Vụ bé 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu: Người mẹ khẳng định nhân tình "không làm gì" con gái

Xã hội 21/01/2022 14:27

Theo người nhà cho biết, mẹ ruột bé 3 tuổi khẳng định bạn trai của mình "không làm những việc tai quái này". Dù trước đó không ít lần người mẹ này đã phải tự tay đưa con gái vào bệnh viện cấp cứu vì bị bạo hành.

Vụ việc bé N.A. (3 tuổi) bị bạn trai của mẹ bạo hành, đóng đinh vào đầu hiện đang khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Trung Huyên, 30 tuổi, xã Thạch Hòa, Thạch Thất về tội "Giết người". Người này hiện cũng đang bị bắt tạm giam 4 tháng.

Vụ bé 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu: Người mẹ khẳng định nhân tình 'không làm gì' con gái - Ảnh 1
Nghi phạm Nguyễn Trung Huyên (Ảnh: Thanh Niên)

Túc trực tại bệnh viện để chăm sóc bé N.A. đang nguy kịch những ngày qua là bố ruột và phía gia đình nhà nội. Chia sẻ với Doanh Nghiệp và Tiếp Thị, chị Nguyễn Thanh Huyền Anh - bác dâu bé A. cho biết vào chiều tối 18/1, ngay khi nắm được thông tin bé A. nhập viện cấp cứu vì bị đinh găm vào đầu, chị đã nhắn tin hỏi N.T.L. (27 tuổi, mẹ đẻ bé).

Trong tin nhắn, người mẹ thể hiện sự bối rối khi hay tin con gặp chuyện. Thậm chí, L. khẳng định với chị Huyền Anh rằng không có ai lại "bắn đinh vào đầu đứa trẻ con": "Lúc đó mẹ cháu bé nói cũng mong cơ quan chức năng sớm tìm ra nguồn gốc của những chiếc đinh này" - bác bé A. cho biết. 

Vụ bé 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu: Người mẹ khẳng định nhân tình 'không làm gì' con gái - Ảnh 2
Người nhà bé N.A. (Ảnh: Doanh Nghiệp và Tiếp Thị)

Khi hỏi mẹ bé về việc "bạn trai có làm gì bé A. không?", người mẹ khẳng định "những việc tai quái này" không liên quan người tình: "L. bảo tôi biết súng bắn đinh nó mạnh như nào không mà bảo dùng súng đó bắn vào cháu. Giờ công an vào cuộc điều tra ra tất cả sự việc, không biết mẹ cháu nghĩ gì và có ân hận không nữa" - chị Huyền Anh nói.

Tại cơ quan công an, Huyên khai nhận khoảng 8h ngày 17/1, khi mẹ của cháu bé đi làm, chỉ còn hai người ở nhà, Huyên hỏi nhưng bé gái không trả lời nên tát nhiều cái. Anh ta sau đó đã thực hiện hành vi tàn ác là đóng nhiều đinh vào đầu cháu bé. Sau khi đóng đinh vào đầu cháu A., Huyện đưa cháu bé đến nhà bà H. - người sống cách nhà trọ của cháu A. khoảng 100m, nhờ trông cháu bé, sau đó quay về phòng trọ ngủ.

Vụ bé 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu: Người mẹ khẳng định nhân tình 'không làm gì' con gái - Ảnh 3
Nguyễn Trung Huyên nhận dạng những chiếc đinh đã đóng vào đầu bé N.A (Ảnh: Thanh Niên)

Bên cạnh đó, người này cũng khai nhận việc từng nhiều lần đánh đập, hành hạ, đóng đinh vào đầu bé A., khiến bé 4 lần nhập viện do ngộ độc thuốc diệt cỏ, gãy tay, nuốt dị vật là đinh và đau tai, nôn mửa. Người đưa bé vào viện cấp cứu những lần bị bạo hành này chính là mẹ ruột của bé. Tuy nhiên, có thể thấy, vào ngày xảy ra sự việc, chị L. vẫn tin tưởng bạn trai của mình không làm những việc này. 

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Thông tin mới nhất từ bác sĩ Trần Liên Hương - Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, tình trạng của bé Đ.N.A. vẫn rất nặng, bệnh nhi đang phải thở máy. Các bác sĩ hiện đang nỗ lực cố gắng từng phút để dành lại sự sống cho cháu bé.

Trưởng thôn nói về chuyện thường xuyên nghe tiếng trẻ khóc lóc thảm thiết suốt thời gian dài nơi bé 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu

Trưởng thôn nói về chuyện thường xuyên nghe tiếng trẻ khóc lóc thảm thiết suốt thời gian dài nơi bé 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu

Tại nơi cháu bé 3 tuổi bị bạn trai của mẹ đóng đinh vào đầu, nhiều người cho rằng trong một thời gian dài thường nghe những tiếng khóc lóc thảm thiết. Trưởng thôn Phú Đa 1, chủ trọ và hàng xóm sau đó đã lên tiếng về nghi vấn này.

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