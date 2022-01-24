Thực hư thông tin bé gái 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu đã phẫu thuật rút đinh thất bại?

Liên quan đến vụ việc cháu bé 3 tuổi bị bạn trai của mẹ đóng đinh vào đầu, tình hình sức khỏe của cháu bé sau nhiều ngày nhập viện cấp cứu hiện đang là điều được rất nhiều người quan tâm, mong chờ.

Vụ việc bé N.A. (3 tuổi) bị bạn trai của mẹ bạo hành, đóng đinh vào đầu hiện đang khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Trung Huyên, 30 tuổi, xã Thạch Hòa, Thạch Thất về tội "Giết người". Người này hiện cũng đang bị bắt tạm giam 4 tháng. Sau nhiều ngày nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, tình hình sức khỏe của bé N.A. đang là điều được rất nhiều người mong chờ. Chính vì vậy, kéo theo đó, trên mạng xã hội cũng liên tục xuất hiện nhiều thông tin không đúng sự thật. Vừa qua, trên mạng xã hội tiếp tục xuất hiện thông tin bé A được phẫu thuật rút đinh nhưng thất bại.

Dẫn tin từ Doanh Nghiệp và Tiếp Thị, bệnh viện Bệnh viện Xanh Pôn - nơi cháu bé đang nằm cấp cứu cho biết, tới thời điểm trưa nay ngày 24/1, bé N.A vẫn đang trong tình trạng hồi sức. Phó giám đốc Bệnh viện Xanh Pôn, bé vẫn đang được hồi sức tích cực và hiện đang được điều trị tại khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện. "Nếu có diễn biến mới về bệnh nhi, chúng tôi sẽ sớm thông tin" - bà Hương nói. Cháu bé bị đóng đinh vô đầu hiện vẫn đang được hồi sức tích cực, chưa được thực hiện phẫu thuật vì sức khỏe còn yếu (Ảnh: Internet) Hiện tại, bệnh nhi A chưa được thực hiện phẫu thuật, bởi sức khỏe chưa có chuyển biến. Các bác sĩ tại bệnh viện đang tiếp tục theo dõi hồi sức tích cực cho bệnh nhi.

Trước đó, chiều ngày 17/1, cháu Đ.N.A (3 tuổi) được đưa vào bệnh viện đa khoa Thạch Thất cấp cứu trong tình trạng hôn mê, co giật. Do tình trạng bệnh nhi diễn tiến nặng nên được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Bệnh viện đã tiến hành chụp cắt lớp, dựng hình phát hiện những hình ảnh giống như đinh ở sọ và tổ chức não của bé. Nghi bệnh nhi bi bạo hành, 2 BV đã báo cơ quan công an để xác minh. Đến ngày 20/1, Cơ quan CSĐT (Công an TP. Hà Nội) đã khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, trú huyện Thạch Thất), là nhân tình của mẹ bé A. về hành vi giết người. Tại cơ quan công an, Huyên khai nhận khoảng 8h ngày 17/1, khi mẹ của cháu bé đi làm, chỉ còn hai người ở nhà, Huyên hỏi nhưng bé gái không trả lời nên tát nhiều cái. Anh ta sau đó đã thực hiện hành vi tàn ác là đóng nhiều đinh vào đầu cháu bé. Sau khi đóng đinh vào đầu cháu A., Huyện đưa cháu bé đến nhà bà H. - người sống cách nhà trọ của cháu A. khoảng 100m, nhờ trông cháu bé, sau đó quay về phòng trọ ngủ. Nguyễn Trung Huyên nhận dạng những chiếc đinh đã đóng vào đầu bé N.A (Ảnh: Thanh Niên) Bên cạnh đó, người này cũng khai nhận việc từng nhiều lần đánh đập, hành hạ, đóng đinh vào đầu bé A., khiến bé 4 lần nhập viện do ngộ độc thuốc diệt cỏ, gãy tay, nuốt dị vật là đinh và đau tai, nôn mửa. Người đưa bé vào viện cấp cứu những lần bị bạo hành này chính là mẹ ruột của bé. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Trưởng thôn nói về chuyện thường xuyên nghe tiếng trẻ khóc lóc thảm thiết suốt thời gian dài nơi bé 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu Tại nơi cháu bé 3 tuổi bị bạn trai của mẹ đóng đinh vào đầu, nhiều người cho rằng trong một thời gian dài thường nghe những tiếng khóc lóc thảm thiết. Trưởng thôn Phú Đa 1, chủ trọ và hàng xóm sau đó đã lên tiếng về nghi vấn này.

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