Vụ bé gái 3 tuổi bị đinh đóng vào đầu: Ông nội tiết lộ 'điểm lạ' trên đầu cháu gái

Xã hội 26/01/2022 09:43

Mới đây, ông nội của bé gái 3 tuổi bị người tình của mẹ găm đinh vào đầu đã chỉ ra những điều bất ngờ khi chăm sóc cháu tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Dân Việt, vào chiều ngày 25/1, ông Đỗ Hữu Chức, ông nội bé gái 3 tuổi - Đỗ Ngọc A. (trú tại xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội) đã trở về nhà sau thời gian chăm sóc cháu tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn.  

Cụ thể, ông nội cho biết cháu bé vẫn đang hôn mê, bất tỉnh sau hơn 1 tuần nằm điều trị. Phía gia đình hiện đang trông chờ vào sự hỗ trợ cứu giúp của các y, bác sĩ. Bên cạnh đó, ông nội của bé Ngọc A. bất ngờ tiết lộ về "điểm lạ" trên đầu cháu gái mình. Ông chia sẻ: "Điều khiến tôi thấy lạ đó là phần đầu của cháu không sưng. Nếu nhìn bằng mắt thường bên ngoài sẽ không thấy vị trí nào bị găm đinh, bới tóc ra cũng không nhìn thấy vết. Tuy nhiên, khi lấy tay lướt nhẹ trên da đầu cháu thì phát hiện thấy rõ".

bé gai 3 tuoi
Ông nội tiết lộ điểm bất thường trên đầu cháu gái 3 tuổi bị găm đinh vào đầu - Ảnh: Doanh nghiệp và tiếp thị

Ngoài ra, nhắc đến mẹ ruột của bé Ngọc A, ông Chứ không biết mẹ của Ngọc A. đã đi đâu làm gì kể từ khi cháu nhập viện. Bệnh viện cũng đã tiến hành xét nghiệm nhóm máu của cháu Ngọc A. và bố đẻ là anh Đỗ Hữu Chung để chuẩn bị sẵn sàng nếu ca mổ được tiến hành. Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn cũng đã mời một số chuyên gia tại một số bệnh viện đầu ngành hội chẩn để có hướng điều trị cho cháu.

Sau khi xảy ra sự việc không may cũng như biết hoàn cảnh khó khăn của gia đình bé Ngọc A., nhiều nhà hảo tâm đã thăm hỏi và giúp đỡ. Thậm chí có đơn vị ngoài hỗ trợ ngay bằng vật chất thì cũng mong muốn được hỗ trợ lâu dài. Tiếp nhận tấm lòng hảo tâm, ông Chức xúc động cho biết: "Bác sĩ đã về lần thứ 2 hỗ trợ cháu vật chất, tinh thần khiến chúng tôi rất cảm động. Điều mong ước nhất của tôi lúc này đó là cháu được sống làm người"

bé gai 3 tuoi 1
Bé Đỗ Ngọc A. đang được các bác sĩ điều trị tích cực - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Doanh nghiệp và tiếp thị đưa tin, luật sư Lê Hồng Hiển, người được gia đình mời bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho cháu A. cho hay, mấy ngày qua, có một số thông tin thất thiệt về tình hình sức khỏe của cháu. Do đó, gia đình đề nghị các kênh kiểm chứng thông tin, tránh việc đưa tin sai lệch ảnh hưởng tới tâm lý của gia đình. Đồng thời, luật sự cũng đang làm các thủ tục để đề nghị cơ quan công an cấp giấy chính thức tham gia bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho cháu A.

Người thân của bé A. cũng bày tỏ, bên cạnh việc mong cháu sớm tai qua nạn khỏi thì cũng mong các cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội kẻ đã gây ra vụ việc đau lòng này.

Cập nhật tình trạng sức khỏe của bé gái với 9 dị vật trong đầu: Bác sĩ cho cháu ăn xông sữa nhưng sau đó có dịch chảy ra nên tạm thời ngừng lại

Cập nhật tình trạng sức khỏe của bé gái với 9 dị vật trong đầu: Bác sĩ cho cháu ăn xông sữa nhưng sau đó có dịch chảy ra nên tạm thời ngừng lại

Liên quan đến vụ bé Đ.N.A. (3 tuổi, Hà Nội) với 9 dị vật trong đầu, mới đây, ông nội của cháu bé đã chia sẻ về tình hình sức khỏe hiện tại của cháu mình. Được biết, bé gái đang được điều trị tại Bệnh viện Xanh Pôn.

Xem thêm
Từ khóa:   bé gái 3 tuổi bé gái 3 tuổi bị bạo hành bé gái 3 tuổi bị đinh găm vào đầu

TIN MỚI NHẤT

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Đời sống 31 phút trước
Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đời sống 2 giờ 35 phút trước
Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 41 phút trước
Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đời sống 3 giờ 39 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số