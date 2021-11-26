Sở Y tế Thanh Hoá công bố nguyên nhân 3 người tử vong sau tiêm khi vắc-xin Vero Cell phòng Covid-19

Xã hội 26/11/2021 08:32

Sở Y tế Thanh Hóa cùng Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá và đưa ra kết luận nguyên nhân 3 công nhân tử vong sau tiêm vắc xin Vero Cell tại huyện Nông Cống.

Theo báo Người Lao động đưa tin, chiều tối ngày 25/11, Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa cho biết, Hội đồng tư vấn chuyên môn đã có kết quả đánh giá nguyên nhân tai biến nặng sau tiêm vắc-xin phòng Covid-19 đối với các trường hợp phản ứng nặng sau tiêm phòng Covid-19 tại Công ty TNHH giầy Kim Việt, huyện Nông Cống, Thanh Hóa.

Theo báo cáo, Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức cuộc họp Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng sau tiêm vắc-xin, có sự tham gia của các phó giáo sư, tiến sĩ, Bác sĩ Trung tâm cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai; các chuyên gia của Văn phòng Chương trình Tiêm chủng mở rộng Quốc gia, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương; các thành viên Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng sau tiêm vắc-xin…

Sau khi nghe báo cáo diễn biến tình hình tổ chức tiêm chủng và các trường hợp phản ứng nặng sau tiêm vắc-xin phòng Covid-19 tại điểm tiêm Công ty TNHH giầy Kim Việt; ý kiến nhận xét đánh giá của các phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai; các chuyên gia…

Sở Y tế Thanh Hoá công bố nguyên nhân 3 người tử vong sau tiêm khi vắc-xin Vero Cell phòng Covid-19 - Ảnh 1
Công ty TNHH giày Kim Việt - nơi công nhân gặp sự cố sau tiêm vắc-xin - Ảnh: Người Lao động

Hội đồng đã kết luận như sau:

- Toàn bộ quy trình cấp phát, tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển vắc-xin phòng Covid-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC)tỉnh Thanh Hóa, Trung tâm Y tế huyện Nông Cống và điểm tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 tại Công ty TNHH giầy Kim Việt, được thực hiện theo đúng quy định.

- Công tác tổ chức tiêm chủng, khám sàng lọc, tiêm vắc-xin, theo dõi sức khỏe sau tiêm vắc-xin… được thực hiện theo quy định, chưa phát hiện sai sót chuyên môn trong tổ chức tiêm chủng, khám sàng lọc, tiêm vắc-xin, theo dõi sức khỏe sau tiêm vắc-xin.

Trong quá trình tổ chức tiêm chủng đã có 10 trường hợp phản ứng nặng sau tiêm vắc-xin, toàn bộ các trường hợp phản ứng nặng sau tiêm vắc-xin đều được phát hiện trong thời gian theo dõi sức khỏe 30 phút sau tiêm tại điểm tiêm chủng.

Đến nay, có 3 trường hợp tử vong, 1 trường hợp nguy kịch, 6 bệnh nhân còn lại đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Theo Hội đồng tư vấn chuyên môn, nguyên nhân 3 trường hợp tử vong và 1 trường hợp nguy kịch nêu trên là sốc phản vệ sau tiêm vắc-xin Verocell phòng Covid-19.

Hội đồng đề nghị Bệnh viện Bạch Mai và Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tiếp tục quan tâm hỗ trợ trực tiếp chuyên môn, kỹ thuật cho tỉnh Thanh Hóa về xử trí các trường hợp phản vệ sau tiêm vắc-xin và trong quá trình tổ chức chiến dịch tiêm vắc-xin phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh quyết định tạm thời dừng việc tiêm chủng vắc-xin Verocell lô B2021103398 trên phạm vi toàn tỉnh trong khi chờ Bộ Y tế quyết định việc xử trí đối với số vắc-xin trên.

Thanh Hoá: Thêm một người tử vong sau khi tiêm mũi 2 vắc-xin Vero Cell phòng COVID-19

Thanh Hoá: Thêm một người tử vong sau khi tiêm mũi 2 vắc-xin Vero Cell phòng COVID-19

Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa cho biết thêm một người phụ nữ ở huyện Nông Cống tử vong sau khi tiêm vắc xin Vero Cell mũi 2 để phòng COVID-19.

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