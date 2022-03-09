Người phụ nữ tên N.T.N.Y. (22 tuổi, tỉnh Hậu Giang) bất ngờ bị nhóm người tấn công, rạch mặt khi đang trên đường để làm thủ tục ly hôn.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Tiền Phong, vào chiều ngày 8/3, ông Cao Thanh Hùng – Chủ tịch UBND xã Tân Thành (TP Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang) cho biết một người phụ nữ bị hành hung trên địa bàn.

Cụ thể, trưa ngày 7/3, chị N.T.N.Y đang đi xe trên đường qua địa bàn xã Tân Thành thì bất ngờ bị một nhóm thanh niên (trong đó có chồng chị Y) chặn đường, đạp ngã xe và khống chế rạch mặt chị Y. Nguyên nhân ban đầu được cho là do mâu thuẫn vì ghen tuông.

Chị N.T.N.Y. (22 tuổi, tỉnh Hậu Giang) bất ngờ bị nhóm người rạch mặt giữa đường - Ảnh: Lao động

Bên cạnh đó, theo báo Lao Động đưa tin, chị N.T.N.Y. cho biết chị đang điều khiển xe máy đi photo một số giấy tờ để làm thủ tục ly hôn thì bất ngờ bị nhóm khoảng 3 thanh niên đuổi theo, ép ngã xe rồi đánh đập, rạch mặt.

Theo đó, vào khoảng năm 2018, sau thời gian tìm hiểu, Y. và anh H.H.L. (xã Phú Tân) đã tiến đến hôn nhân. Thời gian chung sống, cả 2 người có một con chung được 2 tuổi. Tuy nhiên, gần đây giữa Y. và L. xảy ra mâu thuẫn trong tình cảm nên Y. quyết định làm đơn ly hôn gửi đến tòa án giải quyết thì gặp nạn.

Vụ việc hiện đang được cơ quan công an địa phương điều tra, làm rõ.

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