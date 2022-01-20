Hé lộ nguồn cơn làm đổ vỡ hôn nhân của bố mẹ bé gái 3 tuổi nghi có 9 đinh ghim vào đầu

Xã hội 20/01/2022 14:13

Bà ngoại cháu A. bật khóc khi nhắc đến hoàn cảnh của con gái cũng như nguyên nhân dẫn đến việc ly hôn.

Những ngày qua, vụ việc bé gái Đ.N.A (3 tuổi, sống tại Thạch thất, Hà Nội) nghi bị 9 đinh ghim vào đầu gây xôn xao dư luận. Mới đây, trên một phóng sự của VTV24 đã hé lộ thêm những câu chuyện xoay quanh hoàn cảnh gia đình của bé gái.

Xuất hiện trong đoạn phóng sự là bà Nguyễn Thị Nhàn - bà ngoại của cháu Ngọc A. Vì quá đau đớn khi hay tin của cháu gái nhỏ, bà kể lại trong nước mắt: "N.A là con út trong gia đình nghèo có 3 chị em gái. Bố mẹ bé ly hôn từ tháng 6/2021, sau đó, hai chị lớn ở với ông bà nội, bé gái út ở với mẹ là chị Nguyễn Thị L".

Hé lộ nguồn cơn làm đổ vỡ hôn nhân của bố mẹ bé gái 3 tuổi nghi có 9 đinh ghim vào đầu - Ảnh 1
Bà ngoại của cháu bé khóc nức nở khi nói về lý do con gái, con rể ly hôn - Ảnh: Cắt từ clip

Theo bà Nhàn cho hay, nguồn cơn khiến gia đình con gái ly tán là do nghèo khó: "Suốt ngày vợ chồng nó đánh nhau vì cái chuyện chồng nó cứ cờ bạc, đề đóm, xong là vay lãi xã hội đen 2 lần. Hỏi tiền đóng học cho con thì thằng T. (bố cháu bé) nó bảo: Anh chả có". 

Cũng theo phóng sự, được biết, chỉ trong vòng 7 tháng qua, cháu A. đã 4 lần nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất với các lý do: Mắc dị vật ở mũi, nuốt 3 đinh vít, ngộ độc thuốc trừ sâu, gãy tay, và lần này là bị đinh găm vào đầu. Bác sĩ Trần Mạnh Tiến - Phó Giám đốc Bệnh viện huyện Thạch Thất cho hay: "Không biết cháu ngã hay làm sao nhưng bản thân tôi cũng thấy đây là một dấu hiệu không bình thường với một đứa trẻ mới 47 tháng tuổi, với tần suất vào viện dày như thế".

Hé lộ nguồn cơn làm đổ vỡ hôn nhân của bố mẹ bé gái 3 tuổi nghi có 9 đinh ghim vào đầu - Ảnh 2
Bé gái đang được theo dõi sức khoẻ tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn - Ảnh: Internet

Trước đó, theo thông tin của VTC news, ngày 17/1, bé A. được mẹ đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất cấp cứu trong tình trạng hôn mê, co giật. Các bác sĩ tiến hành điều tra bệnh sử thì người mẹ chỉ nói "từ chiều gọi con không tỉnh, sau đó đưa đến viện". 

Qua thắm khám và kết quả phim chụp X-quang cho thấy, bé có đinh trong sọ não. Do tình trạng bệnh nhi diễn tiến nặng, Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất đã chuyển bệnh nhi lên tuyến trên là Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, đồng thời báo cho Công an huyện Thạch Thất để vào cuộc điều tra vì thấy dấu hiệu bất thường.

 

Mới đây nhất, theo thông tin của Nhịp Sống Việt, cơ quan chức năng đã xác định, nghi phạm bắn đinh vào đầu A. là Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, trú tại huyện Thạch Thất) - người tình của mẹ cháu bé. Tối 19/1, Huyên đã được Công an huyện Thạch Thất bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hà Nội điều tra. 

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