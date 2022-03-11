Nóng: Bộ Tài chính 'chốt' phương án giảm thuế bảo vệ môi trường 2.000 đồng/lít xăng

Chiều 10/3, Bộ Tài chính cho biết đã chốt phương án đề nghị giảm thuế bảo vệ môi trường (BVMT) mới đối với xăng, dầu, mỡ nhờn.

Theo báo Công an nhân dân đưa tin, sau khi lấy ý kiến đóng góp vào dự án Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với xăng, dầu, mỡ nhờn, chiều 10/3, Bộ Tài chính công bố đã chốt phương án giảm thuế BVMT đối với xăng dầu là 2.000 đồng/lít.

Cụ thể, theo Bộ Tài chính, trên cơ sở ý kiến đề xuất của Bộ Công Thương, ý kiến tham gia thống nhất của các Bộ và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự án Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn, theo đó đề nghị giảm mức thuế BVMT đối với xăng là 2.000 đồng/lít; dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn là 1.000 đồng/lít; mỡ nhờn là 1.000 đồng/kg; dầu hỏa là 700 đồng/lít. Đồng thời, Bộ Tài chính đề nghị Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/4/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

Ảnh minh họa: Dân Việt

Với việc điều chỉnh giảm mức thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn thì dự kiến số thu thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn (tính trên cơ sở sản lượng tiêu thụ xăng, dầu, mỡ nhờn năm 2019) sẽ giảm cả năm khoảng 29.035 tỷ đồng/năm, từ đó tác động làm giảm thu ngân sách nhà nước (bao gồm cả thuế BVMT, thuế giá trị gia tăng) cả năm khoảng 31.938 tỷ đồng/năm (số giảm thu ngân sách bình quân 1 tháng là 2.661,6 tỷ đồng/tháng).

Nếu tính giảm mức thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn từ 1/4/2022 thì số giảm thu ngân sách nhà nước (bao gồm cả thuế BVMT, thuế giá trị gia tăng) sẽ khoảng 23.954 tỷ đồng.

Trước đó, theo Dân Việt đưa tin, tại dự thảo đầu tiên, Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế BVMT đối với xăng (trừ etanol) 1.000 đồng/lít thuế BVMT từ 4.000 đồng/lít xuống 3.000 đồng/lít.; Thuế BVMT đối với dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn từ 2.000 đồng/lít xuống 1.500 đồng/lít.

Còn lại, thuế BVMT với dầu hỏa giảm 500 đồng/lít, từ 1.000 đồng/lít xuống 500 đồng/lít; Và thuế với mỡ nhờn giảm 500 đồng/kg, từ 2.000 đồng/kg xuống 1.500 đồng/kg.

Riêng với nhiên liệu bay, dự thảo đề xuất giữ như mức hiện hành do đang được giảm là 1.500 đồng/lít theo Nghị quyết số 13/2021/UBTVQH15 ngày 31/12/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Để hạ giá xăng dầu, Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường Sau khi tiếp thu ý kiến đóng góp của các bộ ngành và cơ quan liên quan, Bộ Tài chính đã đề xuất mức giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu trong dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

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