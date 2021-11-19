Liên quan đến thông tin trên, ngày 19/11, lãnh đạo UBND phường Mai Động, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội xác nhận với báo Pháp luật & Bạn đọc, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một nhóm phụ nữ xô xát trước sảnh toà nhà T18, Khu đô thị T.C.

Mới đây, trên MXH xuất hiện hình ảnh người phụ nữ đang mang bầu ở Hà Nội bị hành hung thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.

Theo lời chị A., trước đó, chị A. và chị M. xảy ra mâu thuẫn trên Facebook. Sau đó, bạn của chị A. là chị P.T.T. (27 tuổi, ở quận Hà Đông, Hà Nội) vào bình luận bênh vực thì bị một phụ nữ tên D. (ở toà nhà T18, Khu đô thị T.C.) đăng ảnh lên mạng xã hội bôi nhọ.

Ghi nhận của tờ báo trên, thai phụ bị hành hung là chị N.T.H.A. (26 tuổi, đang mang bầu 2 tháng, trú ở phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội).

Sau đó, chị D. hẹn chị A. gặp mặt trực tiếp để giải quyết mâu thuẫn.

Vì không muốn hình ảnh bôi nhọ mình tiếp tục bị D. đăng tải lên mạng xã hội nên chị A. và chị T. quyết định đến sảnh chung cư T18 T.C. nói chuyện.

Khi cả hai vừa đến chỗ hẹn, chị T. bị một người tên M. cầm chai bia lao tới đập vào đầu rồi lấy mảnh vỡ dí vào mặt. Còn chị A. bị một người đàn ông không biết tên kéo lê hơn 10m.

Thương tích trên người nạn nhân - Ảnh: Pháp luật & Bạn đọc

Thấy bạn bị đánh, chị A. vùng dậy, chạy vào can ngăn nhưng lại bị M. đẩy ngã. Mấy người khác cũng lao vào hành hung chị A. và bạn.

"Bị tấn công, tôi vội chạy ra gọi bảo vệ toà nhà để báo công an. Lúc sau, nhóm người đánh hội đồng chúng tôi vội rời đi vào bên trong tòa nhà", chị A. nhớ lại.

Sau đó, A. đưa bạn mình đi bệnh viện cấp cứu với thương tích trên phần đầu, mặt, cơ thể, đồng thời đi kiểm tra thai.

Qua kiểm tra, chị T. bị rách mặt phải khâu 5 mũi, trên người còn có nhiều vết thương bầm tím khác. Về phần chị A., các bác sĩ yêu cầu về nhà nghỉ ngơi theo dõi, cơ thể bị thương tích nhiều.

Sau khi chị A. báo công an, người hành hung chị đã liên hệ để gặp nhưng chị không đồng ý nên nhóm người đã đe dọa chị A. và bạn.

Hiện, Công an phường Mai Động chuyển hồ sơ về Công an quận Hoàng Mai để xác minh, làm rõ.