Xôn xao thông tin cô gái "thiếu máu não" xin tiền... đi mua vàng đã "tái xuất" tại TP.HCM?

Xã hội 14/03/2022 15:50

Cô gái nổi tiếng với căn bệnh "thiếu máu não" và cầm biển đi xin tiền chữa bệnh nhưng thực chất lại đi mua vàng mới đây được cho là đã xuất hiện tại TP.HCM?

Thời gian về trước, MXH xôn xao trước vụ việc một cô gái trẻ với gương mặt xinh đẹp, đội mũ len trùm kín tóc, mặc bộ quần áo dài tay và cầm biển đi xin tiền ở các quán nhậu, quán cà phê. Theo đó, cô gái này đeo bảng với dòng chữ cho biết bản thân bị "thiếu máu não nặng, cần tiền để trị bệnh". Tuy nhiên, sự thật phía sau được bóc trần đã khiến nhiều người ngỡ ngàng. 

Xôn xao thông tin cô gái 'thiếu máu não' xin tiền... đi mua vàng đã 'tái xuất' tại TP.HCM? - Ảnh 1

Với gương mặt rất xinh đẹp, khả ái lại có hoàn cảnh khá đáng thương, cô gái này đã lợi dụng được lòng tốt của rất nhiều người. Cho đến một ngày, nhiều người phải ngỡ ngàng khi cô gái này được bắt gặp chạy xe máy tay ga đắt tiền và vào tiệm vàng mua vàng.

Xôn xao thông tin cô gái 'thiếu máu não' xin tiền... đi mua vàng đã 'tái xuất' tại TP.HCM? - Ảnh 2

Không ai nghĩ rằng chỉ việc đứng yên một chỗ suốt nhiều năm và lợi dụng lòng tốt của người khác mà cô gái này đã sắm được vàng và xe xịn. Được biết, cô gái trẻ này đã cầm biển "thiếu máu não" này để đi xin nhiều năm qua, cô liên tục di chuyển địa điểm ở nhiều nơi từ Phú Yên, Đà Nẵng đến Trà Vinh... nên việc đứng xin tiền vì bạo bệnh suốt nhiều năm qua của cô gái này không bị người dân địa phương phát hiện. 

Xôn xao thông tin cô gái 'thiếu máu não' xin tiền... đi mua vàng đã 'tái xuất' tại TP.HCM? - Ảnh 3

Mới đây nhất, trên mạng xã hội tiếp tục đăng tải đoạn clip về cô gái xinh đẹp "thiếu máu não nặng". Sau nhiều năm "vắng bóng" cô gái này được cho là đang xuất hiện tại TP.HCM. Cũng như nhiều lần trước, vẫn là cô gái trẻ với gương mặt xinh đẹp, đội mũ len, mặc đồ dài tay và cầm tấm bảng giống hệt nội dung bên trên: “Tôi bị bệnh thiếu máu não nặng, tôi xin tiền để điều trị bệnh. Tôi xin mọi người giúp đỡ tôi”.

Xôn xao thông tin cô gái 'thiếu máu não' xin tiền... đi mua vàng đã 'tái xuất' tại TP.HCM? - Ảnh 4

 

Ngay sau khi đoạn clip xuất hiện, nhiều người đã lập tức nhận ra cô gái trẻ với chiêu trò cũ, do đó, không ít người bày tỏ sự ngao ngán và tức giận trước hành động lừa dối, lợi dụng lòng thương người của cô gái trẻ này. Cư dân mạng bức xúc để lại bình luận chỉ trích cô gái "thiếu máu não" này:

"Lại xin tiền để mua xe máy đắt tiền, mua vàng đeo khắp người hả"

"Đến bây giờ vẫn giở chiêu trò này, mặt dày thật"

"Lừa đảo chuyên nghiệp nên chẳng biết ngại là gì. Tiếc thay thời đại thông tin bùng nổ, ai ai cũng biết chiêu trò của cô này".

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