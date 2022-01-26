Ông nội bé 3 tuổi bị đóng đinh tiết lộ về sức khỏe cháu gái: Vẫn đang hôn mê, chuẩn bị sẵn sàng phẫu thuật

Ông nội cháu bé 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu cho biết bé hiện vẫn đang hôn mê, mọi thứ cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng cho ca phẫu thuật. Mong ước lớn nhất của gia đình lúc này là cháu có thể tai qua nạn khỏi.

Liên quan đến vụ án bé Đ.N.A. (3 tuổi) bị bạn trai của mẹ đóng đinh vào đầu tại xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Ở thời điểm hiện tại, cháu bé đã nhập viện cấp cứu được 10 ngày. Túc trực tại bệnh viện chăm sóc bé những ngày qua là bố ruột và gia đình nhà nội. Từ ngày cháu gái được chuyển lên Bệnh viện Xanh Pôn điều trị, ông Đỗ Hữu Chức (ông nội bé A.) luôn ở viện để chăm sóc cháu. Dẫn tin từ Doanh Nghiệp và Tiếp thị, ông Chức mới đây đã có những chia sẻ mới nhất về tình trạng hiện tại của cháu gái, ông Chức cho biết, A. vẫn đang hôn mê, mọi sự gia đình đều trông vào các y, bác sĩ tại Bệnh viện Xanh Pôn: "Nhìn cháu hôn mê, phải thở máy, trên người đầy kim tiêm thương lắm. Tôi gần như thức trắng đêm, lúc nào mệt quá chợp mắt ít phút xong lại tỉnh giấc hỗ trợ bác sĩ một số việc"

Ông Chức nói thêm về vết thương trên đầu cháu gái: "Bác sĩ cũng động viên bảo không phải lo, có vấn đề gì bất thường máy sẽ báo. Điều khiến tôi thấy lạ là phần đầu của cháu không sưng. Nếu nhìn bằng mắt thường bê sẽ không thấy vị trí nào bị găm đinh, bới tóc ra cũng không nhìn thấy vểt. Tuy nhiên, khi lấy tay lướt nhẹ trên da đầu cháu thì phát hiện thấy rõ...", ông Chức nói. Hiện tại, để chuẩn bị sẵn sàng cho ca phẫu thuật, bệnh viện đã tiến hành xét nghiệm nhóm máu của cháu A. và bố đẻ là anh Đỗ Hữu Chung. Nếu cháu có biểu hiện sức khỏe tốt hơn sẽ được tiến hành phẫu thuật. Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn cũng đã mời một số chuyên gia tại một số bệnh viện đầu ngành hội chẩn để có hướng điều trị cho cháu.

Bên cạnh đó, sau khi biết được hoàn cảnh vô cùng khó khăn của gia đình, nhiều đơn vị, cá nhân cũng đã đến ủng hộ, giúp đỡ mong cháu vượt qua được hoạn nạn này: "Điều mong ước nhất của tôi lúc này đó là cháu được sống... Hiện cháu đang được người bác họ giúp đỡ chăm sóc. Nếu cháu tai qua nạn khỏi đó là điều sung sướng nhất cho gia đình tôi" - ông Chức xúc động nói. Trước đó, chiều ngày 17/1, cháu Đ.N.A (3 tuổi) được đưa vào bệnh viện đa khoa Thạch Thất cấp cứu trong tình trạng hôn mê, co giật. Do tình trạng bệnh nhi diễn tiến nặng nên được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Bệnh viện đã tiến hành chụp cắt lớp, dựng hình phát hiện những hình ảnh giống như đinh ở sọ và tổ chức não của bé. Nghi bệnh nhi bi bạo hành, 2 BV đã báo cơ quan công an để xác minh. Liên quan đến vụ việc, vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Trung Huyên (bạn trai của mẹ ruột bé), 30 tuổi, xã Thạch Hòa, Thạch Thất về tội "Giết người". Người này hiện cũng đang bị bắt tạm giam 4 tháng.

Vụ bé gái 3 tuổi bị đinh đóng vào đầu: Ông nội tiết lộ 'điểm lạ' trên đầu cháu gái Mới đây, ông nội của bé gái 3 tuổi bị người tình của mẹ găm đinh vào đầu đã chỉ ra những điều bất ngờ khi chăm sóc cháu tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn.

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