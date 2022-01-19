Tình hình sức khoẻ hiện tại của bé gái 3 tuổi nhập viện với 9 dị vật trong hộp sọ

Xã hội 19/01/2022 08:23

Bác sĩ trực tiếp điều trị cho bé gái 3 tuổi nhập viện với 9 vật giống đinh trong đầu vừa chia sẻ thông tin sức khoẻ mới nhất của cháu bé.

Theo VOV đưa tin, ngày 17/1, BVĐK Thạch Thất tiếp nhận một bé gái Đ.N.A (3 tuổi) ở Canh Nậu (huyện Thạch Thất, Hà Nội) nhập viện trong tình trạng hôn mê, co giật. Đáng chú ý, kết quả phim chụp X-quang cho thấy, bé có đinh trong sọ. Do tình trạng bệnh nhi diễn tiến nặng, kèm với dấu hiệu bất thường, bệnh viện đã chuyển bệnh nhi lên tuyến trên là BVĐK Xanh Pôn, đồng thời báo cho công an huyện Thạch Thất để vào cuộc điều tra làm rõ.

Tình hình sức khoẻ hiện tại của bé gái 3 tuổi nhập viện với 9 dị vật trong hộp sọ - Ảnh 1
Nhiều dị vật giống đinh trong hộp sọ - Ảnh: VOV

Mới đây, theo thông tin của Doanh nghiệp và Tiếp thị, trên mạng xã hội xuất hiện tin đồn rằng bé gái 3 tuổi trên đã tử vong nghi bị bạo hành. Tuy nhiên, các bác sĩ hiện đang điều trị của bé khẳng định thông tin này là sai sự thật: "Hiện bệnh nhi vẫn chưa tử vong và chúng tôi vẫn đang cố gắng hồi sức cho cháu".

Đồng thời, Bà Trần Liên Hương - Phó giám đốc Bệnh viện Xanh Pôn cũng xác nhận đang điều trị cho bé 3 tuổi được chuyển tuyến tới bệnh viện trong ngày 17/1. "Hiện, bệnh nhi đang được điều trị tại khoa tích cực Hồi sức Nhi của Bệnh viện. Bác sĩ đang cố gắng hồi sức tích cực cho cháu" - bà Hương nói.

Trước đó, bác sĩ Vương Trung Kiên - Giám đốc BV đa khoa Thạch Thất cho biết, khoảng 17h23 phút ngày 17/1, bệnh nhân được mẹ đưa đến. Các bác sĩ tiến hành điều tra bệnh sử thì người mẹ chỉ nói: từ chiều thấy gọi con không tỉnh nên sau đó đưa đến viện.

Bệnh viện đã tiến hành chụp cắt lớp nhận thấy có những hình ảnh như đinh bắn vào sọ. Tất cả có 9 đinh. Hiện tình trạng bệnh nhân nặng, tỷ lệ tử vong rất cao.

"Chẩn đoán ban đầu, bệnh nhi hôn mê nghi viêm màng não, sau khi bệnh nhi nhập viện khoảng 1h, chúng tôi đã chuyển bệnh nhân lên tuyến trên - Bệnh viện Xanh Pôn. Ngoài ra, thấy dấu hiệu bất thường, phía bệnh viện cũng đã báo công an huyện Thạch Thất" - bác sĩ Kiên nói.

Tình hình sức khoẻ hiện tại của bé gái 3 tuổi nhập viện với 9 dị vật trong hộp sọ - Ảnh 2
Bé đang được điều trị tại bệnh viện Xanh Pôn - Ảnh: Internet

Trao đổi với VOV, người bác bên nội của cháu A. cho biết, trong những tháng gần đây, cháu đã phải nhập viện 4 lần: “Khi mẹ cháu đón cháu đi thì bắt đầu xảy ra sự việc. Lần đầu tiên, cháu có dị vật trong mũi, nhưng mẹ cháu bảo cháu bị bệnh lý. Lần thứ hai, tôi nhận được tin nhắn là cháu bị ngộ độc phải đưa lên BV Thạch Thất, sau đó cháu được đưa lên BV Nhi Trung ương. Tôi đã gọi điện cho bác sĩ vì muốn làm rõ tại sao cháu lại ngộ độc thuốc sâu. Một đứa trẻ không thể uống thuốc sâu được như thế. Lần thứ ba, sau khi ra viện được 15 ngày, cháu lại tiếp tục nuốt 3 cái đinh trong bụng, trong đó, 1 cái ở cổ họng, 2 cái ở hậu môn. Và hôm qua khi tôi đi làm về lại nhận được thông tin cháu bị bắn 9 cái đinh vào đầu. Bác sĩ cũng cho biết vết thương này đã rất lâu rồi”.

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Những tình tiết trong vụ việc bé gái 3 tuổi bị 9 chiếc đinh găm trong đầu nghi bị bạo hành khiến nhiều người vô cùng phẫn nộ. Các bác sĩ hiện đang phải hết sức cố gắng để giành lại sự sống cho cháu.

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