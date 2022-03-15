Hỗn chiến tại thủy điện Mây Hồ khiến 8 người bị thương, rơi xuống suối: Nguyên nhân vì người dân bị tấn công trước?

Xã hội 15/03/2022 15:21

Hình ảnh trong đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đám đông cầm gậy và đá hỗn chiến với nhau khiến nhiều người rơi xuống suối, trong đó có 8 người bị thương. Công an TX.Sa Pa (tỉnh Lào Cai) đã vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân và những người tham gia vụ xô xát.

Dẫn tin từ VOV, chiều này 14/3, tại thôn Lủ Khấu, xã Ngũ Chỉ Sơn, thị xã Sa Pa (Lào Cai) đã xảy ra vụ xô xát gây thương tích giữa người dân của xã Ngũ Chỉ Sơn với công nhân thuộc Công ty TNHH năng lượng Mây Hồ. Nguyên nhân ban đầu là do nhiều người dân đã ngăn cản việc thi công dự án thủy điện Mây Hồ và hành hung nhóm công nhân của công ty này.

Trong đoạn clip được phát tán trên MXH ghi lại khoảnh khắc vụ xô xát cho thấy đám đông cầm gậy, có người dùng đá ném. Nhiều người bị rơi xuống suối trong lúc xô xát dẫn đến hậu quả khiến cho 8 người bị thương.

Hỗn chiến tại thủy điện Mây Hồ khiến 8 người bị thương, rơi xuống suối: Nguyên nhân vì người dân bị tấn công trước? - Ảnh 1

Theo thông tin trên Tuổi Trẻ sáng 15/3, anh Chảo Láo Lở (người dân xã Ngũ Chỉ Sơn) cho biết do bức xúc về việc chủ đầu tư dự án thủy điện Mây Hồ chưa đền bù nhưng vẫn tiến hành thi công, gây ảnh hưởng đến trang trại nuôi cá của các hộ dân trong xã nên người dân đã tập trung để phản đối.

"Chủ đầu tư đền bù với giá thấp nên chúng tôi chưa đồng ý. Mỗi khi dự án thi công, đào múc suối thì dòng nước bị đục, bẩn khiến cá nuôi bị chết.  Nhiều lần chúng tôi đề nghị chủ đầu tư đền bù thỏa đáng để chúng tôi kiếm kế sinh nhai khác nhưng không được nên chiều qua người dân đã tập trung không cho xe công trình đi.

Sau đó, có một nhóm thanh niên tới cầm theo gậy lao vào đánh người dân nên chúng tôi phải dùng những viên đá để đuổi nhóm người này" - anh Lở nói.

Hỗn chiến tại thủy điện Mây Hồ khiến 8 người bị thương, rơi xuống suối: Nguyên nhân vì người dân bị tấn công trước? - Ảnh 2

Ông Vù A Súa, bí thư Đảng ủy xã Ngũ Chỉ Sơn, cũng xác nhận đây là nguyên nhân chính dẫn tới việc người dân ngăn cản thi công và xảy ra xô xát. 

"Có 3 trang trại cá của 9 hộ dân xã Ngũ Chỉ Sơn ở phía sau đập thủy điện Mây Hồ. Theo kế hoạch, khi thủy điện đi vào hoạt động thì người dân sẽ mất nguồn nước để nuôi cá, do đó chủ đầu tư phải hỗ trợ cho người dân. Do chưa thống nhất được mức hỗ trợ, người dân chưa nhận đền bù nhưng chủ đầu tư vẫn thi công gây chết cá, nhiều lần người dân bức xúc, kiến nghị nhưng không được giải quyết nên chiều 14-3, người dân tập trung chặn đường, sau đó xảy ra xô xát" - ông Súa thông tin thêm.

Hỗn chiến tại thủy điện Mây Hồ khiến 8 người bị thương, rơi xuống suối: Nguyên nhân vì người dân bị tấn công trước? - Ảnh 3

Dẫn tin từ Thanh Niên, ông Vương Trinh Quốc, Chủ tịch UBND TX.Sa Pa, cho biết liên quan đến vụ việc, TX.Sa Pa đã giao Công an TX.Sa Pa vào cuộc điều tra làm rõ. Trong đó sẽ xác định rõ những người tham gia vụ xô xát khiến 8 người bị thương.

UBND tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải - Xây dựng, Sở TN-MT tổ chức làm việc với UBND TX.Sa Pa và các đơn vị liên quan đến vụ việc tụ tập đông người, xảy ra xô xát tại thôn Lủ Khấu, xã Ngũ Chỉ Sơn; xem xét nguyên nhân vụ việc và các vấn đề liên quan, xử lý theo thẩm quyền. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, các đơn vị báo cáo UBND tỉnh Lào Cai trong ngày 16/3.

 

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Từ khóa:   xô xát đánh nhau thủy điện Mây Hồ

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