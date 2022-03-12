Diễn biến mới về vụ án 'Tịnh thất Bồng Lai': Công an Long An thông báo tạm giam 3 người

Xã hội 12/03/2022 09:38

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Long An vừa ra thông báo áp dụng biện pháp tạm giam đối với 3 người của "Tịnh thất Bồng Lai".

Theo chia sẻ thông tin từ VTV News, liên quan đến ồn ào tại Tịnh thất Bồng Lai được dư luận qua tâm, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Long An cho biết 3 người bị tạm giam gồm: Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), và Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi).

Thông báo này được gửi cho chính quyền xã Hòa Khánh Tân, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An và hộ gia đình bà Cao Thị Cúc (62 tuổi, ở địa phương này). Cả 3 đều đăng ký thường trú tại hộ gia đình bà Cao Thị Cúc, hay còn được biết đến là "Tịnh thất Bồng Lai" hay "Thiền am bên bờ vũ trụ".

Thời hạn tạm giam đối với 3 người theo như thông báo là đến hết ngày 4/4/2022. Việc này nhằm đảm bảo tố tụng trong vụ án "Lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân" theo quy định tại Điều 331 Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 mà Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Long An tiếp nhận.

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Công an tỉnh Long An tạm giam 3 người ở Tịnh thất Bồng Lai - Ảnh: Vietnamnet

Trước đó, theo Vietnamnet đưa tin, đầu tháng 1 vừa qua, cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hoà có quyết định khởi tố vụ án nói trên. Hai ngày sau, Công an huyện Đức Hoà đã tống đạt quyết định khởi tố bị can với 4 người gồm: Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi) và Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi) về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân".

Ba bị cáo bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra, riêng ông Lê Tùng Vân được giải quyết cho tại ngoại. Tuy nhiên, cuối tháng 2 vừa qua, Công an huyện Đức Hòa đã chuyển giao vụ án cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh để mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

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 'Tịnh thất Bồng Lai' hay còn gọi là 'Thiền am bên bờ vũ trụ' - Ảnh: VTV News

Ngày 7/3, cơ qua An ninh điều tra tiếp tục khám xét "Tịnh thất Bồng Lai", thu giữ thêm nhiều vật chứng để phục vụ công tác điều tra.

Hiện tại, Cơ quan An ninh tiếp tục điều tra để làm rõ vụ việc.

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Từ khóa:   Tịnh Thất Bồng Lai Lê Tùng Vân Thiền am bên bờ vũ trụ

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