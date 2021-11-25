Trong chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đợt 16 năm 2021, huyện Nông Cống được phân bổ khoảng 30.000 liều vắc xin Vero Cell.

Dẫn tin từ Tiền Phong, ngay sau khi xảy ra sự cố tiêm vắc xin Vero Cell, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Thanh Hoá đã chỉ đạo huyện Nông Cống tạm dừng tiêm vắc xin Vero Cell cho người dân trên địa bàn cho đến khi có chỉ đạo mới của cơ quan chuyên môn cấp trên.

Được biết, trong chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đợt 16 năm 2021, huyện Nông Cống được phân bổ khoảng 30.000 liều vắc xin Vero Cell.

Theo kế hoạch, huyện sẽ tiêm mũi 2 cho 13.400 người đã tiêm mũi 1 vắc xin Vero Cell các đợt trước đến lịch tiêm chủng theo quy định và tiêm chủng mũi 1 cho 16.500 người chưa được tiêm chủng vắc xin COVID-19 có độ tuổi từ 18 - 49. Khi tiêm được khoảng hơn 10.000 liều thì xảy ra sự cố sốc phản vệ.

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Liên quan tới 3 ca tử vong sau khi tiêm vắc xin, VnExpress đưa tin, vào ngày 25/11, Ban chỉ đạo Phòng chống Covid-19 tỉnh Thanh Hóa cho biết, người phụ nữ vừa tử vong 30 tuổi đang là công nhân Công ty giày Kim Việt, bị phản ứng phản vệ sau khi tiêm vaccine Vero Cell. Đây là người thứ ba tử vong sau tiêm vaccine tại huyện Nông Cống hôm 23/11.

Theo lãnh đạo huyện Nông Cống, những người có dấu hiệu bất thường sau tiêm đều trong nhóm tuổi 25-30, hầu hết là phụ nữ. Hiện còn 9 người điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, trong đó một trường hợp tiên lượng nặng. Một số người triệu chứng nhẹ hơn đang theo dõi tại bệnh viện huyện, sức khỏe đã ổn định hơn.

Trước đó, theo thông tin từ báo Thanh Hóa, vào ngày 23/11, Trung tâm Y tế huyện Nông Cống tổ chức tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 mũi 2 cho công nhân, người lao động tại Công ty TNHH giầy Kim Việt (thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống) theo kế hoạch. Tuy nhiên, địa phương đã ghi nhận một số trường hợp phản ứng sau tiêm, trong đó có 5 trường hợp xuất hiện triệu chứng nặng.

Xuất hiện nhiều trường hợp F0 liên tiếp, một bệnh viện ở Thanh Hóa phong toả khẩn cấp Vào ngày 10/11, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thanh Hóa cho biết trong 24 giờ qua, trên địa bàn ghi nhận 42 ca mắc Covid-19.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thanh-hoa-tam-dung-tiem-vac-xin-vero-cell-o-huyen-nong-cong-sau-khi-ghi-nhan-3-truong-hop-tu-vong-438424.html