Lời khai của nghi phạm vụ bé 3 tuổi: Đóng đinh liên tục vào đầu bé vì hỏi không trả lời

Theo lời khai ban đầu của nghi phạm Nguyễn Trung Huyên người này thừa nhận đã nhiều lần bạo hành bé Đ.N.A. Ngày xảy ra vụ việc, vì hỏi cháu không trả lời nên Huyên đã đóng đinh vào đầu bé.

Dẫn tin từ Tuổi Trẻ, liên quan đến vụ việc cháu Đ.N.A (3 tuổi) bị 9 dị vật nghi là đinh găm trong sọ não, ngày 20/1, Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, ở huyện Thạch Thất, Hà Nội) về hành vi giết người. Huyên chính là người được xác định bạo hành bé Đ.N.A. (3 tuổi, trú tại xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất). Ngoài ra, công an tiếp tục làm rõ vai trò của Nguyễn Thị L. (27 tuổi, mẹ của bé A. và là người tình của Huyên) liên quan vụ án.

Nghi phạm Nguyễn Trung Huyên (Ảnh: Tuổi Trẻ) Theo lời khai ban đầu tại cơ quan công an, Huyên khai nhận trong quá trình sinh sống, do bức xúc việc cháu A. là con riêng của người tình nên Huyên nảy sinh ý định hành hạ, đánh đập và giết cháu bé để không phải nuôi dưỡng và không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của Huyên và mẹ bé. Từ tháng 9/2021 đến nay, Huyên đã 4 lần hành hạ bé A. bằng các thủ đoạn như cho uống thuốc trừ sâu, bắt nuốt đinh ốc vít, đánh gãy tay.

Trong ngày xảy ra vụ việc đóng đinh vào đầu bé Đ.N.A, Huyên khai rằng khoảng 8h ngày 17/1, khi mẹ của cháu bé đi làm, chỉ còn hai người ở nhà, Huyên hỏi nhưng bé gái không trả lời nên tát nhiều cái. Anh ta sau đó đã thực hiện hành vi tàn ác là đóng nhiều đinh vào đầu cháu bé. Sau khi đóng đinh vào đầu cháu A., Huyện đưa cháu bé đến nhà bà H. - người sống cách nhà trọ của cháu A. khoảng 100m, nhờ trông cháu bé, sau đó quay về phòng trọ ngủ. Công an đưa bị can Huyên ra thực nghiệm hiện trường . (Ảnh: Tuổi Trẻ) Chiều cùng ngày, khi mẹ cháu bé phát hiện bé A. có biểu hiện buồn nôn, sức khỏe yếu....nên đã gọi xe taxi đưa cháu đến Bệnh viện Thạch Thất. Thấy bé có dấu hiệu nặng, bệnh viện Thạch Thất chuyển cháu lên Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn. Tại đây, cháu A. được tiến hành chụp cắt lớp, phát hiện có 9 dị vật trong hộp sọ, hình dạng giống như đinh gỗ ghim đâm vào sọ não. Hiện, cháu Đ.N.A vẫn đang phải điều trị tích cực tại BV Xanh Pôn trong tình trạng rất nặng, nguy cơ tử vong cao. Vụ việc hiện đang được công an TP Hà Nội (PC02) thụ lý, tiếp tục điều tra, làm rõ.

Phó giám đốc Bệnh viện cập nhật mới nhất tình hình sức khỏe của bé gái 3 tuổi với 9 dị vật trong đầu Mới đây, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) - nơi bé gái 3 tuổi với 9 dị vật trong đầu đang điều trị - đã cập nhật tình trạng sức khỏe của nạn nhân.

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