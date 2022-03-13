Hải Phòng: Phát hiện thi thể người đàn ông bị trói, cột vào tảng đá ở bãi nuôi ngao

Xã hội 13/03/2022 13:52

Công an huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) đang điều tra vụ việc người đàn ông chết trên bãi nuôi ngao trong tình trạng chân tay bị trói.

Theo VTC news đưa tin, Công an huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) đang xác minh, điều tra vụ việc người đàn ông chết trên bãi nuôi ngao trong tình trạng chân tay bị trói, cột vào một tảng đá. Lãnh đạo xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng cho biết, vụ việc được phát hiện vào sáng 11/3.

Hải Phòng: Phát hiện thi thể người đàn ông bị trói, cột vào tảng đá ở bãi nuôi ngao - Ảnh 1
Ảnh minh hoạ: Internet

Trước đó, theo thông tin báo Giao thông, khi nhận được tin báo, Công an xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, báo cáo lãnh đạo cấp trên, phối hợp điều tra, xác minh, xử lý vụ việc.

Thông tin ban đầu, người đàn ông tử vong trên bãi nuôi ngao trong tình trạng chân tay bị trói, cột vào một tảng đá. Thi thể nạn nhân sau đó được chuyển về khu vực Cồn Đông, xã Vinh Quang, khám nghiệm tử thi để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

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