Chủ nhà trọ nơi bé gái 3 tuổi nghi bị đinh găm vào đầu sống cùng dượng và mẹ cho biết gia đình thường cãi nhau to, bé A rất sợ hai người lớn.

Trong vụ bé gái 3 tuổi nghi bị đinh găm vào đầu, bé A, mẹ bé A là chị N.T.L và một người đàn ông cùng nhau sống trong một căn trọ tại thôn Phú Đa 1, xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất. Được biết, khu trọ này thuộc quyền sở hữu của một người phụ nữ tên K.T.S (71 tuổi), gồm 2 dãy phòng và mỗi dãy có 4 phòng cho thuê. Theo Doanh nghiệp & Tiếp thị, cơ quan công an đang tiến hành làm việc tại đây. Bà S - chủ khu trọ nơi bé A sống cùng mẹ và dượng cho biết gia đình thường xảy ra mâu thuẫn và A rất sợ hai người lớn - Ảnh: Dân Việt Trao đổi với, Doanh nghiệp & Tiếp thị, bà S cho biết, chị L và người đàn ông kia đã cùng nhau thuê trọ ở đây từ tháng 9/2021 và cùng nhau làm tại một xưởng mộc. Chị L hiện đang mang thai và người tình có vẻ ngoài theo bà S là hơi "đơ".

Bà S kể thêm rằng, bà vẫn thường nghe thấy chị L và người đàn ông kia cãi nhau, có khi rất to, nhưng tuyệt nhiên không có chuyện đập phá đồ đạc hay đánh nhau. Bà S nói: "Chiều đi làm, tối cãi nhau, nhưng sáng mai vẫn chở nhau đi làm bình thường". Ảnh chụp cho thấy bé A có nhiều vết thương ở hộp sọ - Ảnh: BSCC Về bé A, bà S nhận xét bé là một đứa bé khá nhút nhát nhưng lại vô cùng lễ phép và ngoan ngoãn, bé hay gọi người đàn ông kia là "chú". Bà S còn tiết lộ thêm rằng bé A rất sợ "chú" và mẹ, bé A cũng ít dám sang nhà bà S chơi nhưng bà vẫn hay gọi sang để nói chuyện và cho ít bánh kẹo.

"Hôm qua tôi đi làm từ 6h sáng, đến chiều tối mới về. Tôi không lên mạng xã hội nên cũng không biết, nhưng khi xuống mấy quán mua đồ ăn, người ta đều nói có bé gái 3 tuổi thuê trọ có 9 cái đinh găm trên đầu." - Bà S tâm sự bản thân không hề biết bé A bị nghi bạo hành dù công an có đến làm việc từ tối qua. Ông nội bé A đang vô cùng đau xót vì thương tật của cháu gái - Ảnh: VietNamNet Theo lời kể của một người dân sống đối diện dãy trọ, ngày thường cô vẫn thấy cặp đôi này chở nhau đi làm và cũng có một bé gái, mọi chuyện vô cùng bình thường trừ việc họ không giao tiếp gì với hàng xóm. Ngoài ra, người dân xung quanh cũng cho biết, chưa từng nghe tiếng trẻ con khóc từ nhà của gia đình này và vì vừa rồi là đợt dịch căng thẳng nên họ cũng ít khi giao tiếp.

Thực hư thông tin công an tạm giữ mẹ bé gái 3 tuổi nghi bị đinh găm vào đầu? Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội cho biết, ngoài mẹ cháu bé, cơ quan công an còn triệu tập nhiều người khác lên làm việc.

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