Thực hư thông tin bé gái 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu đã phẫu thuật rút đinh thất bại?

Vụ việc bé N.A. (3 tuổi) bị bạn trai của mẹ bạo hành, đóng đinh vào đầu hiện đang khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Trung Huyên, 30 tuổi, xã Thạch Hòa, Thạch Thất về tội "Giết người". Người này hiện cũng đang bị bắt tạm giam 4 tháng.

Trước đó, chiều ngày 17/1, cháu Đ.N.A (3 tuổi) được đưa vào bệnh viện đa khoa Thạch Thất cấp cứu trong tình trạng hôn mê, co giật. Do tình trạng bệnh nhi diễn tiến nặng nên được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Bệnh viện đã tiến hành chụp cắt lớp, dựng hình phát hiện những hình ảnh giống như đinh ở sọ và tổ chức não của bé. Nghi bệnh nhi bi bạo hành, 2 BV đã báo cơ quan công an để xác minh.

Đến ngày 20/1, Cơ quan CSĐT (Công an TP. Hà Nội) đã khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, trú huyện Thạch Thất), là nhân tình của mẹ bé A. về hành vi giết người.

Tại cơ quan công an, Huyên khai nhận khoảng 8h ngày 17/1, khi mẹ của cháu bé đi làm, chỉ còn hai người ở nhà, Huyên hỏi nhưng bé gái không trả lời nên tát nhiều cái. Anh ta sau đó đã thực hiện hành vi tàn ác là đóng nhiều đinh vào đầu cháu bé. Sau khi đóng đinh vào đầu cháu A., Huyện đưa cháu bé đến nhà bà H. - người sống cách nhà trọ của cháu A. khoảng 100m, nhờ trông cháu bé, sau đó quay về phòng trọ ngủ.

Nguyễn Trung Huyên nhận dạng những chiếc đinh đã đóng vào đầu bé N.A (Ảnh: Thanh Niên)

Bên cạnh đó, người này cũng khai nhận việc từng nhiều lần đánh đập, hành hạ, đóng đinh vào đầu bé A., khiến bé 4 lần nhập viện do ngộ độc thuốc diệt cỏ, gãy tay, nuốt dị vật là đinh và đau tai, nôn mửa. Người đưa bé vào viện cấp cứu những lần bị bạo hành này chính là mẹ ruột của bé. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.