Trưởng thôn nói về chuyện thường xuyên nghe tiếng trẻ khóc lóc thảm thiết suốt thời gian dài nơi bé 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu

Xã hội 21/01/2022 11:17

Tại nơi cháu bé 3 tuổi bị bạn trai của mẹ đóng đinh vào đầu, nhiều người cho rằng trong một thời gian dài thường nghe những tiếng khóc lóc thảm thiết. Trưởng thôn Phú Đa 1, chủ trọ và hàng xóm sau đó đã lên tiếng về nghi vấn này.

Liên quan đến vụ bé N.A. (3 tuổi) tại Thạch Thất, Hà Nội bị bạn trai của mẹ ruột bạo hành, đóng đinh vào đầu dẫn đến tình trạng nguy kịch. Chiều ngày 20/1, công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, ở huyện Thạch Thất, Hà Nội) để làm rõ hành vi "giết người". Ngoài ra, công an tiếp tục làm rõ vai trò của Nguyễn Thị L. (27 tuổi, mẹ của bé A. và là người tình của Huyên) liên quan vụ án. 

Trưởng thôn nói về chuyện thường xuyên nghe tiếng trẻ khóc lóc thảm thiết suốt thời gian dài nơi bé 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu - Ảnh 1
Nghi phạm Nguyễn Trung Huyên (Ảnh: Dân Trí)

Dẫn tin từ Dân Trí, tại khu trọ thôn Phú Đa 1 - nơi bé N.A. sống cùng mẹ và nghi phạm Huyên, người dân sống xung quanh khu vực vô cùng phẫn nộ khi biết thông tin vụ việc và rất mong muốn cơ quan chức năng sớm xác định, quy tội với kẻ thủ ác. 

Nói về thông tin thường xuyên nghe tiếng khóc lóc thảm thiết của trẻ em tại khu nhà trọ bé A. sinh sống, ông Kiều Văn Chum - Trưởng thôn Phú Đa 1 (xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất) khẳng định không nghe thấy tiếng trẻ nhỏ la khóc trong thời gian qua. Người ở trọ ngay sát vách cũng nói không nghe thấy và xác nhận việc này. 

Trưởng thôn nói về chuyện thường xuyên nghe tiếng trẻ khóc lóc thảm thiết suốt thời gian dài nơi bé 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu - Ảnh 2
Khu nhà trọ mẹ cháu A và nhân tình thuê tại xã Cần Kiệm (huyện Thạch Thất, Hà Nội) (Ảnh: Dân Trí)

Theo chị T. hàng xóm, mẹ cháu A hay gửi nhờ con tại nhà một người ở gần khu trọ. Cũng chính người trông trẻ này đã phát hiện tình trạng cháu bỏ A. ăn, chảy dãi, biểu hiện bất thường về sức khỏe. Chị T. cho biết người trông trẻ kể lại rằng đã gọi mẹ cháu A. để nói về việc cháu không ăn, cũng không uống sữa và miêu tả biểu hiện khó chịu của bé gái.

"Người trông trẻ kể với tôi rằng, chị ấy đề nghị mẹ cháu A. đưa con đi khám, nhưng mẹ cháu bảo không biết đưa đi đâu" - chị T. nói.

Trưởng thôn nói về chuyện thường xuyên nghe tiếng trẻ khóc lóc thảm thiết suốt thời gian dài nơi bé 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu - Ảnh 3
Phòng trọ nơi cháu A. sống cùng mẹ và người đàn ông là nhân tình của chị này (Ảnh: Dân Trí)

Người dân quanh khu vực bé A. sinh sống cho biết vì phòng trọ của nhà bé A. thường xuyên đóng của nên mọi người không ai giao tiếp và có cơ hội gặp gỡ với mẹ con cháu A. cũng người đàn ông sống cùng. Nhiều hàng xóm khẳng định không nghe thấy tiếng gào khóc của trẻ nhỏ từ khu nhà trọ như lời đồn đoán.

Theo thông tin từ Trưởng thôn Phú Đa 1, mẹ cháu A. và người tình không phải người dân của xã Cần Kiệm, mà từ nơi khác tới thuê trọ. Trong thời gian sinh sống tại đây, người đàn ông sống trong căn phòng trọ này cũng không gây điều tiếng với hàng xóm.

Trưởng thôn nói về chuyện thường xuyên nghe tiếng trẻ khóc lóc thảm thiết suốt thời gian dài nơi bé 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu - Ảnh 4
Nguyễn Trung Huyên nhận dạng những chiếc đinh đã đóng vào đầu bé N.A (Ảnh: Thanh Niên)

Trao đổi với chủ nhà trọ, bà này cho biết, mẹ cháu A. và người tình thuê nhà ở đây từ cuối tháng 10/2021. Giá thuê phòng 1,5 triệu đồng/tháng. Khi thuê nhà chỉ có chị này và người tình ở đây, khoảng gần 1 tháng sau cháu A. mới tới ở cùng.

Tại cơ quan công an, Huyên khai nhận khoảng 8h ngày 17/1, khi mẹ của cháu bé đi làm, chỉ còn hai người ở nhà, Huyên hỏi nhưng bé gái không trả lời nên tát nhiều cái. Anh ta sau đó đã thực hiện hành vi tàn ác là đóng nhiều đinh vào đầu cháu bé. Sau khi đóng đinh vào đầu cháu A., Huyện đưa cháu bé đến nhà bà H. - người sống cách nhà trọ của cháu A. khoảng 100m, nhờ trông cháu bé, sau đó quay về phòng trọ ngủ.

Trưởng thôn nói về chuyện thường xuyên nghe tiếng trẻ khóc lóc thảm thiết suốt thời gian dài nơi bé 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu - Ảnh 5
9 dị vật trong đầu cháu bé 3 tuổi (Ảnh: Thanh Niên)

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Thông tin mới nhất từ bác sĩ Trần Liên Hương - Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, tình trạng của bé Đ.N.A. vẫn rất nặng, bệnh nhi đang phải thở máy. Các bác sĩ hiện đang nỗ lực cố gắng từng phút để dành lại sự sống cho cháu bé. 

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