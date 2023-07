Ông nội bé 3 tuổi bị đóng đinh tiết lộ về sức khỏe cháu gái: Vẫn đang hôn mê, chuẩn bị sẵn sàng phẫu thuật

Bên cạnh đó, sau khi biết được hoàn cảnh vô cùng khó khăn của gia đình, nhiều đơn vị, cá nhân cũng đã đến ủng hộ, giúp đỡ mong cháu vượt qua được hoạn nạn này: "Điều mong ước nhất của tôi lúc này đó là cháu được sống... Hiện cháu đang được người bác họ giúp đỡ chăm sóc. Nếu cháu tai qua nạn khỏi đó là điều sung sướng nhất cho gia đình tôi" - ông Chức xúc động nói.

Trước đó, chiều ngày 17/1, cháu Đ.N.A (3 tuổi) được đưa vào bệnh viện đa khoa Thạch Thất cấp cứu trong tình trạng hôn mê, co giật. Do tình trạng bệnh nhi diễn tiến nặng nên được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Bệnh viện đã tiến hành chụp cắt lớp, dựng hình phát hiện những hình ảnh giống như đinh ở sọ và tổ chức não của bé. Nghi bệnh nhi bi bạo hành, 2 BV đã báo cơ quan công an để xác minh.

Liên quan đến vụ việc, vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Trung Huyên (bạn trai của mẹ ruột bé), 30 tuổi, xã Thạch Hòa, Thạch Thất về tội "Giết người". Người này hiện cũng đang bị bắt tạm giam 4 tháng.