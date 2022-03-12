Công an Quảng Trị đang tiến hành điều tra và lấy lời khai của nghi phạm đã sát hại chồng xảy ra trên địa bàn.

Theo chia sẻ thông tin từ Vietnamnet, vào sáng 12/3, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa hoàn tất khám nghiệm hiện trường, tạm giữ nghi phạm để điều tra nguyên nhân vụ việc xảy ra trên địa bàn. Cụ thể, nghi phạm bị tạm giữ là bà Nguyễn Thị Xuân T. (SN 1969, trú phường 5, TP Đông Hà, Quảng Trị). Bà T. bị điều tra hành vi sát hại chồng mình là ông Nguyễn Văn L. (SN 1969).

Nguyên nhân ban đầu được xác định, do mâu thuẫn vợ chồng, và bà T. có dấu hiệu bị tâm thần. Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, nạn nhân L. bị đâm vào vùng ngực, nằm gục trước cửa nhà tắm. Con dao nghi là hung khí gây án được tìm thấy tại hiện trường.

Nghi phạm T. tại cơ quan công an để lấy lời khai - Ảnh: Vietnamnet

Lời khai ban đầu của nghi phạm T. cho biết: "Vào tối cùng ngày, giữa bà T. và ông L. xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Mâu thuẫn dâng lên đỉnh điểm khi ông L. đuổi đánh vợ nên bà T. cầm theo dao vào trong nhà tắm cố thủ. Khi ông L. đẩy cửa xông vào thì bị bà T. dùng dao đâm vào vùng ngực, dẫn đến tử vong", nguồn tin từ Công an tỉnh Quảng Trị chia sẻ.

Người thân, hàng xóm tập trung trước của nhà nạn nhân - Ảnh: Tiền Phong

Trước đó, theo báo Tiền Phong đưa tin, vào khoảng 22h ngày 11/3, người dân sống ở kiệt 60 (đường Trần Cao Vân, phường 5, TP Đông Hà) hốt hoảng khi nghe bà L. nói rằng, bản thân đã giết chồng. Sau khi nhận được tin báo, Công an TP Đông Hà phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Trị nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Vụ việc hiện đang được Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Trị tiếp nhận điều tra, làm rõ.

Diễn biến mới về vụ án 'Tịnh thất Bồng Lai': Công an Long An thông báo tạm giam 3 người Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Long An vừa ra thông báo áp dụng biện pháp tạm giam đối với 3 người của "Tịnh thất Bồng Lai".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/he-lo-loi-khai-ban-dau-cua-nguoi-phu-nu-o-quang-tri-sat-hai-chong-roi-bao-tin-cho-hang-xom-455165.html