Bé gái bị đóng đinh được đưa đi hỏa táng, rút đinh khỏi đầu, người nhà khóc ngất nhận thi thể: "Con không còn đau đớn nữa"

Xã hội 13/03/2022 09:04

Hàng chục người thân đã đến bệnh viện để nhận thi thể bé gái bị đóng đinh, sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, bé được rút đinh khỏi đầu theo nguyện vọng của gia đình. Sau khi hỏa thiêu, tro cốt nạn nhân được đưa về quê an táng.

Sau gần 2 tháng hồi sức tích cực tại Bệnh viên Xanh Pôn, Hà Nội, bé Đ.N.A. (3 tuổi) đã qua đời vào 19h ngày 12/3. Bé N.A. là nạn nhân trong vụ việc bị người tình của mẹ đóng đinh vào đầu. Dẫn tin từ báo Lao Động, các bác sĩ cho biết, nguyên nhân bé N.A. qua đời là vì nạn nhân bị tổn thương não do các dị vật trong đầu, không thể hồi phục.

Bé gái bị đóng đinh được đưa đi hỏa táng, rút đinh khỏi đầu, người nhà khóc ngất nhận thi thể: 'Con không còn đau đớn nữa' - Ảnh 1
Người nhà nhận thi thể bé gái bị đóng đinh. (Ảnh: Zing)

Nhận được tin báo, gia đình, người thân của bé đau đớn vào bệnh viện để đưa thi thể bé về quê an táng. Dẫn tin từ Zing News, đến khoảng 0h ngày 13/3, công tác pháp y tử thi bé A. hoàn tất dưới sự chứng kiến của cảnh sát, kiểm sát viên, luật sự bảo vệ quyền lợi cho bé và đại diện gia đình nạn nhân. 

Qua quá trình khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng tìm thấy 10 chiếc đinh trong đầu bé gái, chứ không phải 9 chiếc như thông tin trước đó. Theo nguyện vọng của gia đình, các bác sĩ đã lấy toàn bộ đinh ra khỏi hộp sọ của bé.

Bé gái bị đóng đinh được đưa đi hỏa táng, rút đinh khỏi đầu, người nhà khóc ngất nhận thi thể: 'Con không còn đau đớn nữa' - Ảnh 2
Người thân khóc nghẹn. (Ảnh: Zing)

Tại bệnh viện, người thân gia đình bé đau xót, khóc ngất nhận thi thể. Ngồi ngoài hành lang bệnh viện, mẹ bé gái 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu liên tục khóc nức nở, tự trách bản thân và người tình đã gây ra cái chết cho con gái. Người phụ nữ này thường xuyên mất bình tĩnh, nước mắt không ngừng rơi. "Tôi nhận tin lúc chập tối rồi lập tức đến viện. Tôi trách bản thân, trách Huyên khi đã gây đau khổ cho A.", mẹ bé gái vừa nói vừa khóc.

Bé gái bị đóng đinh được đưa đi hỏa táng, rút đinh khỏi đầu, người nhà khóc ngất nhận thi thể: 'Con không còn đau đớn nữa' - Ảnh 3
Người mẹ ngồi khóc nức nở khi hay tin con gái qua đời. (Ảnh: Dân Việt)

Khoảng 2h sáng, người nhà được cho phép xuống phòng thực nghiệm của Bệnh viện Xanh Pôn để nhận bé N.A., ai nấy đều không ai kìm được cảm xúc, bật khóc lớn  khi nhìn thấy thi thể bé gái 3 tuổi. 

Bé gái bị đóng đinh được đưa đi hỏa táng, rút đinh khỏi đầu, người nhà khóc ngất nhận thi thể: 'Con không còn đau đớn nữa' - Ảnh 4
Bố ruột bé N.A. (Ảnh: Zing)

Anh Đỗ Hữu Chung (bố A.) cho biết gia đình đã được bác sĩ thông báo chuẩn bị tinh thần cho điều xấu nhất từ 1-2 ngày trước. Khoảng 16h ngày 12/3, bé A. tụt oxy, ngưng tim nên được bác sĩ cấp cứu. Khoảng 2 giờ sau, A. lại rơi vào tình trạng ngưng tim rồi tử vong lúc 19h.

"Vậy là ước nguyện cuối cùng của gia đình đã được thực hiện. Những chiếc đinh đã được lấy ra khỏi đầu cháu. Con mất nhưng không còn đau đớn nữa" - anh Chung nghẹn ngào nói.

Bé gái bị đóng đinh được đưa đi hỏa táng, rút đinh khỏi đầu, người nhà khóc ngất nhận thi thể: 'Con không còn đau đớn nữa' - Ảnh 5
Cháu bé được gia đình đưa đi hỏa thiêu và an táng tại quê nhà. (Ảnh: Zing)

Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, bé A. được gia đình chở đến đài hóa thân hoàn vũ Công viên Vĩnh Hằng. Gia đình bé mong muốn cơ quan chức năng đòi lại công bằng cho cháu gái, xử lý đúng người, đúng tội.

 

Mẹ ruột bé 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu mong muốn được chăm sóc con, bé vẫn hôn mê chưa thể phẫu thuật

Mẹ ruột bé 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu mong muốn được chăm sóc con, bé vẫn hôn mê chưa thể phẫu thuật

Ông nội của bé N.A (3 tuổi) cho biết mẹ ruột bé những ngày qua bày tỏ mong muốn được vào bệnh viện chăm sóc con. Hiện, sức khỏe bé vẫn yếu, hôn mê và chưa thể phẫu thuật.

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