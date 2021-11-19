Vụ giết chủ nợ, phi tang xác rúng động ở Hải Dương: Người vợ bất ngờ phủ nhận lời khai của chồng

Xã hội 19/11/2021 09:28

Tại phiên xét xử sơ thẩm, người vợ phủ nhận hoàn toàn những lời khai của chồng và cho rằng bị cáo không hề tham gia vào quá trình sát hại và phi tang xác nạn nhân C.

Dẫn tin từ VTC News, sáng nay (18/11), TAND tỉnh Hải Dương đã mở phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự giết người, cướp tài sản, xâm phạm thi thể, hài cốt xảy ra cách đây 1 năm tại TP.Hải Dương.

Bị cáo trong vụ án này là Cao Tài Năng (40 tuổi) và vợ là Vũ Thị Mừng (38 tuổi) cùng ở P.Bình Hàn, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Trong suốt phiên xét xử sơ thẩm hai bị cáo Năng và Mừng đã khai tường tận quá trình sát hại và phi tang xác anh D.C.C (trú tại thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, Hải Dương, là chủ nợ) khiến người nhà nạn nhân bức xúc, liên tục lớn tiếng tại tòa.

 

Vụ giết chủ nợ, phi tang xác rúng động ở Hải Dương: Người vợ bất ngờ phủ nhận lời khai của chồng - Ảnh 1
Bị cáo Năng thú nhận hành vi giết người, phi tang xác tại phiên tòa xét xử - Ảnh: Internet

 Thế nhưng, trong quá trình trả lời câu hỏi của HĐXX cho thấy, lời khai của hai bị cáo có mâu thuẫn.

Bởi theo lời khai của Vũ Thị Mừng thì trong suốt quá trình chồng đốt xác phi tang bị cáo không hề tham gia. Trong khi đó, bị cáo Cao Tài Năng lại khai nhận vợ có hỗ trợ trong lúc chôn cất và đốt xác để phi tang.

 

Bị cáo Mừng cho biết, bản thân chưa bao giờ nhìn thấy xác anh C. mà chỉ thấy cái bọc.

“Lời khai bây giờ của bị cáo mới là đúng. Lời khai ở cơ quan điều tra là trong lúc không bình tĩnh và vì mong muốn cứu anh Năng”, bị cáo Mừng nói.

Bị cáo Mừng thuật lại, tối 28/11/2020, Mừng được Năng cho biết đã giết người.

“Lúc đó bị cáo rất hoang mang, sợ hãi. Bị cáo hỏi chồng giết ai thì anh bảo đã giết kẻ thù của gia đình. Bao nhiêu năm vợ chồng mình làm ăn quần quật, tháng nào cũng nộp hàng trăm triệu tiền lãi, anh xin giảm lãi không được, chậm trả không được. Trong lúc xung đột, uất ức quá, anh giết anh C.”, Mừng khai.

Khi nghe chồng nói, Mừng khuyên chồng ra đầu thú nhưng Năng không đồng ý và còn bảo nếu ra đầu thú thì thà nhảy sông tự tử còn hơn.

Sau đó, Mừng cùng Năng ra hiệu thuốc ở 126 Nguyễn Thượng Mẫn (phường Bình Hàn, TP Thái Bình) - nơi Năng khai giết anh C. và giấu xác trong nhà vệ sinh ở tầng 1. Tại đây, Mừng thấy một cái bọc trong nhà vệ sinh.

Tuy nhiên, Mừng khai không thấy chồng nói về việc giết anh C. tại đây và phủ nhận quá trình lau máu hòng xoá dấu vết cũng như việc hỗ trợ Cao Tài Năng chôn thi thể anh C.

“Bị cáo có mặt tại chỗ chôn anh C. nhưng không làm gì”, Mừng khẳng định.

Vụ giết chủ nợ, phi tang xác rúng động ở Hải Dương: Người vợ bất ngờ phủ nhận lời khai của chồng - Ảnh 2
Bị cáo Vũ Thị Mừng tại tòa - Ảnh: Internet

 Ngày 29/11/2020, Mừng cùng Năng lên Hà Nội nhưng chỉ ngồi trong xe ô tô đợi chồng.

Đến đêm ngày 8 rạng sáng ngày 9/2/2021, Năng bảo Mừng ra khu vực bờ sông Kim Sơn thuộc địa phận khu 9, phường Tân Bình, TP Hải Dương và nói đào cái bọc lên để đốt. Tuy nhiên, bị cáo Mừng khai không tham gia cùng chồng trong quá trình đào thi thể anh C. và đốt xác phi tang.

Trong khi đó, báo Phụ nữ Việt Nam thông tin, theo lời bị cáo Năng thì khi xảy ra sự việc, y còn nợ anh C. 2 tháng tiền lãi, và khoảng 1,6 tỷ tiền gốc. Bị cáo xin trả 1 phần và trả chậm phần còn lại nhưng anh C. không đồng ý nên bị cáo nảy sinh ý định giết nạn nhân.

Sau khi thực hiện hành vi, bị cáo thú nhận với vợ. Dù vợ nhiều lần khuyên ra đầu thú, nhưng Năng không nghe theo. Khi chồng không nghe theo, vợ bị cáo đã tìm cách che giấu hành vi của chồng.

Khi cùng vợ chôn nạn nhân ở bờ sông, bị cáo luôn bị ám ảnh tội lỗi, không ăn, không ngủ được. "Bị cáo lên mạng thấy thông tin cho rằng người Ấn Độ đốt xác để giải thoát cho linh hồn. Vợ bị cáo vẫn khuyên bị cáo ra đầu thú nhưng bị cáo sợ đi tù nên không dám. Mỗi lần ra khu vực chôn đều thắp hương và xin lỗi anh C.", bị cáo Năng khai.

Cũng theo lời khai của Năng, sau khi khấn xin phép đưa anh C. lên để đốt cho anh siêu thoát. Sau đó thả tro, cốt xuống sông cho mát mẻ và tìm cách che giấu để không ai biết.

Trước khi đốt xác anh C., hai vợ chồng Năng đi mua xăng, giúp chồng đốt xác. Năng thừa nhận, cáo trạng truy tố về các tội danh và các tình tiết là không bị oan.

Vụ giết chủ nợ, phi tang xác rúng động ở Hải Dương: Người vợ bất ngờ phủ nhận lời khai của chồng - Ảnh 3
Hai con của anh C. ôm chặt di ảnh cha, bật khóc - Ảnh: Internet

 Diễn tiến phiên xét xử vụ án sẽ được tiếp tục cập nhật

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Theo thông tin từ Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Hải Dương, ngày 18/11, TAND tỉnh sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Cao Tài Năng và Vũ Thị Mừng. Đây cũng là ngày giỗ đầu của nạn nhân.

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