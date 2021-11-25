Thanh Hóa tạm dừng tiêm vắc xin Vero Cell ở huyện Nông Cống sau khi ghi nhận 3 trường hợp tử vong

Tin y tế 25/11/2021 14:54

Trong chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đợt 16 năm 2021, huyện Nông Cống được phân bổ khoảng 30.000 liều vắc xin Vero Cell.

Dẫn tin từ Tiền Phong, ngay sau khi xảy ra sự cố tiêm vắc xin Vero Cell, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Thanh Hoá đã chỉ đạo huyện Nông Cống tạm dừng tiêm vắc xin Vero Cell cho người dân trên địa bàn cho đến khi có chỉ đạo mới của cơ quan chuyên môn cấp trên.

Được biết, trong chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đợt 16 năm 2021, huyện Nông Cống được phân bổ khoảng 30.000 liều vắc xin Vero Cell.

Theo kế hoạch, huyện sẽ tiêm mũi 2 cho 13.400 người đã tiêm mũi 1 vắc xin Vero Cell các đợt trước đến lịch tiêm chủng theo quy định và tiêm chủng mũi 1 cho 16.500 người chưa được tiêm chủng vắc xin COVID-19 có độ tuổi từ 18 - 49. Khi tiêm được khoảng hơn 10.000 liều thì xảy ra sự cố sốc phản vệ.

Vero Cell 1
Ảnh minh họa: Internet

Liên quan tới 3 ca tử vong sau khi tiêm vắc xin, VnExpress đưa tin, vào ngày 25/11, Ban chỉ đạo Phòng chống Covid-19 tỉnh Thanh Hóa cho biết, người phụ nữ vừa tử vong 30 tuổi đang là công nhân Công ty giày Kim Việt, bị phản ứng phản vệ sau khi tiêm vaccine Vero Cell. Đây là người thứ ba tử vong sau tiêm vaccine tại huyện Nông Cống hôm 23/11. 

Theo lãnh đạo huyện Nông Cống, những người có dấu hiệu bất thường sau tiêm đều trong nhóm tuổi 25-30, hầu hết là phụ nữ. Hiện còn 9 người điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, trong đó một trường hợp tiên lượng nặng. Một số người triệu chứng nhẹ hơn đang theo dõi tại bệnh viện huyện, sức khỏe đã ổn định hơn.

Trước đó, theo thông tin từ báo Thanh Hóa, vào ngày 23/11, Trung tâm Y tế huyện Nông Cống tổ chức tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 mũi 2 cho công nhân, người lao động tại Công ty TNHH giầy Kim Việt (thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống) theo kế hoạch. Tuy nhiên, địa phương đã ghi nhận một số trường hợp phản ứng sau tiêm, trong đó có 5 trường hợp xuất hiện triệu chứng nặng.

Xuất hiện nhiều trường hợp F0 liên tiếp, một bệnh viện ở Thanh Hóa phong toả khẩn cấp

Xuất hiện nhiều trường hợp F0 liên tiếp, một bệnh viện ở Thanh Hóa phong toả khẩn cấp

Vào ngày 10/11, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thanh Hóa cho biết trong 24 giờ qua, trên địa bàn ghi nhận 42 ca mắc Covid-19.

Xem thêm
Từ khóa:   Vero Cell tử vong sau tiêm vắc xin 3 công nhân tử vong sau tiêm ở Thanh Hóa

TIN MỚI NHẤT

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 1 giờ 6 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 1 giờ 36 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 2 giờ 36 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 3 giờ 36 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 4 giờ 36 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 36 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 6 giờ 36 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 7 giờ 6 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 7 giờ 36 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại