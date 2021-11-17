Phía Tịnh Thất Bồng Lai đáp trả chuyện xét nghiệm ADN: 'Vấn đề rất riêng tư, không ai có quyền xâm phạm'

Xã hội 17/11/2021 07:30

Thông tin Tịnh Thất Bồng Lai đang phải tiến hành xét nghiệm ADN hàng loạt được lan truyền khắp mạng xã hội. Đại diện phía Tịnh Thất đã lên tiếng ngay sau đó.

Mới đây, cộng đồng mạng bàn tán xôn xao trước thông tin hàng loạt chú tiểu ở Tịnh Thất Bồng Lai đang phải tiến hành xét nghiệm ADN. Nguồn cơn xuất phát từ việc nơi này bị tố giả tu hành, giả mồ côi để trục lợi bất chính. Người đứng đầu là ông Lê Tùng Vân được cho là "ông trùm" thâu tóm tất cả.

Trước thông tin được dân mạng bàn tán, đại diện phía Tịnh Thất Bồng Lai - ông Hoàn Nguyên đã lên tiếng xác minh với báo Doanh nghiệp & Tiếp thị. Theo đó, người nay cho biết trước đây những người sinh sống ở đây đều được lấy máu để xét nghiệm Covid-19, việc này diễn ra từ năm ngoái chứ không hề có chuyện các chú tiểu bị ép xét nghiệm ADN.

Phía Tịnh Thất Bồng Lai đáp trả chuyện xét nghiệm ADN: 'Vấn đề rất riêng tư, không ai có quyền xâm phạm' - Ảnh 1
Ông Lê Tùng Vân và 2 đệ tử Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên - Ảnh: Internet

 Việc xét nghiệm được thực hiện bởi bên kiểm dịch địa phương, sau khi có thông tin một người đàn ông từ Campuchia về có biểu hiện ho, sốt. Chính quyền đã yêu cầu Tịnh Thất phải xét nghiệm và đi cách ly tập trung 14 ngày theo quy định và những người ở đây đã chấp hành.

"Chúng tôi đã ở đó khoảng 14 ngày, được lấy dịch ở mũi, miệng. Sư phụ cùng mọi người đã được lấy máu nhưng không phải xét nghiệm ADN. Nếu phải thực hiện xét nghiệm này, tôi mong được thực hiện nó một cách minh bạch, bởi cơ quan pháp luật", Hoàn Nguyên thông tin.

Cũng theo ông Hoàn Nguyên, việc xét nghiệm ADN vốn là vấn đề "rất riêng tư", "thuộc về cá nhân của mỗi người nên không ai được quyền xâm phạm". Vì thế, ông sẽ chỉ thực hiện xét nghiệm này khi pháp luật yêu cầu để phục vụ cho sự việc cụ thể. 

Phía Tịnh Thất Bồng Lai đáp trả chuyện xét nghiệm ADN: 'Vấn đề rất riêng tư, không ai có quyền xâm phạm' - Ảnh 2
Team 5 chú tiểu từng gây bão "Thách Thức Danh Hài" - Ảnh: Internet

Trước đó, từng có một số nguồn tin khẳng định "Tịnh thất" giả nuôi trẻ mồ côi để lợi dụng tình thương của mọi người. Trả lời về vấn đề này, ông Hòan Nguyên khẳng định các em trẻ đang sinh sống cùng mình đều là trẻ "côi cút", không nơi nương tựa.

"Từ trước đến nay, chúng tôi chưa từng kêu gọi từ thiện ủng hộ các bé. Chỉ là sau chương trình 'Thách Thức Danh Hài', các bé được nhiều người mến mộ nên tôi có để số tài khoản dưới link YouTube. Ai 'thương' thì người ta cho thôi.

Trước tới nay, chúng tôi nhận nuôi trẻ mồ côi bị gia đình bỏ rơi. Trong đó, có trường hợp là những người vợ/chồng ngoại tình, có con bên ngoài. Chúng tôi không nhận nuôi thì các bé sẽ bị bỏ lăn lóc, rất tội nghiệp.

Hơn nữa, chúng tôi đang nuôi dạy các bé rất tốt. Các bé tại 'Tịnh thất Bồng Lai 'luôn được dạy dỗ đàng hoàng, đạo đức là hàng đầu, có giờ thiền, giờ học riêng", vị này cho biết với tờ báo trên.

 

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