Từ khi đấu tranh đòi công bằng cho con gái, mẹ bé V.A gần như không lộ diện trước truyền thông. Do đó, một số dân mạng không bằng lòng với sự giấu mặt đó và không ngừng bình luận những lời lẽ tiêu cực.

Liên quan đến vụ việc bé gái 8 tuổi - N.T.V.A. bị "dì ghẻ" bạo hành dẫn đến tử vong đã khiến dư luận phẫn nộ. Nhiều người đã bày tỏ sự xót xa, đau đớn trước cái chết thương tâm của bé gái vô tội, đồng thời phẫn nộ, đòi xử lý nghiêm mẹ kế và người bố. Sự ra đi của bé V.A. khiến ai cũng xót xa - Ảnh: Internet Trong khi đó, mẹ ruột của bé V.A cùng với các luật sư làm các thủ tục cần thiết và hỗ trợ pháp lý với hi vọng công lý được thực thi và trả lại công bằng cho bé gái vô tội. Song, người mẹ này vẫn gần như không lộ diện trước truyền thông. Chị khóa các tài khoản MXH, chỉ làm việc qua luật sư và một vài đại diện của gia đình. Chính vì vậy, một số dân mạng đã không bằng lòng với sự giấu mặt đó và có những bình luận tiêu cực gây tổn thương.

Mẹ ruột bé V.A gần như không lộ diện trước truyền thông trong suốt quá trình đấu tranh đòi công bằng cho con gái - Ảnh: Internet Mới đây, chị N.T.T.L - người nhà của bé V.A tiết lộ đoạn tin nhắn giữa chị và mẹ của bé V.A. Chị đã từng chịu tổn thương khi bị những tin nhắn chửi bới của người không hiểu mình xúc phạm, thêu dệt. Nhưng giờ đây, chị H. đã bình ổn tâm trí, đã tỉnh táo và xác định tâm lý kiên cường chiến đấu, không để những thông tin sai lệch trên mạng hay những lời chửi bới làm tổn thương mình. Mẹ ruột của bé V.A bộc bạch: "Gia đình mình cứ bình tĩnh, tỉnh táo trước những tin đồn trên mạng nhé. Đừng lo gì cho em cả, em ổn, em không để những tin đồn sai lệch trên mạng hay những lời chửi bới của mọi người không hiểu mình làm tổn thương đến em đâu".

Tin nhắn thể hiện tinh thần kiên cường trước những tin đồn sai lệch của mẹ bé V.A - Ảnh: Chụp màn hình Đồng thời, người thân cũng xót xa trước những lời lẽ tiêu cực và tin đồn sai lệch đang tấn công vô lý vào em gái mình. Cô cho biết: "Một người mẹ như thế nào là mạnh mẽ vậy? Là mù quáng chiến đấu một mất một còn hay suy nghĩ chín chắn trước sau trong một cuộc chiến đấu? Là kêu gào cho cả thể giới biết mình đau khổ hay lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong để tiếp tục sống và chiến đấu? Là phải đấm ngực kêu gào "tôi sai rồi" hay lặng lẽ làm mọi cách để chuộc lỗi với con dù cũng đã muộn màng?" "Thế giới có tỷ người thì có tỷ phản ứng khác nhau. Bạn khóc lóc, nhưng tôi thì không, bạn ra mặt nhưng người khác lại chỉ ở trong bóng tối. Cái giống nhau có lẽ chính là mục tiêu và kết quả mà chúng ta hướng tới và làm mọi cách để đạt được nó phải không?", chị L. bức xúc lên tiếng.

Luật sư vụ bé gái 8 tuổi nhận đả kích vì nghi ngờ 'bị mua chuộc', người nhà bé V.A nói gì? Sau khi chia sẻ quan điểm phân tích tâm lý tội phạm, luật sư Nguyễn Anh Thơm bất ngờ bị đả kích vô lý vì cho rằng đang bao biện cho những hành vi man rợ của kẻ phạm tội.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-be-gai-8-tuoi-bi-bao-hanh-me-ruot-khang-dinh-chac-nich-mot-dieu-truoc-nhung-tin-don-sai-lech-446925.html