Liên quan đến vụ bé N.A. (3 tuổi) tại Thạch Thất, Hà Nội bị bạn trai của mẹ ruột bạo hành, đóng đinh vào đầu dẫn đến tình trạng nguy kịch. Chiều ngày 20/1, công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, ở huyện Thạch Thất, Hà Nội) để làm rõ hành vi "giết người". Ngoài ra, công an tiếp tục làm rõ vai trò của Nguyễn Thị L. (27 tuổi, mẹ của bé A. và là người tình của Huyên) liên quan vụ án.

Nghi phạm Nguyễn Trung Huyên (Ảnh: Dân Trí)

Dẫn tin từ Dân Trí, tại khu trọ thôn Phú Đa 1 - nơi bé N.A. sống cùng mẹ và nghi phạm Huyên, người dân sống xung quanh khu vực vô cùng phẫn nộ khi biết thông tin vụ việc và rất mong muốn cơ quan chức năng sớm xác định, quy tội với kẻ thủ ác.