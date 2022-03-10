Tìm thấy thi thể phụ nữ bị tai nạn tàu trôi dạt vào bờ biển Thái Bình

Xã hội 10/03/2022 15:01

Sau 5 ngày mất tích khi gặp tai nạn trên biển, thi thể một phụ nữ trẻ được phát hiện trôi dạt vào bờ biển xã Đông Minh (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình).

Theo báo Lao động đưa tin, sáng 10/3, lãnh đạo UBND xã Đông Minh (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình), xác nhận, khoảng 11h30 trưa ngày 9/3, người dân phát hiện một thi thể người phụ nữ trôi dạt vào khu vực Cồn 5 triệu trên vùng biên giới biển xã Đông Minh liền báo chính quyền địa phương.

"Ngay sau khi nhận được tin báo, chúng tôi đã báo cáo cho lực lượng Bộ đội Biên phòng và Công an huyện Tiền Hải xuống hiện trường xác minh danh tính thi thể", lãnh đạo UBND xã Đông Minh thông tin.

Qua so sánh đặc điểm nhận dạng đồng thời liên lạc với cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình và gia đình, thi thể người phụ nữ được xác định là chị L.T.V (24 tuổi, trú huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) bị mất tích sau khi gặp tai nạn trên biển từ 5 ngày qua.

Sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm pháp y theo quy định, thi thể chị V đã được cơ quan chức năng bàn giao lại cho người nhà đưa về quê mai táng vào lúc 18h30 ngày 9/3.

Tìm thấy thi thể phụ nữ bị tai nạn tàu trôi dạt vào bờ biển Thái Bình - Ảnh 1
Thi thể người phụ nữ trẻ trôi dạt vào khu vực bãi nuôi ngao ở huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) - Ảnh: báo Lao động

Trước đó, theo báo Dân Việt đưa tin, ngày 5/3, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Bình có công văn gửi các địa phương lân cận hỗ trợ tìm kiếm thuyền viên tàu cá mất tích sau khi bị tàu chở cát đâm chìm. Cụ thể, khoảng 2h ngày 4/3, tàu cá NB-00185TS bị một tàu cát đâm chìm tại đuôi gò Cồn Cát cửa Nam Hải (quận Đồ Sơn, TP. Hải Phòng).

Thời điểm xảy ra va chạm, trên tàu có 3 người (hai vợ chồng và một con nhỏ 1 tuổi). Người chồng được xác định là anh N.V.N (33 tuổi, địa chỉ ở huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình là thuyền trưởng), vợ anh Nam là chị L.T.V (24 tuổi) và con gái là N.B.H (1 tuổi).

Sau khi tàu bị đâm chìm, anh N. đã ôm con gái bơi về phía một tàu khác để cầu cứu và được cứu sống, chị Vui do nước chảy xiết, bơi không kịp nên bị mất tích. 

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