Chồng của nữ công nhân đâm chết người: 'Bình thường vợ tôi rất hiền lành, không gây gổ với ai'

Xã hội 11/03/2022 16:00

Vào chiều 9/3, một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại Khu công nghiệp Minh Hưng (huyện Chơn Thành, Bình Phước) khiến 1 người chết, 2 người bị thương gây rúng động dư luận.

Theo chia sẻ thông tin từ Pháp luật và bạn đọc, vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại Khu công nghiệp Minh Hưng (huyện Chơn Thành, Bình Phước) khiến 1 người chết, 2 người bị thương vào chiều 9/3 gây rúng động dư luận khi mà nghi phạm của vụ việc là Lê Thị Kim Cúc chỉ mới 21 tuổi.

Anh Trần Thế Hiếu (chồng của Cúc) vẫn chưa hết bàng hoàng vì bình thường vợ của anh rất hiền lành, chăm chỉ, ít khi gây gổ với ai. Bản thân anh Hiếu cũng chưa từng nghe vợ nói có mâu thuẫn với chị Trang hay bất cứ ai trong phân xưởng. Ngoài ra, anh Hiếu cũng bác bỏ thông tin vợ mình chuẩn bị sẵn dao trong người để dùng trong lúc gây gổ như dư luận đồn thổi. Anh Hiếu cho biết, hàng ngày vợ anh đều mang dao đến công xưởng để gọt hoa quả nên khi xảy ra sự việc, vì quá hoảng loạn Cúc mới rút dao ra phản kháng chứ không có chủ ý từ trước.

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Hiện trường vụ ẩu đả - Ảnh: VOV

Trước đó, theo báo Người Lao Động đưa tin, trong quá trình làm việc tại phân xưởng, giữa công nhân Lê Thị Kim Cúc và Phó quản lý xưởng Nguyễn Thị Trang xảy ra mâu thuẫn cự cãi nhưng đã được hòa giải. Tuy nhiên, đến khoảng 16 giờ 30 chiều 9-3, khi tan ca làm, Cúc đi ra cổng để về thì gặp Trang cùng Nguyễn Thị Thuỳ (em Trang) và 3 nam thanh niên, trong đó có T.M.D. Trang gọi Cúc đến để nói chuyện. Khi Cúc vừa đi đến thì bị Thuỳ dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu. Cúc lấy dao từ túi quần ra đâm trúng Thuỳ, Trang xông vào cũng bị đâm.

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Lê Thị Kim Cúc đã bị bắt giữ để điều tra về hành vi giết người - Ảnh: Người Lao Động

Cúc quay lại thấy chồng mình là Trần Thế Hiếu (20 tuổi) bị T.M.D đánh nên đã dùng dao đâm liên tiếp vào cổ và người T.M.D khiến D. gục ngã tại chỗ. Thuỳ, Trang và T.M.D được đưa đi cấp cứu nhưng T.M.D đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước.

Hiện tại, cơ quan công an đã làm việc với những người liên quan để lấy lời khai để điều tra làm rõ vụ việc.

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