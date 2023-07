Tình hình sức khoẻ hiện tại của bé gái 3 tuổi nhập viện với 9 dị vật trong hộp sọ

Theo VOV đưa tin, ngày 17/1, BVĐK Thạch Thất tiếp nhận một bé gái Đ.N.A (3 tuổi) ở Canh Nậu (huyện Thạch Thất, Hà Nội) nhập viện trong tình trạng hôn mê, co giật. Đáng chú ý, kết quả phim chụp X-quang cho thấy, bé có đinh trong sọ. Do tình trạng bệnh nhi diễn tiến nặng, kèm với dấu hiệu bất thường, bệnh viện đã chuyển bệnh nhi lên tuyến trên là BVĐK Xanh Pôn, đồng thời báo cho công an huyện Thạch Thất để vào cuộc điều tra làm rõ.

Nhiều dị vật giống đinh trong hộp sọ - Ảnh: VOV

Mới đây, theo thông tin của Doanh nghiệp và Tiếp thị, trên mạng xã hội xuất hiện tin đồn rằng bé gái 3 tuổi trên đã tử vong nghi bị bạo hành. Tuy nhiên, các bác sĩ hiện đang điều trị của bé khẳng định thông tin này là sai sự thật: "Hiện bệnh nhi vẫn chưa tử vong và chúng tôi vẫn đang cố gắng hồi sức cho cháu".