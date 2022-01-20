Chân dung nghi phạm đóng đinh vào đầu bé gái 3 tuổi là nhân tình của mẹ ruột

Nghi phạm đóng đinh vào đầu bé gái 3 tuổi tại Hà Nội Nguyễn Trung Huyên đã từng đưa mẹ ruột của bé về nhà ra mắt gia đình nhưng bị phản đối kịch liệt.

Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội vào ngày 19/1 vừa qua đã tiến hành bàn giao nghi phạm Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, trú tại xã Bình Yên, huyện Thạch Thất) cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội để điều tra và làm rõ vụ việc bé gái 3 tuổi Đỗ Ngọc A (trú tại xã Canh Nậu) bị nghi đóng 9 cây đinh vào đầu. Qua đó, xác định Huyên là nghi phạm chính của vụ việc.

Theo Pháp luật và Bạn đọc, qua lời kể của chủ trọ nơi Huyên và bé A cùng mẹ bé sinh sống, gia đình đôi khi có cãi vã nhưng chưa bao giờ có tình trạng đánh nhau hay nghe tiếng khóc trẻ em. Ngoài ra, bé A cũng gọi Huyên là chú thay cho bố hay là dượng.

Bé đẻ của nghi phạm Huyên là ông H cho hay, Huyên bị điếc từ nhỏ, sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì được gia đình cho đi học nghề mộc rồi tới xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất làm việc. Vì bố thường đi làm xa nên Huyên sống chung với ông bà nội, Huyên cũng chưa từng có bất kỳ tiền án nào lại còn chịu khó làm ăn.

Nhiều dị vật giống như đinh ghim trên đầu bé A - Ảnh: BSCC

Ông H nói thêm, cách đây vài tháng Huyên có dẫn chị N.T.L là mẹ ruột của bé A về ra mắt thì gia đình không có ai phản đối. Tuy nhiên, 1 tháng trước, khi gia đình Huyên biết được chị L đã từng có chồng và 3 con thì cật lực can ngăn nhưng vì chị L đã có bầu với Huyên được 6 tháng nên Huyên mới bỏ nhà đi cùng L.

Hiện bé A vẫn đang ở trong tình trạng nguy kịch và được các y bác sĩ tại bệnh viện Xanh Pôn giám sát sức khỏe sát sao. Trước đó, ảnh chụp cắt lớp cho thấy trong sọ não của A có xuất hiện 9 dị vật nghi là đinh bị găm vào đầu.

Vụ bé gái 3 tuổi nghi có 9 chiếc đinh trong đầu: Cơ quan công an tiến hành làm việc với một số người Cơ quan Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội đang làm việc với một số người liên quan trong quá trình điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ việc bé gái 3 tuổi nhập viện vì nghi có 9 chiếc đinh cắm trong đầu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chan-dung-nghi-pham-dong-dinh-vao-dau-be-gai-3-tuoi-la-nhan-tinh-cua-me-ruot-447044.html