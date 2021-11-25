Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) nói gì về việc người phụ nữ mang thai 6 tháng tử vong sau 2 ngày điều trị?

Xã hội 25/11/2021 14:11

Vụ việc người chồng đưa vợ mang thai 6 tháng không khỏe vào viện thăm khám, đau đớn khi mất cả vợ lẫn con, Phó giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) đã lên tiếng.

Theo báo Lao động đưa tin, ngày 24/11, anh V. (trú tại Hà Nội) chia sẻ trên trang Facebook cá nhân về việc mất vợ và con 6 tháng tuổi trong bụng sau khi điều trị tại Bệnh viện Thanh Nhàn. Theo đó, chiều 15/11, vợ anh là chị T.T.H (33 tuổi) cảm thấy trong người không khỏe nên gia đình đưa vào Bệnh viện thăm khám. Sau khi vào Khoa Cấp cứu nội và được lấy máu xét nghiệm, các bác sĩ kết luận tiểu cầu và hồng cầu của sản phụ này rất thấp, cần phải truyền máu. Sau đó, chị H. được truyền 2 túi máu và 2 túi tiểu cầu trong đêm, sức khỏe đỡ hơn và có thể nói chuyện.

Tuy nhiên, sau 2 ngày điều trị, anh V. có ý định chuyển vợ lên bệnh viện tuyến trên vì đợi mãi chưa có kết quả xét nghiệm máu. Đến tối 17/11, chị H. tiếp tục được truyền tiểu cầu, bệnh viện yêu cầu anh V. ký giấy cam kết "nếu có vấn đề, người nhà hoàn toàn chịu trách nhiệm".

Trước khi truyền, chị H. được đưa đi siêu âm. Tuy nhiên lần này, anh V. không được vào bên trong đứng cạnh vợ xem thai nhi như những lần trước. Lúc sau, bệnh viện thông báo thai nhi đã mất, "không còn đạp mấy tiếng trước".

Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) nói gì về việc người phụ nữ mang thai 6 tháng tử vong sau 2 ngày điều trị? - Ảnh 1
Sản phụ mang thai 6 tháng, tử vong sau 2 ngày điều trị tại BV Thanh NhànẢnh: Lao động

Đến 0h ngày 18/11, chị H. được tiếp tục truyền tiểu cầu nhưng sau bị sốc nên được y tá tiêm một liều giảm sốc. Chỉ 5 phút sau, sản phụ có dấu hiệu sùi bọt mép. Anh V. đau xót nhớ lại: "40 phút sau mới có 2 bác sĩ đến nhưng vợ tôi đã không qua khỏi, các y tá đùn đẩy trách nhiệm. Tôi rất sốc khi mất con và bức xúc vì sao bệnh viện không cho chuyển viện khi biết thể trạng vợ tôi yếu".

Được biết, đây là con đầu lòng của anh V. và vợ là chị T.T.H (33 tuổi). Trước đó, chị H. từng có 2 người con với chồng trước. Đoạn chia sẻ này ngay sau đó được lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của dư luận. Nhiều người bày tỏ, nếu sự việc trên là có thật thì mong bệnh viện cần sớm lên tiếng.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 25/11, trao đổi với Dân Việt, bà Nguyễn Thị Lan Hương - Phó Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, ngày 15/11, Khoa Cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân H. trong tình trạng thiếu máu rất nặng phải truyền 700 ml máu, 300 ml hồng cầu.

Các bác sĩ đã làm các xét nghiệm tuy nhiên diễn biến quá nhanh và nặng. Ngay từ lúc vào nhập viện, tiểu cầu bệnh nhân có 9 tiểu cầu/μl máu trong khi người bình thường từ 150.000 đến 200.000 tiểu cầu/μl máu, nguy cơ xuất huyết rất lớn, thiếu máu trầm trọng.

Kíp trực bác sĩ đã phải truyền máu, cấp tập không bệnh nhân xuất huyết rất nguy hiểm, truyền nhưng tiểu cầu chỉ lên được 12. Sau khi đánh giá, tham vấn chuyên môn từ các bệnh viện lớn, mặc dù Bệnh viện Thanh Nhàn đã ra sức cứu chữa nhưng bệnh nhân không qua khỏi.

Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) nói gì về việc người phụ nữ mang thai 6 tháng tử vong sau 2 ngày điều trị? - Ảnh 2
Nữ bệnh nhân trong thời gian cấp cứu tại bệnh viện - Ảnh: Lao động

Đáng chú ý, bệnh nhân mang thai lần thứ 5 nhưng 2 lần gần nhất thai lưu nhưng không đi khám, không tầm soát ngay từ đầu khi có thai. Bà Hương phân tích:

“Chúng tôi xác định bệnh nhân bị chứng rối loạn đông máu. Hội chứng HELLP - rối loạn liên quan tới tiền sản giật, nếu không chữa trị kịp thời, có thể gây tử vong. HELLP là một dạng nhiễm độc thai nghén thường gặp ở 5 – 8% phụ nữ đang mang thai, phổ biến nhất là sau tuần 20 khi mang bầu”.

Về thông tin người nhà bệnh nhân phản ánh lúc thai phụ sùi bọt mép nhưng 40 phút sau, mới có 2 bác sĩ đến cấp cứu và nguyên nhân chưa quyết định chuyển viện cho thai phụ, bà Hương khẳng định, trước tính mạng bệnh nhân, bác sĩ không bao giờ bỏ rơi. Phó Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn nói.

“Trong tình huống cấp bách, tiểu cầu quá thấp cũng không thể chuyển viện được. Khi sang bệnh viện khác, bệnh nhân lại phải làm lại toàn bộ xét nghiệm trong khi bệnh viện đã xin được hồng cầu, máu… Chuyển sang sẽ mất thời gian trong khi tính mạng bệnh nhân đang cấp bách, phải ưu tiên cấp cứu trước”.

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