Nghẹn ngào người mẹ bật khóc nức nở bên thi thể con gái 10 tuổi bị tai nạn tử vong

Xã hội 12/03/2022 17:04

Mới đây, tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, một xe bồn chở bê tông va chạm với chiếc xe đạp điện khiến một bé gái 10 tuổi trên đường đi học tử vong ngay tại chỗ.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đầy thương tâm xảy ra vào ngày 12/3, báo Tiền Phong đưa tin, chiếc xe ô tô chở bê tông mang BKS 75C - 11057 do anh Phạm Đình Điệp (SN 1973, trú ở phường An Đông, TP Huế) điều khiển lưu thông trên đường Nguyễn Tất Thành (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế) theo hướng Nam Bắc.

Khi đến gần ngã 3 cầu vượt Thủy Dương thì xảy ra va chạm với chiếc xe đạp điện đi cùng chiều do cháu Lê Ngọc M.P (SN 2009, trú ở phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy) điều khiển, chở em gái Lê Ngọc U.P (SN 2012) phía sau đi học.

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Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Infornet
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Công an tại hiện trường - Ảnh: Tiền Phong

Bên cạnh đó, theo Infornet đưa tin, sau khi tai nạn xảy ra, hai chị em cùng xe đạp điện ngã xuống đường, cháu Lê Ngọc U.P. tử vong tại chỗ, cháu Lê Ngọc M.P. bị thương nhẹ.

Sau khi nhận được tin báo, mẹ ruột của hai bé đã đến hiện trường. Trước hình ảnh người mẹ khóc ngất bên thi thể con gái tử vong do tai nạn giao thông, những người chứng kiến không khỏi xót xa và nghẹn ngào.

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Người mẹ khóc ngất bên thi thể con gái tử vong - Ảnh: Tiền Phong

Hiện tại, lực lượng CSGT thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế) đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân, làm rõ vụ tai nạn.

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Từ khóa:   bé gái 10 tuổi tai nạn giao thông Thừa Thiên - Huế

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