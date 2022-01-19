Vụ bé gái 3 tuổi nghi có 9 chiếc đinh trong đầu: Cơ quan công an tiến hành làm việc với một số người

Xã hội 19/01/2022 11:28

Cơ quan Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội đang làm việc với một số người liên quan trong quá trình điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ việc bé gái 3 tuổi nhập viện vì nghi có 9 chiếc đinh cắm trong đầu.

Theo Tiền Phong, trong sáng nay ngày 19/1 bé Đỗ Ngọc A (bé gái 3 tuổi nghi bị 9 chiếc đinh cắm trong đầu) hiện vẫn được tích cực cứu chữa tận tình tại bệnh viện Xanh Pôn bởi các y bác sĩ. Ngoài ra, người thân cũng luôn túc trực bên cạnh để theo dõi tình hình sức khỏe của cháu.

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Bé A hiện vẫn được tích cực cứu chữa tận tình tại bệnh viện Xanh Pôn - Ảnh: Internet

Bác của cháu A là chị H.A, đang có mặt tại khoa cấp cứu, có tiết lộ một số thông tin về bố mẹ của bé A. Theo đó, bố mẹ của bé A là anh Đỗ Văn Tr. và chị Nguyễn Thị L. cưới nhau được hơn 10 năm nay và có với nhau 3 mặt con. Tuy nhiên, đến tháng 6/2021 vừa qua, anh Tr. và chị L. quyết định ly hôn, sau đó 2 con lớn về sống với ông bà nội, còn cháu A thì ở chung với mẹ.

Chị A.H còn tiết lộ thêm, trong quãng thời gian sống chung với mẹ, bé A đã nhiều lần nhập viện do nuốt phải đinh, uống nhầm thuốc trừ sâu và mắc dị tật trong mũi. Trong số đó, lần nhập viện ảnh hưởng nghiêm trọng nhất là lần cháu A uống phải thuốc trừ sâu.

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Chị H.A (trong ảnh) cho biết gia đình mong muốn cơ quan chức năng làm rõ vụ việc - Ảnh: Tiền Phong

“Trước khi ly hôn, vợ chồng chị L. có mâu thuẫn nhưng các cháu đều khỏe mạnh.” - chị H.A chia sẻ với Tiền Phong. Chị còn bày tỏ mong muốn các cơ quan chức năng sẽ nhanh chóng vào cuộc để tìm ra nguyên nhân việc bé A gặp chấn thương nghiêm trọng.

Sáng 18/1, bé A. đã được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn tiến hành chụp cắt lớp, phát hiện có 9 dị vật trong hộp sọ, hình dạng giống như đinh gỗ ghim đâm vào tổ chức não. Tại thời điểm trên, Bệnh viện Xanh Pôn cho biết bệnh nhi đang điều trị ở khoa Hồi sức Nhi, tình trạng rất nguy kịch.

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Ảnh chụp cắt lớp và phát hiện có 9 dị vật trong hộp sọ, hình dạng giống như đinh gỗ ghim găm vào tổ chức não - Ảnh: Thanh Niên

Trước đó, sáng 18/1, bé A đã được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn từ Bệnh viện đa khoa Thạch Thất tiếp nhận bé A trong tình trạng hôn mê, co giật. Sau đó, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn có tiến hành chụp cắt lớp và phát hiện có 9 dị vật trong hộp sọ, hình dạng giống như đinh gỗ ghim đâm vào tổ chức não. Bệnh viện Xanh Pôn cũng thông tin thêm vào thời điểm đó bé A rất nguy kịch và được tích cực điều trị tại khoa Hồi sức nhi.

Cơ quan Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội ngay sau khi nhận được tin báo đã vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân và làm việc với một số người liên quan đến vụ việc.

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Luật sư Nguyễn Anh Thơm lên tiếng vụ bé gái 3 tuổi có 9 dị vật trong đầu: 'Sự việc đặc biệt nghiêm trọng, có dấu hiệu bị bạo hành'

Liên quan đến sự việc, trên trang cá nhân, mới đây, luật sư Nguyễn Anh Thơm đã có bài viết chia sẻ quan điểm của mình dưới góc độ pháp luật.

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