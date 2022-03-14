Giải cứu thành công thai phụ mắc Covid-19 trèo lên đỉnh tháp nước cao 25m

Thời điểm giải cứu, nữ thai phụ đã bị rơi khỏi tháp nước và chỉ bám vào một dây cáp. Đáng nói, cô còn đòi các chiến sĩ hát cho nghe mới cho giải cứu.

Theo thông tin của Người đưa tin, chiều 13/3, Đội Chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ (CC-CNCH) số 1, Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã giải cứu thành công một thai phụ trèo lên đỉnh tháp nước ở Bệnh viện Tâm thần Đắk Lắk, phường Thành Nhất, TP. Buôn Ma Thuột.

Cụ thể, khoảng 4h40 phút sáng cùng ngày, lực lượng PCCC nhận được tin báo có một phụ nữ bị tâm thần trèo lên tháp nước cao 25m. Ngay lập tức, các chiến sĩ Đội CC-CNCH số 1 đã nhanh chóng đến hiện trường, triển khai các phương án cứu hộ.

Qua xác minh cho thấy, người phụ nữ trên là N.T.D (25 tuổi, trú tại huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) đang mang thai 5 tuần, mắc Covid-19 và bị bệnh tâm thần. Do đó, các chiến sĩ phải trang bị đồ bảo hộ để phòng lây nhiễm Covid-19 và tiến hành trèo lên tháp nước.

Thời điểm này, nữ bệnh nhân bị rơi khỏi tháp nước và bám vào một dây cáp cạnh tháp nước. Ngay lập tức, 4 chiến sĩ đã trèo lên tháp nước. Tuy nhiên, do bề mặt tháp trơn trượt và rất dốc khiến công tác cứu hộ gặp không ít khó khăn. Mặt khác, bệnh nhân liên tục chửi bới, giãy dụa, phun nước bọt vào các chiến sĩ đang tiếp cận.

Lực lượng chức năng triển khai các phương án cứu hộ - Ảnh: Người đưa tin

Nữ bệnh nhân còn xé áo báo hộ, đòi cắn vào người chiến sĩ trong quá trình giải cứu. Bệnh nhân phản ứng rất mạnh, lo sợ có thể bị rơi xuống nguy hiểm tính mạng nên các chiến sĩ đã liên tục động viên. Đáng nói, nữ thai phụ còn đòi các chiến sĩ hát cho nghe mới cho giải cứu nên các chiến sĩ vừa bám vào dây cáp, vừa hát để trấn an và ôm chặt bệnh nhân đưa vào thang cứu hộ.

Khoảng 15 phút nỗ lực, nữ thai phụ đã được giải cứu đưa xuống mặt đất an toàn và được bàn giao lại cho bệnh viện chăm sóc, theo dõi. Được biết, các chiến sĩ tham gia cứu hộ hiện đang tạm thời cách ly tại đơn vị, hạn chế tiếp xúc với người khác để sau 3 ngày sẽ tiến hành test Covid-19.

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