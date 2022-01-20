Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã chính thức khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp Nguyễn Trung Huyên để điều tra về tội “Giết người”

Dẫn tin từ báo Tiền Phong, ngày 20/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Trung Huyên (SN 1992, trú tại Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội) để điều tra về tội “Giết người”.

Nguyễn Trung Huyên là nghi phạm đã dùng 9 chiếc đinh găm vào đầu cháu Đ.N.A. (3 tuổi). Cháu A. là con gái của chị N.T.L (SN 1995, trú tại , trú tại Canh Nậu, Thạch Thất, Hà Nội) - người tình của Huyên.

Nghi phạm Nguyễn Trung Huyên (Ảnh: Tiền Phong)

Sau khi bố mẹ ly dị, cháu A. về sống cùng với mẹ và Huyên. Khoảng tháng 9/2021, chị L. cùng Huyên và cháu A. thuê căn nhà trọ tại xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất và chuyển đến ở.

Trong ngày xảy ra sự việc 17/1, bà H. - người sống cách nhà trọ của cháu A. khoảng 100m cho biết cháu A. được đưa đến nhà nhờ trông giúp vì gia đình nói "cháu không chịu ăn uống". Sau đó, gia đình bà H. thấy cháu A. có biểu hiện bất thường đã gọi điện cho người thân cháu bé đến đón về.

Chiều cùng ngày, chị L. đưa con đến Bệnh viện Thạch Thất trong tình trạng hôn mê, co giật. Bệnh viện tiến hành chiếu chụp, chẩn đoán trên phim có hình ảnh cản quang trên hộp sọ bệnh nhi. Thấy bé có dấu hiệu nặng, bệnh viện Thạch Thất chuyển cháu lên Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn. Tại đây, cháu A. được tiến hành chụp cắt lớp, phát hiện có 9 dị vật trong hộp sọ, hình dạng giống như đinh gỗ ghim đâm vào tổ chức não.

Hiện tại, cháu A. đang được điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức Cấp cứu Nhi- tuyến cao nhất về cấp cứu nhi tại BV Xanh Pôn trong tình trạng rất nặng, nguy cơ tử vong cao.

Vụ việc hiện đang được công an TP Hà Nội (PC02) thụ lý, tiếp tục điều tra, làm rõ.

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