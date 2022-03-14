Sang nhà hàng xóm nhậu, người đàn ông được phát hiện tử vong tại phòng bếp với nhiều vết đâm

Xã hội 14/03/2022 13:42

Sau chầu nhậu tại nhà hàng xóm, một người đàn ông được phát hiện tử vong có nhiều vết đâm trên cơ thể.

Theo báo Người Lao động đưa tin, sáng 14/3, Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông cho biết, đang tiếp tục điều tra, truy tìm nghi phạm gây ra vụ giết người trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 13/3, người dân phát hiện ông N.M.K. (SN 1960; ngụ thôn Đắk Xô, xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil) tử vong tại phòng bếp nhà của ông Tr.V.Q. (SN 1971, ngụ cùng thôn), trên cơ thể có nhiều vết đâm.

Sang nhà hàng xóm nhậu, người đàn ông được phát hiện tử vong tại phòng bếp với nhiều vết đâm - Ảnh 1
Cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ việc - Ảnh: báo Người Lao động

Theo người dân địa phương, trước đó, trưa cùng ngày, ông K. và ông Q. ngồi nhậu với nhau tại nhà ông Q. Vài giờ sau, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Sau khi tiếp nhận tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Tại thời điểm phát hiện vụ việc, ông Q. đã rời khỏi nhà nên cơ quan công an đã tổ chức truy tìm để làm rõ.

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