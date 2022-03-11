Hà Giang: Cấp cứu một sản phụ 'đẻ rơi' trên taxi

Đang trên đường chuyển tới bệnh viện nhưng người phụ nữ đã sinh con ngay trên xe taxi trước cổng Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quang (Hà Giang).

Theo thông tin chia sẻ từ báo Pháp luật TP.HCM, vào ngày 11/3, bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang (tỉnh Hà Giang) cho biết, bệnh viện vừa cấp cứu thành công cho mẹ con sản phụ Sùng Thị S. (25 tuổi, trú tại xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang) mang thai 39 tuần, sinh con lần 3, ra nhầy máu âm đạo kèm đau bụng ở nhà đã đẻ rơi trên xe taxi.

Cụ thể, khi có dấu hiệu chuyển dạ, sản phụ được người nhà gọi taxi chở đến bệnh viện. Tuy nhiên, khi vừa đến gần cổng bệnh viện, sản phụ đã vỡ ối và sinh một bé gái ngay trên xe. Ngay sau đó, hai mẹ con sản phụ đang rơi vào tình trạng vô cùng nguy hiểm. Trẻ sơ sinh chưa được quấn tã chưa cắt rốn trong tình trạng tím tái, suy hô hấp, đường hô hấp nhiều dịch bẩn, không khóc. Sản phụ thì rau vẫn chưa bong, co kém.

Nhân viên y tế cấp cứu cho sản phụ sinh con ngay trên xe taxi trước cổng Bệnh viện - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Trước tình thế nguy cấp, VTV News đưa tin, các bác sĩ Khoa Sản đã nhanh chóng tiến hành cấp cứu cho sản phụ và bé ngay tại xe taxi, khai thông đường thở, hút dịch, nhớt ở mũi, miệng, kích thích bằng cách xoa lưng làm nóng, ủ ấm. Chỉ sau hai phút được cấp cứu kịp thời, bé sơ sinh hồng hào, khóc lớn. Bé được vệ sinh toàn thân, sát khuẩn, cắt rốn.

Hiện tại sức khỏe của hai mẹ con sản phụ đã ổn định - Ảnh: Lao Động

Sau đó, sản phụ và bé gái được đưa lên Khoa Sản thực hiện lấy bánh rau, tiến hành kiểm soát buồng tử cung và xử trí khâu tầng sinh môn, cũng như xử trí các nguy cơ nhiễm trùng nhiễm khuẩn. Hiện tại, sức khỏe của hai mẹ con sản phụ đã ổn định. Bé gái có cân nặng là 2,8kg.

Bên cạnh đó, các bác sĩ cũng khuyến cáo, để tránh tình trạng đẻ rơi, thai phụ nên khám và theo dõi sức khỏe định kỳ tại các cơ sở y tế chuyên khoa. Khi phát hiện có các dấu hiệu bất thường như đau bụng... sản phụ cần nhập viện sớm để được xử trí kịp thời.

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