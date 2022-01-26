Vụ bé gái 3 tuổi bị đinh đóng vào đầu: Ông nội tiết lộ 'điểm lạ' trên đầu cháu gái

Mới đây, ông nội của bé gái 3 tuổi bị người tình của mẹ găm đinh vào đầu đã chỉ ra những điều bất ngờ khi chăm sóc cháu tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Dân Việt, vào chiều ngày 25/1, ông Đỗ Hữu Chức, ông nội bé gái 3 tuổi - Đỗ Ngọc A. (trú tại xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội) đã trở về nhà sau thời gian chăm sóc cháu tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn. Cụ thể, ông nội cho biết cháu bé vẫn đang hôn mê, bất tỉnh sau hơn 1 tuần nằm điều trị. Phía gia đình hiện đang trông chờ vào sự hỗ trợ cứu giúp của các y, bác sĩ. Bên cạnh đó, ông nội của bé Ngọc A. bất ngờ tiết lộ về "điểm lạ" trên đầu cháu gái mình. Ông chia sẻ: "Điều khiến tôi thấy lạ đó là phần đầu của cháu không sưng. Nếu nhìn bằng mắt thường bên ngoài sẽ không thấy vị trí nào bị găm đinh, bới tóc ra cũng không nhìn thấy vết. Tuy nhiên, khi lấy tay lướt nhẹ trên da đầu cháu thì phát hiện thấy rõ".

Ông nội tiết lộ điểm bất thường trên đầu cháu gái 3 tuổi bị găm đinh vào đầu - Ảnh: Doanh nghiệp và tiếp thị Ngoài ra, nhắc đến mẹ ruột của bé Ngọc A, ông Chứ không biết mẹ của Ngọc A. đã đi đâu làm gì kể từ khi cháu nhập viện. Bệnh viện cũng đã tiến hành xét nghiệm nhóm máu của cháu Ngọc A. và bố đẻ là anh Đỗ Hữu Chung để chuẩn bị sẵn sàng nếu ca mổ được tiến hành. Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn cũng đã mời một số chuyên gia tại một số bệnh viện đầu ngành hội chẩn để có hướng điều trị cho cháu. Sau khi xảy ra sự việc không may cũng như biết hoàn cảnh khó khăn của gia đình bé Ngọc A., nhiều nhà hảo tâm đã thăm hỏi và giúp đỡ. Thậm chí có đơn vị ngoài hỗ trợ ngay bằng vật chất thì cũng mong muốn được hỗ trợ lâu dài. Tiếp nhận tấm lòng hảo tâm, ông Chức xúc động cho biết: "Bác sĩ đã về lần thứ 2 hỗ trợ cháu vật chất, tinh thần khiến chúng tôi rất cảm động. Điều mong ước nhất của tôi lúc này đó là cháu được sống làm người".

Bé Đỗ Ngọc A. đang được các bác sĩ điều trị tích cực - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, Doanh nghiệp và tiếp thị đưa tin, luật sư Lê Hồng Hiển, người được gia đình mời bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho cháu A. cho hay, mấy ngày qua, có một số thông tin thất thiệt về tình hình sức khỏe của cháu. Do đó, gia đình đề nghị các kênh kiểm chứng thông tin, tránh việc đưa tin sai lệch ảnh hưởng tới tâm lý của gia đình. Đồng thời, luật sự cũng đang làm các thủ tục để đề nghị cơ quan công an cấp giấy chính thức tham gia bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho cháu A. Người thân của bé A. cũng bày tỏ, bên cạnh việc mong cháu sớm tai qua nạn khỏi thì cũng mong các cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội kẻ đã gây ra vụ việc đau lòng này.

Cập nhật tình trạng sức khỏe của bé gái với 9 dị vật trong đầu: Bác sĩ cho cháu ăn xông sữa nhưng sau đó có dịch chảy ra nên tạm thời ngừng lại Liên quan đến vụ bé Đ.N.A. (3 tuổi, Hà Nội) với 9 dị vật trong đầu, mới đây, ông nội của cháu bé đã chia sẻ về tình hình sức khỏe hiện tại của cháu mình. Được biết, bé gái đang được điều trị tại Bệnh viện Xanh Pôn.

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