Cụ thể, theo Tuổi Trẻ, ngày 18/1, Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) cho biết đang điều tra nguyên nhân bé gái 3 tuổi nhập viện trong tình trạng có vật thể lạ giống đinh bị găm vào hộp sọ.

Những ngày qua, vụ việc bé gái 3 tuổi ở Hà Nội bị nhân tình của mẹ đóng 9 dị vật được cho là đinh vào hộp sọ đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận.

Theo ông Kiên, sau khi chụp X-quang nhận thấy trên hộp sọ cháu bé có những dị vật lạ giống đinh, tổng cộng 9 cái.

Cùng ngày, ông Vương Trung Kiên, giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất, cho biết bệnh viện tiếp nhận một bé gái 3 tuổi (trú tại xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất) nhập viện trong tình trạng hôn mê.

Do tình trạng bệnh nhi diễn tiến nặng và có những dấu hiệu bất thường nên Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất đã chuyển cháu bé lên Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

Cũng theo bác sĩ Kiên, qua xâu chuỗi lại lịch sử bệnh án của cháu bé cho thấy, khoảng 3 tháng trước, bệnh nhi này từng nhập viện trong tình trạng hôn mê vì bị ngộ độc thuốc trừ sâu. Vài tháng sau, bé gái này phải nhập viện vì có dị vật đường tiêu hóa...

Khu nhà trọ nơi bé gái 3 tuổi ở cùng mẹ ruột và nhân tình - Ảnh: Thanh Niên

Cập nhật thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc trên, báo Thanh Niên đưa tin, chiều 20/1, Công an TP.Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt giam Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, trú H.Thạch Thất, Hà Nội) để làm rõ hành vi "giết người" quy định tại điều 123 bộ luật Hình sự.

Theo lời khai ban đầu, Huyên có tình cảm và sống như vợ chồng với chị L. - Mẹ ruột cháu bé (27 tuổi, quê xã Canh Nậu, H.Thạch Thất) ở phòng trọ tại xã Cần Kiệm (H.Thạch Thất).

Quá trình sinh sống, Huyên khó chịu với bé N.A là con riêng của người yêu nên thường đánh đập, hành hạ cháu, khiến cháu nhiều lần phải nhập viện.

Cụ thể, khoảng tháng 10/2021, Huyên mua 2 gói thuốc diệt cỏ mang về phòng trọ pha với nước ngọt rồi cho bé N.A uống, khiến bé phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi T.Ư.

Tháng 11/2021, Huyên bực tức vì bé N.A hay xem điện thoại, đã bỏ 2 chiếc đinh vít vào miệng rồi đổ nước bắt cháu bé uống. Bé gái sau đó được mẹ đưa đến bệnh viện để lấy 2 dị vật ra.

Tiếp đó, tháng 12/2021, thấy bé N.A không ngủ, Huyên đã đánh gãy tay phải của cháu bé.

Lần gần nhất, khoảng 8h ngày 17/1, trong lúc người yêu vắng nhà, Huyên đã dùng tay tát nhiều lần vào mặt bé N.A. Thấy bé khóc, Huyên tiếp tục dùng 1 quả tạ loại 2 kg đóng 9 chiếc đinh dài khoảng 2,1 cm vào xung quanh đỉnh đầu cháu bé. Sau đó Huyên đưa nạn nhân đi gửi và quay về phòng trọ ngủ.

Hành vi của đối tượng Huyên khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

9 dị vật được cho là đinh ghim sâu vào hộp sọ của bé - Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Chia sẻ với Doanh nghiệp và Tiếp thị, TS. Luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp, đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng, bị can đã có hành vi nguy hiểm, có thể tước đoạt tính mạng nạn nhân sẽ bị xử lý về tội Giết người theo Điều 123 bộ luật hình sự năm 2015 với nhiều tình tiết định khung tăng nặng là: có tính chất côn đồ, phạm tội với người dưới 16 tuổi, thực hiện hành vi phạm tội đến cùng, thực hiện hành vi phạm tội một cách man rợ...

Trong trường hợp bị xử lý với tội danh trên, hình phạt sẽ là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Đối với hành vi tàn nhẫn với nhiều tình tiết tăng nặng như trên, đối tượng sẽ phải đối mặt với hình phạt cao nhất là tử hình.

Ngoài ra cơ quan điều tra sẽ làm rõ số lần và diễn biến hành vi đối tượng đã thực hiện xâm phạm tới thân thể đối với cháu bé. Trong trường hợp có căn cứ xác định đối tượng có hành vi pha thuốc diệt cỏ cho cháu uống, nhét đinh vít vào miệng cháu bé hay đóng nhiều đinh vào đầu cháu bé... thì đều có thể dẫn đến chết người, cháu bé không chết là do được cấp cứu kịp thời.

Bởi vậy, đây đều là hành vi nguy hiểm, có thể tước đoạt tính mạng nạn nhân, là hành vi giết người, đối tượng sẽ bị xử lý về tội Giết người.

Ngoài ra, nếu có căn cứ xác định đối tượng đánh gãy tay cháu bé thì riêng hành vi này sẽ bị xử lý hình sự về tội Cố ý gây thương tích theo điều 134 bộ luật hình sự năm 2015, mức hình phạt cụ thể sẽ phụ thuộc vào tỷ lệ thương tích của cháu bé.

Ngoài ra, nếu xảy ra trường hợp đối tượng đánh đập, hành hạ cháu bé mà không gây ra thương tích nhưng gây tổn thương nặng nề đến tâm lý, đời sống, sức khỏe của cháu bé thì những hành vi này sẽ bị xử lý hình sự về tội Hành hạ người khác theo điều 140 bộ luật hình sự năm 2015 theo nguyên tắc mỗi hành vi vi phạm pháp luật bị xử lý một lần.

Hành vi nào thỏa mãn dấu hiệu của tội Giết người thì sẽ xử lý về tội Giết người, hành vi nào thỏa mãn dấu hiệu của tội Cố ý gây thương tích thì sẽ xử lý về tội Cố ý gây thương tích. Còn hành vi hành hạ người khác mà thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm độc lập thì sẽ xử lý thêm về tội Hành hạ người khác.

Trường hợp đối tượng này bị kết án theo nhiều tội danh nêu trên mà có hình phạt cao nhất là tử hình thì hình phạt chung mà đối tượng này phải chấp hành là tử hình.

Nếu hình phạt cao nhất là tù chung thân thì hình phạt chung sẽ là tù chung thân. Nếu hình phạt cao nhất là tù có thời hạn thì hình phạt chung không quá 30 năm tù.

Với ba tội danh có thể xử lý đối với đối tượng này thì tội Giết người có khung hình phạt cao nhất là tử hình, tội cố ý gây thương tích và tội hành hạ người khác là tù có thời hạn.

Đối tượng Huyên - Ảnh: Tuổi Trẻ

Cũng theo luật sư Cường, trong vụ án trên, cơ quan điều tra sẽ làm rõ mẹ của cháu bé có vai trò đồng phạm hay không, có hành vi không tố giác tội phạm hay không.

Trong trường hợp có căn cứ cho thấy, mẹ của cháu bé cũng có cùng ý chí thực hiện hành vi phạm tội với đối tượng này thì mẹ cháu bé sẽ bị xử lý hình sự cùng một tội danh với đối tượng này với vai trò đồng phạm giúp sức hoặc xúi giục.

Trường hợp cơ quan điều tra thu thập được chứng cứ để chứng minh mẹ cháu bé có biết về hành vi giết người, cố ý gây thương tích, hành hạ cháu bé nhưng không chứng minh được vai trò đồng phạm thì vẫn có thể xem xét xử lý người phụ nữ này về tội Không có giác tội phạm.

Hiện, vụ việc trên vẫn đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.