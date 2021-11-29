Sau gần nửa tháng vụ việc xảy ra, phía gia đình thai phụ tử vong vẫn chưa nhận được câu trả lời chính thức về nguyên nhân từ bệnh viện Thanh Nhàn.

Liên quan đến vụ việc sản phụ mang thai 6 tháng, tử vong sau 2 ngày điều trị tại Bệnh viện Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng), ngày 29/11, phản ánh đến Lao Động, anh Nguyễn Quang Việt (chồng của sản phụ, 29 tuổi, ở xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội) cho biết, sau khi anh đăng tải dòng trạng thái trên mạng xã hội thì tối cùng ngày, đại diện Bệnh viện Thanh Nhàn mới đến gia đình thăm hỏi. “Đến chiều ngày 27/11 có hai thanh niên “dân xã hội” xăm trổ kín người tìm đến gặp tôi. Hai người này nói là đại diện của một khoa tại bệnh viện. Tuy nhiên, khi tôi hỏi khoa nào thì 2 người đó từ chối trả lời. Họ nói đến để đàm phán, chuyển lời các yêu cầu của gia đình đến bệnh viện và muốn bồi thường, bù đắp số tiền 100 triệu đồng nhưng gia đình tôi không đồng ý” - anh Việt nói.

Một trong 2 thanh niên xăm trổ tìm đến đàm phán với gia đình anh Việt trong chiều 27/11 - Ảnh: Lao động Tuy nhiên, anh Việt cũng khẳng định, hai người đàn ông xăm trổ nói chuyện rất chừng mực và không có lời lẽ hay hành động đe dọa. Điều khiến gia đình anh vô cùng bức xúc khi người đến làm việc với mình lại không phải người của bệnh viện. Tất cả nội dung cuộc trao đổi đều được anh Việt ghi âm và chụp hình lại. “Trong khi bệnh viện chưa có câu trả lời chính thức với gia đình nhưng đã thông tin trên báo chí vợ tôi tử vong do bị rối loạn đông máu. Trước đó, khi vợ tôi điều trị tại bệnh viện, các bác sĩ không đưa ra kết luận gì. Đến khi vợ tôi mất rồi mới thông tin như vậy. Trước đó, nhiều lần gia đình tôi xin chuyển viện nhưng bệnh viện từ chối”, anh Việt thông tin thêm.

Sản phụ mang thai 6 tháng cấp cứu tại Bệnh viện Thanh Nhàn nhưng không qua khỏi - Ảnh: Lao động Trả lời về thông tin trên, ngày 29/11, Nguyễn Thị Lan Hương - Phó Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn khẳng định, phía bệnh viện không nắm được các thông tin về việc hai người xăm trổ đại diện bệnh viện đến gặp gỡ gia đình để đàm phán. Thông tin thêm về nguyên nhân chính xác dẫn đến việc chị H. tử vong, theo Phó Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn, do phía gia đình từ chối mổ pháp y nên đơn vị vẫn đang tổ chức các cuộc họp hội đồng chuyên môn để tổng hợp các ý kiến đưa ra kết luận cuối cùng.

Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) nói gì về việc người phụ nữ mang thai 6 tháng tử vong sau 2 ngày điều trị? Vụ việc người chồng đưa vợ mang thai 6 tháng không khỏe vào viện thăm khám, đau đớn khi mất cả vợ lẫn con, Phó giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) đã lên tiếng.

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