Thực hư thông tin công an tạm giữ mẹ bé gái 3 tuổi nghi bị đinh găm vào đầu?

Xã hội 19/01/2022 14:08

Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội cho biết, ngoài mẹ cháu bé, cơ quan công an còn triệu tập nhiều người khác lên làm việc.

Theo thông tin của Zingnews, sáng 19/1, Công an Hà Nội cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã trực tiếp thụ lý, xác minh làm rõ vụ bé gái Đ.N.A. (3 tuổi ở xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất) nhập viện với 9 dị vật ở sọ não.

Được biết, trưa cùng ngày, chỉ huy Công an huyện Thạch Thất cho biết, đơn vị đã triệu tập Nguyễn Thị L. (27 tuổi, mẹ bé A.) để làm rõ vụ việc. "Bên cạnh mẹ cháu bé, chúng tôi còn triệu tập nhiều người khác. Thông tin tạm giữ là không đúng sự thật" - vị chỉ huy nói.

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Nhiều dị vật giống đinh trong hộp sọ của bé gái 3 tuổi - Ảnh: VOV

Trước đó, tối 18/1, lãnh đạo UBND xã Canh Nậu (huyện Thạch Thất, Hà Nội) cho biết, chính quyền vừa được gia đình em Đ.N.A. (3 tuổi) thông tin về tình trạng sức khỏe của bé. "Ông nội của cháu báo rằng bé đã chết não. Gia đình đang từ nhà đến Bệnh viện Xanh Pôn - nơi cháu bé được cấp cứu" - vị này cho hay.

Đồng thời, đại diện Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) cho biết, bệnh nhi 3 tuổi đang nguy kịch. Trước một số thông tin cho rằng bé gái đã tử vong, đại diện bệnh viện khẳng định nội dung này sai sự thật.

Mặt khác, lịch sử bệnh án của A. khá nhiều. Cụ thể, khoảng 3 tháng trước, A. từng hôn mê vì ngộ độc thuốc trừ sâu, được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Sau đó khoảng 2 tháng, bé lại nhập viện ở Thạch Thất vì có dị vật đường tiêu hóa.

Lãnh đạo bệnh viện nói thêm: "Trước khi nhập viện lần này khoảng 5 ngày, bệnh nhi đau tai và được gia đình mua thuốc cho uống. Hai ngày sau, bé xuất hiện tình trạng nôn, ngày 3 lần. Trước khi vào viện 30 phút, bé nôn thêm một lần và bắt đầu lơ mơ, được mẹ đưa vào viện cấp cứu thì đã hôn mê, co giật".

Thực hư thông tin công an tạm giữ mẹ bé gái 3 tuổi nghi bị đinh găm vào đầu? - Ảnh 2
Bé gái đang được điều trị tại Khoa nhi hồi sức của bệnh viện Xanh Pôn - Ảnh: Zingnews

Về phía người thân của bé A., chị Nguyễn Thanh Huyền Anh (bác của A.) cho biết, gia đình đang rất lo lắng cho sức khỏe, tình trạng của cháu gái. Họ vẫn thắc mắc và phẫn nộ về nguyên nhân dẫn đến việc A. có 9 dị vật ở trong sọ não. 

Theo chị Huyền Anh, bố mẹ A. chia tay nhau hồi tháng 2/2021 sau gần 10 năm kết hôn: "Trong khoảng thời gian chung sống, Luyến là người mẹ rất tốt, chăm sóc 3 con rất cẩn thận và là người con dâu chăm chỉ".

Sau khi chia tay, cả 3 người con đều ở với ông bà nội và bố. Sau khoảng 3 tháng, chị Luyến trở về và mang bé gái 3 tuổi đi sống chung với người tình. "A. là đứa bé ngoan, trước đó sức khỏe rất tốt, không có vấn đề gì. Từ khi đi ở cùng mẹ, cháu 3-4 lần nhập viện" - chị Huyền Anh kể.

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