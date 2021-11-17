Đại diện Tịnh thất Bồng Lai tiết lộ quy tắc 'ngầm' về việc nhận nuôi trẻ: Mẹ ruột không được đến thăm trong 10 năm

Ngoài việc ông Lê Tùng Vân - người đứng đầu "Tịnh thất" bị một người tự xưng con ruột tố lừa đảo, bạo hành,... còn là vấn đề huyết thống của các chú tiểu đang sinh sống tại đây.

Thời gian gần đây, " Tịnh thất Bồng Lai " (nay là Thiền am bên bờ vũ trụ) là một trong những thông tin được dư luận quan tâm.

Trước thông tin gây bất lợi, "tu sĩ" Nhất Nguyên và Hoàn Nguyên - đại diện "Tịnh thất" từng lên tiếng khẳng định tin đồn đang lan truyền là thất thiệt. Các bé được họ nuôi dưỡng đều là trẻ mồ côi.

Trước đó, một số nguồn tin khẳng định cơ sở thờ tự này bị tố giả nuôi trẻ mồ côi để trục lợi. Đa phần các em được sống với mẹ ruột ở "Tịnh thất".

Đặc biệt, trong một chia sẻ mới đây trên tờ Pháp luật và Bạn đọc, ông Nhất Nguyên còn tiết lộ thêm quy tắc "bất di bất dịch" về chuyện nhận nuôi trẻ. Vị này nói khi người mẹ đã quyết định giao con cho "Thiền am" nuôi, trong 10 năm đầu sẽ không được gặp mặt máu mủ của mình.

Thầy Tùng Vân (người đứng đầu 'Tịnh thất' không cho phép họ đến thăm trong vòng 10 năm đầu, không được xưng hô là mẹ hay gọi bé là con. Vì khi đã đồng ý đem cho, bé đã trong hoàn cảnh khác, ở với người mẹ khác.

Nếu chúng tôi cho thăm, em bé sẽ nhớ nhung mẹ cũ. Điều đó sẽ trở thành sự trói buộc giữa người mẹ và đứa con. Đặc biệt, chúng tôi cũng muốn tránh việc họ lợi dụng, nhờ nuôi hộ một thời gian rồi xin lại bé như một vài trường hợp từng xảy ra.

Chỉ khi các bé đủ 10 tuổi, đã có nhận thức, được tu tập, rèn luyện đạo đức ngoan ngoãn ở đây thì người mẹ mới được đến thăm nuôi", ông Nhất Nguyên cho hay.

Suốt nhiều năm qua, ông Lê Tùng Vân cùng Tịnh thất Bồng Lai đã vướng không ít ồn ào - Ảnh: Internet

Ngoài ra, sư cô tại đây sẽ đứng ra nhận là người đỡ đầu cho các bé. Và họ chỉ là "mẹ" trên giấy tờ khai sinh mà thôi.

Bên cạnh việc học kiến thức ở trường, mỗi trẻ đều được học thêm các lễ nghi, phép tắc. Các bé cũng được rèn luyện thêm các kĩ năng tự chăm sóc bản thân, tính tự lập, giúp đỡ người lớn làm các công việc nhà,...