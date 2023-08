Hà Nội: Một cây xăng bị phạt 15 triệu vì ngừng bán hàng khi chưa được phép

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra phát hiện 1 cây xăng ở xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất ngưng bán xăng khi chưa được phép nên bị phạt 15 triệu.

Theo báo Công Thương đưa tin, ngay trong đêm 10/3, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội đã thành lập 4 đoàn kiểm tra, giám sát các cây xăng nhằm phát hiện và kịp thời xử lý các hành vi vi phạm.

Trước thông tin biến động giá xăng theo chiều hướng tăng tại kỳ điều chỉnh ngày 11/3, ngay từ chiều tối 10/3/2022, nhiều cây xăng trên địa bàn Hà Nội lượng khách đến các cây xăng để mua đông gấp 3-5 lần so với những ngày trước đó. Do đó, nguồn cung xăng dầu tăng gấp nhiều lần so với bình thường dẫn đến tình trạng nhiều cửa hàng xăng dầu hết xăng hoặc dầu để bán cho người dân.

Qua kiểm tra, kiểm soát, nhìn chung các cửa hàng vẫn mở cửa phục vụ người dân bán hàng theo đúng thời gian và giá bán đã niêm yết. Lực lượng phối hợp cũng nhắc nhở, chấn chỉnh một số cửa hàng xăng, dầu có hiện tượng nghỉ trước giờ đã công bố, nếu tiếp tục tái phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Lượng người xếp hàng mua xăng khá đông vào chiều tối ngày 10/3 - Ảnh: báo Công Thương

Theo thông tin của Doanh nghiệp và Tiếp thị, đoàn phát hiện 1 cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc Công ty TNHH tập đoàn Nhật Thu tại địa chỉ xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất Hà Nội có hành vi ngừng bán hàng khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản hoặc không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định nên quyết định phạt tiền: 15.000.000 đồng.

Lãnh đạo Cục QLTT TP. Hà Nội cũng cho biết, qua báo cáo của các đội QLTT, một số cửa hàng tạm ngừng bán hàng vì thiếu nguồn cung xăng dầu do nhập hàng từ một số đơn vị đầu mối cung cấp xăng dầu trên địa bàn tỉnh khác.

Bên cạnh đó, có tình trạng cây xăng tạm thời dừng bán một vài phút đợi hàng đang trên đường chuyển về, một vài cửa hàng nghỉ tối trước 10 đến 15 phút so với thời gian đăng ký với Sở Công Thương.

