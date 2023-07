Mẹ ruột bé 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu tin tưởng người tình, nghĩ rằng con chỉ nghịch dại, sốc khi biết sự việc

Khi được hỏi, vì sao không mảy may nghi ngờ gì trong khi con gái liên tiếp phải nhập viện trong trường hợp bất thường như vậy, L. cho rằng mình chỉ nghĩ là do con nghịch. "Em chỉ nghĩ là do cháu nghịch, em tin Huyên nên không nghĩ ra việc như vậy" - L. trả lời.

Trong bài chia sẻ, luật sư Lê Hồng Hiển cũng cho biết thêm rằng, chị K.T.D.T - chủ nhà trọ, cũng là người sống sát vách với Huyên cho hay, ngay trước thời điểm xảy ra sự việc chị nghe thấy Huyên và bé A. tâm sự rất lâu.

"Bình thường tôi không thấy bé A. và Huyên gần gũi gì nhiều. Nhưng sáng hôm đó, thấy bé A. và Huyên nói chuyện rất nhiều. Tôi còn nghĩ hôm nay 2 chú cháu thân thế. Bé A. còn líu lo kể chuyện nhà bố cháu thế này thế kia. Sau đó tôi đi làm, chẳng ngờ…." - chị T. nói.

Chân dung Nguyễn Trung Huyên tại cơ quan điều tra (Ảnh: Thanh Niên)

Về vụ án, vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Trung Huyên, 30 tuổi, xã Thạch Hòa, Thạch Thất về tội "Giết người". Tại cơ quan công an, Huyên khai nhận khoảng 8h ngày 17/1, khi ở nhà cùng cháu A., Huyên hỏi nhưng bé gái không trả lời nên tát nhiều cái. Anh ta sau đó đã thực hiện hành vi tàn ác là đóng nhiều đinh vào đầu cháu bé.

Sau khi đóng đinh vào đầu cháu A., Huyện đưa cháu bé đến nhà bà H. - người sống cách nhà trọ của cháu A. khoảng 100m, nhờ trông cháu bé, sau đó quay về phòng trọ ngủ. Bên cạnh đó, người này cũng khai nhận việc từng nhiều lần đánh đập, hành hạ, đóng đinh vào đầu bé A., khiến bé 4 lần nhập viện do ngộ độc thuốc diệt cỏ, gãy tay, nuốt dị vật là đinh và đau tai, nôn mửa...