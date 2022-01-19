Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành: Mẹ ruột khẳng định 'chắc nịch' một điều trước những tin đồn sai lệch

Xã hội 19/01/2022 11:50

Từ khi đấu tranh đòi công bằng cho con gái, mẹ bé V.A gần như không lộ diện trước truyền thông. Do đó, một số dân mạng không bằng lòng với sự giấu mặt đó và không ngừng bình luận những lời lẽ tiêu cực.

Liên quan đến vụ việc bé gái 8 tuổi - N.T.V.A. bị "dì ghẻ" bạo hành dẫn đến tử vong đã khiến dư luận phẫn nộ. Nhiều người đã bày tỏ sự xót xa, đau đớn trước cái chết thương tâm của bé gái vô tội, đồng thời phẫn nộ, đòi xử lý nghiêm mẹ kế và người bố.

be gai 8 ruoi
Sự ra đi của bé V.A. khiến ai cũng xót xa - Ảnh: Internet

Trong khi đó, mẹ ruột của bé V.A cùng với các luật sư làm các thủ tục cần thiết và hỗ trợ pháp lý với hi vọng công lý được thực thi và trả lại công bằng cho bé gái vô tội. Song, người mẹ này vẫn gần như không lộ diện trước truyền thông. Chị khóa các tài khoản MXH, chỉ làm việc qua luật sư và một vài đại diện của gia đình. Chính vì vậy, một số dân mạng đã không bằng lòng với sự giấu mặt đó và có những bình luận tiêu cực gây tổn thương. 

be gai 8 ruoi 1
Mẹ ruột bé V.A gần như không lộ diện trước truyền thông trong suốt quá trình đấu tranh đòi công bằng cho con gái - Ảnh: Internet

Mới đây, chị N.T.T.L - người nhà của bé V.A tiết lộ đoạn tin nhắn giữa chị và mẹ của bé V.A. Chị đã từng chịu tổn thương khi bị những tin nhắn chửi bới của người không hiểu mình xúc phạm, thêu dệt. Nhưng giờ đây, chị H. đã bình ổn tâm trí, đã tỉnh táo và xác định tâm lý kiên cường chiến đấu, không để những thông tin sai lệch trên mạng hay những lời chửi bới làm tổn thương mình.

Mẹ ruột của bé V.A bộc bạch: "Gia đình mình cứ bình tĩnh, tỉnh táo trước những tin đồn trên mạng nhé. Đừng lo gì cho em cả, em ổn, em không để những tin đồn sai lệch trên mạng hay những lời chửi bới của mọi người không hiểu mình làm tổn thương đến em đâu".

be gai 8 ruoi 2
Tin nhắn thể hiện tinh thần kiên cường trước những tin đồn sai lệch của mẹ bé V.A - Ảnh: Chụp màn hình

Đồng thời, người thân cũng xót xa trước những lời lẽ tiêu cực và tin đồn sai lệch đang tấn công vô lý vào em gái mình. Cô cho biết: "Một người mẹ như thế nào là mạnh mẽ vậy? Là mù quáng chiến đấu một mất một còn hay suy nghĩ chín chắn trước sau trong một cuộc chiến đấu? Là kêu gào cho cả thể giới biết mình đau khổ hay lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong để tiếp tục sống và chiến đấu? Là phải đấm ngực kêu gào "tôi sai rồi" hay lặng lẽ làm mọi cách để chuộc lỗi với con dù cũng đã muộn màng?"

"Thế giới có tỷ người thì có tỷ phản ứng khác nhau. Bạn khóc lóc, nhưng tôi thì không, bạn ra mặt nhưng người khác lại chỉ ở trong bóng tối. Cái giống nhau có lẽ chính là mục tiêu và kết quả mà chúng ta hướng tới và làm mọi cách để đạt được nó phải không?", chị L. bức xúc lên tiếng.

Luật sư vụ bé gái 8 tuổi nhận đả kích vì nghi ngờ 'bị mua chuộc', người nhà bé V.A nói gì?

Luật sư vụ bé gái 8 tuổi nhận đả kích vì nghi ngờ 'bị mua chuộc', người nhà bé V.A nói gì?

Sau khi chia sẻ quan điểm phân tích tâm lý tội phạm, luật sư Nguyễn Anh Thơm bất ngờ bị đả kích vô lý vì cho rằng đang bao biện cho những hành vi man rợ của kẻ phạm tội.

Xem thêm
Từ khóa:   bé gái 8 tuổi bé 8 tuổi bị dì ghẻ bạo hành mẹ ruột của bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 59 phút trước
Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Video 1 giờ 29 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Tâm sự Eva 1 giờ 56 phút trước
Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Video 2 giờ 29 phút trước
Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Đời sống 2 giờ 49 phút trước
Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 29 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 40 phút trước
Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 43 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 44 phút trước
Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đời sống 4 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số