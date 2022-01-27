Mẹ ruột bé 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu tin tưởng người tình, nghĩ rằng con chỉ nghịch dại, sốc khi biết sự việc

Trong cuộc trò chuyện với luật sư, mẹ ruột bé gái 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu nhận xét bạn trai là người sống tình cảm, những lần đưa con vào việc cấp cứu chỉ nghĩ là do con nghịch dại và hoàn toàn tin tưởng vào bạn trai của mình.

Liên quan đến vụ việc bé Đ.N.A. (3 tuổi), trú tại xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất, Hà Nội bị bạn trai của mẹ - Nguyễn Trung Huyên, 30 tuổi đóng đinh vào đầu. Sáng nay 27/1, luật sư Lê Hồng Hiển (Đoàn Luật sư Hà Nội), người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp miễn phí cho bé N.A. đã có cuộc gặp gỡ với chị Ng.T.L. (27 tuổi, mẹ ruột A.). Trên trang cá nhân, luất sư Lê Hồng Hiển trích một đoạn ngắn trong cuộc hội thoại với mẹ ruột của bé. Theo lời luật sư, hiện L. đang ở trong phòng trọ tại xã Cần Kiệm, Thạch Thất và tỏ ra khá mệt mỏi, khuôn mặt xanh rớt, không thiết ăn uống.

Bài viết của luật sư Lê Hồng Hiển (Ảnh chụp màn hình) Khi được hỏi về việc cảm thấy như thế nào khi biết Huyên là người gây ra tội ác với con mình, L. trả lời: "Em thực sự rất sốc. Một đằng là con em, một đằng là người ăn ở với em. Em từng tin tưởng anh ta. Không thể ngờ anh ta lại làm như vậy với con em. Con em nó có tội gì đâu?". Khi được luật sư hỏi thêm về Huyên bình thường là người như thế nào, L. đáp: "Anh ấy bình thường, lúc nào cũng sống tình cảm, có lúc nóng tính nhưng có việc gì mới nóng tính, anh ấy là người hay suy nghĩ. Em không nghĩ anh ấy lại làm vậy". Chị L. - mẹ bé 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu (Ảnh chụp màn hình) Chị L. cũng cho biết Huyên biết rõ hoàn cảnh của chị L. trước khi sống chung và đồng ý thông cảm với L. Theo lời L. trong thời gian chung sống, Huyên có mắng bé N.A. nhưng chưa bao giờ đánh bé trước mặt L.

Khi được hỏi, vì sao không mảy may nghi ngờ gì trong khi con gái liên tiếp phải nhập viện trong trường hợp bất thường như vậy, L. cho rằng mình chỉ nghĩ là do con nghịch. "Em chỉ nghĩ là do cháu nghịch, em tin Huyên nên không nghĩ ra việc như vậy" - L. trả lời. Trong bài chia sẻ, luật sư Lê Hồng Hiển cũng cho biết thêm rằng, chị K.T.D.T - chủ nhà trọ, cũng là người sống sát vách với Huyên cho hay, ngay trước thời điểm xảy ra sự việc chị nghe thấy Huyên và bé A. tâm sự rất lâu. "Bình thường tôi không thấy bé A. và Huyên gần gũi gì nhiều. Nhưng sáng hôm đó, thấy bé A. và Huyên nói chuyện rất nhiều. Tôi còn nghĩ hôm nay 2 chú cháu thân thế. Bé A. còn líu lo kể chuyện nhà bố cháu thế này thế kia. Sau đó tôi đi làm, chẳng ngờ…." - chị T. nói. Chân dung Nguyễn Trung Huyên tại cơ quan điều tra (Ảnh: Thanh Niên) Về vụ án, vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Trung Huyên, 30 tuổi, xã Thạch Hòa, Thạch Thất về tội "Giết người". Tại cơ quan công an, Huyên khai nhận khoảng 8h ngày 17/1, khi ở nhà cùng cháu A., Huyên hỏi nhưng bé gái không trả lời nên tát nhiều cái. Anh ta sau đó đã thực hiện hành vi tàn ác là đóng nhiều đinh vào đầu cháu bé. Sau khi đóng đinh vào đầu cháu A., Huyện đưa cháu bé đến nhà bà H. - người sống cách nhà trọ của cháu A. khoảng 100m, nhờ trông cháu bé, sau đó quay về phòng trọ ngủ. Bên cạnh đó, người này cũng khai nhận việc từng nhiều lần đánh đập, hành hạ, đóng đinh vào đầu bé A., khiến bé 4 lần nhập viện do ngộ độc thuốc diệt cỏ, gãy tay, nuốt dị vật là đinh và đau tai, nôn mửa...

Ông nội bé 3 tuổi bị đóng đinh tiết lộ về sức khỏe cháu gái: Vẫn đang hôn mê, chuẩn bị sẵn sàng phẫu thuật Ông nội cháu bé 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu cho biết bé hiện vẫn đang hôn mê, mọi thứ cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng cho ca phẫu thuật. Mong ước lớn nhất của gia đình lúc này là cháu có thể tai qua nạn khỏi.

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