 lần hành hạ bé A. bằng các thủ đoạn như cho uống thuốc trừ sâu, bắt nuốt đinh ốc vít, đánh gãy tay.

Trong ngày xảy ra vụ việc đóng đinh vào đầu bé Đ.N.A, Huyên khai rằng khoảng 8h ngày 17/1, khi mẹ của cháu bé đi làm, chỉ còn hai người ở nhà, Huyên hỏi nhưng bé gái không trả lời nên tát nhiều cái. Anh ta sau đó đã thực hiện hành vi tàn ác là đóng nhiều đinh vào đầu cháu bé.

Sau khi đóng đinh vào đầu cháu A., Huyện đưa cháu bé đến nhà bà H. - người sống cách nhà trọ của cháu A. khoảng 100m, nhờ trông cháu bé, sau đó quay về phòng trọ ngủ.

Lời khai của nghi phạm vụ bé 3 tuổi: Đóng đinh liên tục vào đầu bé vì hỏi không trả lời - Ảnh 2
Công an đưa bị can Huyên ra thực nghiệm hiện trường . (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Chiều cùng ngày, khi mẹ cháu bé phát hiện bé A. có biểu hiện buồn nôn, sức khỏe yếu....nên đã gọi xe taxi đưa cháu đến Bệnh viện Thạch Thất. Thấy bé có dấu hiệu nặng, bệnh viện Thạch Thất chuyển cháu lên Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn. Tại đây, cháu A. được tiến hành chụp cắt lớp, phát hiện có 9 dị vật trong hộp sọ, hình dạng giống như đinh gỗ ghim đâm vào sọ não.

Hiện, cháu Đ.N.A vẫn đang phải điều trị tích cực tại BV Xanh Pôn trong tình trạng rất nặng, nguy cơ tử vong cao.

Vụ việc hiện đang được công an TP Hà Nội (PC02) thụ lý, tiếp tục điều tra, làm rõ.

Phó giám đốc Bệnh viện cập nhật mới nhất tình hình sức khỏe của bé gái 3 tuổi với 9 dị vật trong đầu

Phó giám đốc Bệnh viện cập nhật mới nhất tình hình sức khỏe của bé gái 3 tuổi với 9 dị vật trong đầu

Mới đây, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) - nơi bé gái 3 tuổi với 9 dị vật trong đầu đang điều trị - đã cập nhật tình trạng sức khỏe của nạn nhân.

Xem thêm
Từ khóa:   bé 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu lời khai nghi phạm vụ bé 3 tuổi bị đóng đinh lời khai vụ bé gái bị đóng đinh

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 52 phút trước
Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Video 1 giờ 22 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Tâm sự Eva 1 giờ 49 phút trước
Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Video 2 giờ 22 phút trước
Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Đời sống 2 giờ 42 phút trước
Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước
Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 37 phút trước
Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đời sống 4 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số